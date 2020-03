Miroslav Kulhavý: Proč jsou v demokracii nepřekonatelná tabu?

reklama

Téma je široké, ale je potřeba jej pojmout komplexně a proto více méně jen heslovitě; vnímavý čtenář pochopí. Otázka se dle titulku na úvod nabízí: je možné veřejně (z úst politiků) kritizovat spojence? Konkrétně toho skutečného bezpečnostního – USA (ekonomický už mnohem méně) a třeba toho fiktivního (jen na papíře) – člena NATO Turecko?

Člověk nemusí být odborník, stačí čerpat z veřejných zdrojů a můžeme začít „doma“, v EU. Nebudu první, kdo se pozastavuje (odsuzuje) nad uznáním Kosova jako samostatného státu. Srbové chtěli vyčistit Kosovo od evidentních teroristů z UČK; že se před nimi hnul větší počet obyvatel nebylo prvoplánově způsobeno tvrdostí srbské armády, ale především špatným svědomím, kdy soused Srb dobře věděl co je muslimský kosovský Albánec vedle zač. Přišlo „humanitární bombardování“ a ti nevětší zločinci se nacpali do vedení a svět? Hodně států včetně ČR Kosovo uznalo. A dnes? Trvalá genocida srbských starousedlíků – svědectví přinášejí i naše dobrovolnické organizace, které jezdí osamělým usedlostem pomáhat, aby vůbec přežili.

Totéž praktikuje EU vůči Izraeli, ale v obráceném gardu. Je nespočet záznamů, že jsou to PRVNÍ Palestinci, kdo odstřeluje izraelské území a když Izrael odpoví, snese se kritika jen na něj. Navíc je známo, že finanční a hmotná podpora, která ke zločincům z Gazy z EU proudí je zneužívána právě ke zločinným účelům. S tím souvisí i protižidovské nálady v západních zemích, především ve Francii; tu již řada židů raději opustila, tedy spíše byli nepřímo vyhnáni.

Podíváme-li se na Blízký a Střední východ – druhá válka proti Iráku na základě falešných zpráv, podpora proti vládních sil v Sýrii, z toho všeho vznik ISIL a invaze především muslimských běženců do Evropy a za vším jsou USA. Že by použili NATO na obranu evropských členů? To přece nejde, bylo by to proti Turecku a to je přece chráněnec USA. Jiný chráněnec – Saudská Arábie provádí zločinné akce v Africe, především v Jemenu, ale odezva za mořem žádná. Společný jmenovatel – vojenské základny USA a ropa.

Podíváme-li se na srovnání aktuálního, ale i minulého dění, tak Kosovo OK, turecké zabírání syrského území také OK, (m.j. jak jinak USA mu vyjádřilo podporu), ale zabrání Krymu, i s platným referendem, tedy byť doprovázeno dětskou lží Putina o vojenských dobrovolnících bez označení, je zločin tisíciletí a nastupují tvrdé sankce. Tedy tvrdé – řada českých firem to odskákala, ale když se podíváme na obchodní výměnu západních zemí a USA s Ruskem, chtělo by se plakat nebo blejt. Jen tak na okraj – kdo vyvolal „majdan“, a je pravdou, že USA měly zájem instalovat u Krymu svou voj. základnu?

Současné Turecko shráblo peníze za zadržování migrantů, ale v okamžiku, kdy je znovu v Sýrii vytváří, s pobídkou otevřelo brány do Evropy. Potřebovalo by dostat pořádně přes hubu, ale to přece nejde; je to přítel USA! A to ještě má tolik drzosti, že si nepřeje vojenskou konfrontaci s Ruskem – to není přání, to je jasná vyhrůžka! Doufám, že Putin si to nenechá líbit; ne že bych mu nějak fandil, ale když by dal Erdoganovi za uši, vůbec bych se nezlobil. Ovšem, tak jak „spolknul“ sestřelení své stíhačky, která jen ničila černý obchod s ropou směřující – kam jinam – do Turecka, mám o velké podpoře vládních syrských sil vážné pochybnosti.

Sýrie chce mít pod kontrolou dopravní tepnu do Alepa, ta je kousek od zločinně vyhlášeného 30 km záboru při tureckých hranicích a především se tam nacházejí zbytky teroristů z ISIL, takže by tam nebyl (a nebude) klid. Hlavní město Idlíb bylo již dříve vyhlášeno za základnu teroristů a současné boje mají ze syrské strany jen dokončit porážku ISIL. Trump se bije v prsa, jak se podíleli na jeho zničení, ale podporou Turecka jej vlastně zachraňuje. Proč? No jsou přece proti spojenci Ruska a tak je to pořád dokola. Tady 100% platí: nepřítel mého nepřítele je můj přítel. A ještě na okraj (a nebo je to to hlavní?) – kolik je v tureckém záboru syrského území ropných vrtů?!!

Při současné aktuální situaci s šířením koronaviru a při mizerné hygieně migrantů nepředpokládám, že se jim nákaza vyhne. O to je větší důvod je do Evropy nevpustit a všechny členské státy EU by měli okamžitě vyslyšet řecké volání o pomoc, i když mají Řekové z minulosti máslo na hlavě, protože za peníze z EU na ochranu schengenu neudělali nic. Stejně tak to platí i o Italech.

I méně pozorný čtenář najde společný jmenovatel výše napsaného: USA! Jsme členy stejného voj. uskupení, tedy je to TABU? Nepopírám, že vůči jiným světovým hegemonům jsou USA určitou pojistkou ( i když dle základních ustanovení nejsou členové NATO povinni voj. pomáhat napadenému). Tím však nelze omlouvat vše špatné a daleko více, než euro-atlantické spojenectví vyčuhují do popředí „AMERICKÉ ZÁJMY“! A kritika těchto je určitě velké TABU!

