Miroslav Josef Bezecný, Bohdan Babinec: Otevřený dopis zatím ještě předsedovi strany

Pane Šmardo,

jak píšete, Sociální demokracie musí udělat několik těžkých a důležitých rozhodnutí. V tom s Vámi souhlasíme. Kdybyste těžké a důležité rozhodnutí učinil již včera - odstoupení s funkce předsedy ČSSD (jak Vy říkáte Socdem) - bylo by již pozdě. Jak byste klasifikoval Vaše podivné jednání, např. nehospodárné nakládání se svěřenými prostředky? Někdo by to, možná, mohl pokládat i za krádež, nebo podvod. I když jsme Vás několikrát písemně upozorňovali, že vedete předvolební kampaň diletantsky a amatérsky, že diletantské předvolební plakáty jsou nehoráznou ostudou, neudělal jste s tím nic. Ani jste se neobtěžoval nám odpovědět.

A to prý jste předseda demokratické strany. Píšete také o modernizaci strany. Pokud se vám ČSSD nelíbí, a máte jiné názory, proč nejdete do jiné strany, nebo si sám stranu, společně s tou Vaší soldateskou, nezaložíte? Zřejmě se bojíte, že by za Vámi nikdo nešel. Své názory, které se zcela neslučují s Českou stranou sociálně demokratickou, jste přímo dokázal tím, že jste svévolně, bez souhlasu a vědomí řadových členů strany, stranu přejmenoval a změnil i logo strany v podivný paskvil. Jakým právem jste do stanov strany nenápadně prosadili, že můžete vylučovat členy ze strany Vy a vaše grupa, a i opačný názor Místních organizací nemá žádné odvolání? Je to snad váš úkol? Platí Vás snad někdo, abyste zcela zlikvidoval nejstarší a tradiční stranu - Českou stranu sociálně demokratickou? Domníváme se, a je to vyloženě náš osobní názor, že ČSSD likvidujete i tím, že, zcela z v rozporu s demokratickými principy, vylučujete ze strany členy, kteří jsou, zcela jednoznačně, schopnější než Vy. Věříme, že se, ještě před Vaším odstoupením, omluvíte JUDr. Janě Turoňové. Očekávali jsme, že Vaše online setkáni 10. června bude Vaše poslední vystoupení, kde sdělíte členům strany, že okamžitě odstupujete z funkce předsedy strany, a jakým způsobem nahradíte finanční ztráty, které, zcela jednoznačně straně vznikly Vaší podivnou činností.

Miroslav Josef Bezecný, člen okresního předsednictva ČSSD (nyní prý Socdem)

MUDr. Bohdan Babinec, CSc., člen obvodního předsednictva ČSSD (nyní prý Socdem)

P.S.: Před časem jsem slíbil, že nebudu psát proti ČSSD, Ale proti Socdem