Miroslav Kulhavý: EU po volbách stejně jako před volbami?

Osobní vyznání: Evropa jako celek musí v hospodářské oblasti čelit - při stále většímu vlivu nadnárodních korporací (globalizace) – hegemonii USA, částečně Ruska a stále sílící Číně. Proto jsem pro co nejužší spolupráci evropských NÁRODNÍCH států, kde prim hraje volný pohyb kapitálu a osob.

To, co je nad rámec těchto priorit spadá většinou do politické oblasti včetně takových blbostí jako jsou normy na zahnutí banánů, okurek a další nemyslnosti. V neposlední řadě sem patří odzbrojení všech obyvatel. To politické směřování celkem oprávněně vyvolává názory na opuštění jinak potřebné organizace. Je stále více zřejmé, že zlom nastal Lisabonskou smlouvou, kterou Klaus (i když jej pro řadu hříchů nemám v lásce) oprávněně váhal podepsat. Dnešní návrhy pro společnou armádu, dokonce policii, která by mohla o své vůli zasahovat na celém území EU; a další a další; to je to, co Lisabonská smlouva zasela. A aby ty opoziční hlasy nebyly moc slyšet, nastupuje cenzura i autocenzura; už i s případnými tresty.

Perlou z poslední doby je usnesení evropského parlamentu z 26.3. (zestručním) o pozitivní diskriminaci na území EU všech s tmavou pletí. Pro názornost alespoň dva body z celkem 26: 5.) vybízí orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly a připomněly si historii lidí afrického původu v Evropě – včetně minulých a stále probíhajících nespravedlností a zločinů proti lidskosti, jako je otroctví a transatlantické obchodování s otroky nebo zločiny spáchané v rámci evropského kolonialismu –, ale také obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, a to jak prostřednictvím oficiálního uznání mezinárodního dne památky obětí otroctví a transatlantického obchodování s otroky na unijní i vnitrostátní úrovni, tak zavedením měsíců černošské historie;

20.) žádá členské státy, aby zajistily, aby měli dospělí a děti afrického původu rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a péči bez diskriminace a segregace a v případě potřeby přijaly odpovídající opatření upravující podporu výuky; vyzývá členské státy, aby zahrnuly dějiny lidí afrického původu do učebních osnov a poskytly úplný pohled na kolonialismus a otroctví, který rovněž uznává historický a současný nepříznivý vliv těchto jevů na lidi afrického původu, a aby zajistily, aby učitelé byli pro tento úkol náležitě vyškoleni a dokázali se vypořádat s různorodostí v učebně;

Pokud je z EU výzva k podrobnějšímu vykreslení strádání afrických otroků, je potřeba začít od Adama, tedy od islamizace severu Afriky. Byly to právě tyto sultanáty, které založili Arabové z území dnešní SA a kteří pokračovali v dosavadní islámské praxi – mít otroky. Daleko dříve než otrokáři z Francie a Anglie pořádali výpravy do nitra Afriky a „lovili“ lidské zdroje. Nebyla to jen černá Afrika; západní a severní evropské pobřeží by mohlo vyprávět. Za cca než 300 let získali islámští otrokáři více jak 1,200.000 bílých otroků; a to nejen ze zajatých lodí, ale i drzým rabováním z pobřežních měst. Piráti ze Salé byl hrůzostrašný pojem, přepadali i evropské otrokářské lodě a dodávali „zboží“ jak sultánovi, tak i na trh s otroky, odkud se také nákupem dostávali až do chalífátu. Dříve, než se počátkem 16. stol. začali ve velkém přepravovat černí otroci do Ameriky (do 19. stol. cca 10 miliónů), tak stejný počet vyvezli muslimové do arabských zemí. A co víc, trh s otroky je v některých muslimských zemích provozován dodnes!

Myslíte si, vážení čtenáři, že pokud dojde na realizaci výše zmíněného usnesení a budou o otrokářskou zrůdnost obohaceny školní osnovy, že se tam v rozvitější podobě předešlý odstavec dostane také?? Mám vážnou pochybnost.

Migrace a otevřená náruč Merkel je už mnohokrát probrané téma; tedy jen poznámka: stále méně věřím tomu, že to byl jen neuvážený krok bývalé svazačky. Budoucnost možná vyjeví, zda byly v popředí prachy a nebo politická moc, neřkuli devastační strategie. To, že je migrace úzce spojená s islámem dnes ví skoro každý, ale problém islamizace Evropy si málokdo připouští. A jsme u voleb, neb těch, kteří o tom veřejně hovoří, se do evropského parlamentu dostalo málo a „ k dobru“ jsou pečlivě onálepkováni.

Hospodářské otřesy, krize, Evropa vždy ustála a bylo oprávněné očekávání, že sluníčko prosperity zase ozáří celý region. Střed s islámem v Evropě byl vždy válečný a vítězný, ale s postupnou salámovou islamizací zkušenosti nejsou. Její plody se již zračí v stále sílící cenzuře negativních vyjádření o islámu. K tomu jen na okraj: cenzurní vliv zapříčinil, že Vídeň ustoupila od postavení sochy Sobievského; vojevůdci, který se spojenými vojsky zachránil Vídeň před okupací osmanskými Turky r. 1683. Čin to byl o to záslužnější, že bojoval proti značné přesile. Ovšem tato záslužnost je v očích vídeňských muslimů pokořením, tedy není co oslavovat a basta!

Co říci (vedle mnohého nevyřčeného) závěrem? Je to prosté; tyto volby nic nerozhodly a bude pokračovat v posuzování legality islámu v EU přehazování horkého bramboru. V současném složení se nenajde většinová síla, která by právně vyřešila přítomnost muslimů v Evropě a skoro soudím, že se propásla poslední příležitost. Za pět let, bez ohledu na události příští, které mohou být jedině k horšímu, už bude pozdě na jednání s muslimy u kulatého stolu (budou, při tom pokračování přešlapování na místě zase o dost silnější) a na programu bude jen silové řešení. Otázkou pak bude, zda toho budou jednotlivé vlády národních států schopny.

Nezbývá, než v souznění s prvním odstavcem opětovně poblahopřát všem nevoličům a hlavně voličům „úklidové služby“, která muslimům usilovně zametá cestu k evropskému trůnu; k budoucímu chalífátu.

Nebudu se zde zabývat výsledky voleb do parlamentu EU v jednotlivých státech

