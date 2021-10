Miroslav Josef Bezecný: "Drápkem" jsme tam pořád

Mikoláš Dačický z Heslova prohlásil: "Kouření desinfikuje ústní dutinu a činí dech vonným." "Hon na čarodějnice" - kuřáky - nyní, při covidu, ustoupil do pozadí. Kuřáci jsou zvyklostní skupina. Takže "boj" proti kouření je diskriminací skupiny obyvatel. (To byl samozřejmě vtip.)

reklama

Nekouřím již déle než pětadvacet let, ale i po těch letech mám stále, minimálně jednou za měsíc, "absťák". Dříve jsem to řešil tím, že jsem šel do hospody. A tam jsem zadarmo inhaloval. Teď je v hospodách zákaz kouření, a tak "chytám" kouř na ulicích. Kde se dá. Říká se, že odnaučení kuřáci jsou největší nepřátelé kuřáků a kouření. U mne to nějak neplatí. Mně kouř z cigaret voní. Pokud je tedy tabák kvalitní.

Přestával jsem kouřit dvakrát. Poprvé v roce 1980. Na vině byla sázka. Když jsem se oženil, manželka byla nekuřačka. Jistě znáte ty řeči nekuřáků - jsi slaboch apod. A pak mi řekla, že začne kouřit. Aby mi dokázala, jak je jednoduché přestat. Tenkrát - v únoru - v roce 1980 - jsme seděli večer u kávy. A kouřili jsme. Povídám manželce: "Kdy přestaneš kouřit?" A ona mi řekla, že to nejde. A já jsem tenkrát furiantsky prohlásil: "A já ti dokážu, že to jde. Od jednatřicátého května přestávám kouřit".

A tak jsem jednatřicátého května o půlnoci "típnul" poslední cigaretu. A přestal kouřit. Bylo to strašné. Ale podpořilo mě i to, že jsem byl na snímkování "ze štítu". Po týdnu mi přišlo, abych tam přišel znovu. To z člověkem zamává. Co když na plících něco mám? U rentgenu se mi ale potom moc omlouvali. Že první snímek zkazili. Tak abych se nezlobil.

Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 70% Záleží na dalších kandidátech 16% Ne 14% hlasovalo: 19069 lidí

Protože jsem zlomyslný, lepil jsem kolegům na dveře kanceláří cedulky: "Nekuřáci dobří v práci, zdraví jsou a neutrácí." Tenkrát jsem vůbec nesměl vidět cigaretu, jinak bych si hned zapálil. Po pár letech mi kamarád na silvestra nabídnul cigaretu. Napřed jsem si říkal, že se do toho znovu nedostanu. Ale potom - napřed jedna cigareta za měsíc, potom za týden, potom za den. A už jsem v tom byl "až po uši".

Když jsem podruhé přestal kouřit, musel jsem mít naopak u sebe stále načatou krabičku cigaret a zapalovač. Protože jsem se přesvědčil, že nekouřím proto, že chci. A že kdybych chtěl, tak si můžu okamžitě zapálit. Ne že bych byl tak uvědomělý. Ale jsem krkavý. A tak když začalo masivní zdražování cigaret, jsem si řekl, že nebudu nikoho živit za to seno, které do cigaret dávají.

Také jsem "tyranizoval" manželku. Vracel jsem jí to, co mi dříve dělala ona. Napřed jsem zakázal kouřit v pokoji. A potom v celém bytě. A tak chodila tajně kouřit do sklepa. Vím, že kdybych si dnes zapálil, tak jsem v tom znovu. Toho už se člověk nezbaví. "Drápkem" jsme tam pořád. Ale univerzální recept na přestání s kouřením neexistuje. Poprvé jsem nesměl mít cigarety. A podruhé naopak jsem je u sebe musel mít stále.

Psali jsme: Miroslav Josef Bezecný: Nekamenujme proroky Miroslav Josef Bezecný: Až skončí volby, nic se na tom světě nic se nezmění Miroslav Josef Bezecný: Co odvádí pozornost řidičů za volantem Miroslav Josef Bezecný: Těžký život hradních pánů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.