Miroslav Kulhavý: Proč, proč, proč?

Těch „proč“ je mnohem více; ve srovnání co do počtu obstojí kadence malého dítěte za jeden den. Pro obsáhlost tématu však zůstanu jen u třech.

Je však nadmíru tristní, že od těch, kteří by si měli otázky pokládat a současně na ně hledat odpověď, se nedočkáme ani jednoho. Není snad ani potřeba dodávat, že řeč je o volených politicích a všech dalších, kteří mají s politikou co do činění, zvláště s tou zahraniční.

I z aktuální situace (atentát na Sulejmáního) je zřejmé, že jsou to především USA, které se značnou měrou podílí na válečných operacích na Blízkém a Středním východu. P R O Č (1) není na aktéra ukázáno (z řad spojenců) prstem a požadováno, aby se na likvidaci následků svého konání podílel jak finančně a materiálně, tak i příslušným počtem lidí?!

Bez amerických aktivit by zcela zřejmě nedošlo k pohybu miliónů z celého regionu a k následné invazi běženců do Evropy. Že se na tomto procesu rychle přiživila přepravní mafie, která ještě navíc spustila verbířské aktivity v afrických státech, je věc druhá. Vznik ISIL, na kterém se USA (neplánovaně) materiálně a finančně podílely podporou sunnitského odporu proti Asádovi, měl rovněž za následek zesílení sunnitsko – šiítských náboženských sporů a současně zrychlený průnik radikálního islámu do Afriky. Pomoc Evropě (třeba i v rámci NATO) při obraně svých hranic by byla jistě na místě. To by však zahrnovalo i obranu řecké hranice, přičemž by jistě došlo ke střetu s Tureckem. S tím Tureckem, kterému dělá – jen pro dislokaci své vojenské základny na jeho území – mnohá pomyšlení: projde dřívější obsazení půlky Kypru, bez povšimnutí zůstává příprava těžby ropy v kyperských vodách, snad nejhnusnější je využití Kurdů pro snížení vlastních ztrát v boji proti ISIL a pak je předhodit Turecku jako svačinku milovanému dravci v podobě záboru kurdského historické oblasti při hranici, přes kterou probíhaly čilé obchody s ISIL, navíc s puncem anexe syrského území. Že jsou tam bohaté ropné vrty je jen tak „mimochodem“.

U dalšího P R O Č (2) je, díky postoji příjemce případné pomoci, předchozí souvislost, ač principiálně platná, zpochybněna. Řeč je o EU a o jejím sebevražedném přístupu k nelegální migraci a o jejím nezájmu své hranice bránit. V souvislosti s tím prvním „proč“ je zřejmé, že aktivity USA na Blízkém a Středním východě, i za účasti evropských spojenců, zesílily nenávist u tamního muslimského obyvatelstva vůči euro-atlantické civilizaci. A právě takoví, imámy vyškolení, do Evropy přicházejí a je zřejmé, že se s nimi „svezou“ i bojovníci z téměř poraženého ISIL. Nejde to napsat jinak – jen nesvéprávný debil si vezme pod svá křídla vrahy a budoucí okupanty!

Postoj západních vlád včetně vedení EU je ještě více nepochopitelný, když mohou slyšet veřejné proklamace z islámského světa, ale i z již „zabraných“ evropských území (no go zones), že islamizace a nastolení jiného právního řádu v Evropě je jen otázkou času. I dle současných požadavků z muslimských komunit: školy - změna historického popisu šíření islámu bez všech negativ, potlačení výkladu o evoluci, omezení téměř na nulu popisu holocaustu, zřizování modliteben atd., omezení nebo rovnou likvidace křesťanských symbolů, stavby mešit i přes nesouhlas místního obyvatelstva atd., atd. – a to je jen začátek. Tlak na politiky, aby v mediálním prostoru nebyla žádná, byť oprávněná, kritika islámu, již došel úspěchu v podobě cenzury, u novinářů autocenzury a vše korunováno i trestním postihem. Neumím si odpovědět, co za tím je: hloupost?, strach?, PENÍZE?

Pod druhé proč jistě patří i postoj evropských států k Izraeli a Palestincům, ale také k židům na evropské půdě. Vedle četných útoků na křesťany, především na kostely, jsou cílem násilí rovněž židé. Ze strany západních politiků slyšíme na adresu útočníků již ustálené lživé klišé, že jde o pomatence, psychicky narušené jedince, frustrací zasažené sociální vyloučence, ale i poslední trafikantka ze zapadlé vesničky ví, že jsou to muslimové! A především ti, kteří jsou radikalizováni v mešitách, aniž by státní orgány proti tomu striktně zasáhly. Při neochotě státu židy ochránit je jejich reakce pochopitelná: stěhují se do Izraele nebo kamkoli jinam, kde je bezpečněji.

Aby tato grandiózní všivárna byla dokonalá, podporuje EU materiálně i finančně t.z. Palestince, přestože je všeobecně známo, že je tato pomoc zneužívána k nákupu zbraní, materiál na obnovu zbořených domů užit k budování útočných tunelů a světe div se – proti komu? To je náhodička, zase proti židům. Neskuteční pokrytci ve vedení EU na jedné straně zavírají oči nad náboženským rasizmem ze strany muslimů ( ti konají jen to, co mají v základních středověkých textech napsáno), ale na druhé straně tentýž náboženský rasizmus sami uplatňují vůči židům; minimálně svou lhostejností k jejich bezpečnosti, u Palestinců humanitárním pokrytectvím.

V třetím P R O Č (3) se chci věnovat oblasti, která je nejméně dostupná na informace; tedy konkrétně Rusko a náboženství. Otázka se týká hlavně vztahu státních orgánů (zjednodušeně Putina) nejen k muslimům obecně, ale konkrétně k sunnitům a šiítům. V Rusku je cca přes 14 miliónů muslimů téměř 100% sunnitského vyznání; Putin otvírá v Moskvě velkou mešitu, ale současně vojensky pomáhá šiítskému Asádovi v boji proti vzbouřeným sunnitům, jejichž velká část přešla k ISIL.

K té ruské bramboračce nejprve heslovitě: dost velký počet ruských židů se vystěhovalo do Izraele; Rusko kritizuje Izrael pro výstavbu živovských osad na zabraných územích a sami anektují (po referendu) Krym; mají živý příhraniční styk s Tureckem (členem NATO), bombardují kolony s kradenou ropou mířící do Turecka a následně sestřelená stíhačka „projde bez ztráty kytičky“ a v zápětí prodává Turecku zbraně; sankce za Krym, které postihly i české firmy, jsou k smíchu, když v jiných komoditách se čile obchoduje viz. ropa, kde by byly sankce nejúčinnější. U nás každý, kdo se, třeba jen v omezené oblasti, vyjádří pozitivně na východ od nás, je hned ruský agent a slepí přisluhovači Americe nebo také tvůrci české kolonie Západu se předhánějí v dehonestaci dotyčného, zvláště když jde o veřejně činnou osobu.

Shrnutí: jen tři „proč“ a nejde nepsat ani vše podstatné; aby to nebylo na knihu. Jedno je však zřejmé a platí zde to mokráte užité:“Vše se vším souvisí.“ Ta nejdůležitější otázka je o zákulisí. KDO VŠECHNO TAHÁ ZA NITKY DALŠÍHO DĚNÍ?? Mnohdy vychází, že jde pořád o stejný střed velmocí starého bipolárního světa, přičemž ta nová – Čína – koná skrytě. Jeden příklad: každé negativní dění kolem ropných států surovinu na svět. trzích zdražuje a Putin si při tom musí mnout ruce, neb je to právě ropa, která zásadně ovlivňuje roční bilanci Ruska. Když jsme u něj – často je nevypočitatelný, ale přesto bych preferoval tezi, svět má čtyři světové strany a každá zeď byla v minulosti spíše ke škodě stavitele. S novým prvkem oproti minulosti zvaným globalizace přistupují ke kolu světového dění různí zbohatlíci a jistě není na místě, aby tím kolem točily výhradně peníze.

Vážení, i ti málo vážení politici; všechno se nedá schovat pod pláštík neveřejné diplomacie a mnohé kolem USA, Turecka, Ruska, slepé EU a třeba i islámu, bylo již v otázkách veřejnosti vyřčeno a čeká na Vaše odpovědi. Účelová skromnost a následný deficit vašich vyjádření není na místě.

