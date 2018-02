Miroslav Kulhavý: Proč se o cikánech stále jen lže, proč lže i bývalý ministr Herman?

Napsali to už jiní, ale když pan Herman zdůvodnil výrazné navýšení ceny nad úřední odhad slovy: „…je suma vyšší než odhad také proto, že zahrnuje i veřejný zájem na odkupu vepřína.“, tak to je příliš! Jaký „veřejný zájem“ mu dal právo rozhazovat státní peníze?!

Jsou veřejným zájmem všichni heslovití domácí lháři o holocaustu, kteří jej trestuhodně znevažují, když do něj vztahují tábor v Letech? Půl roku jsme masírováni pro 50 mil. na Čapí hnízdo (bez toho abych se zde vyjadřoval o vině), ale vyhodit do luftu 200 mil. dle naší veřejnoprávní asi nestojí ani za obšírnější zmínku! A navíc, celá akce, za masívního lhaní, je diskutabilní, když se vezmou do hry všechny dostupné informace. To vše pro uspokojení falešného nazírání z EU a pro krokodýlí slzy neziskovek a cikánských bossů.

Strategická otázka p. Hermane: už jste někdy slyšel, že by se i z toho nejmírnějšího nacistického koncentráku propustila řada zadržených na svobodu?!! Druhá otázka, ač je odpověď všeobecně známá, ale musí být v tomto kontextu položena: jaký byl důvod internace osob, později převážně cikánského původu, v táboře v Letech u Písku? V odpovědi naleznete i požadavek, který byl vůči zadrženým osobám uplatňován. Doplňující otázka: proč byli někteří propuštěni na svobodu (zpočátku) a jiní odvezeni (později) do Osvětimi? A co desítky jiných pracovních táborů, kde nebyli cikáni; gadža nestojí za pietu? Nebo máte v plánu bourat i jiné objekty a stavět desítky památníků?

Nejsem právník, ale přece musí existovat cesta, jak tuto zhůvěřilost zastavit (smlouvu jako lichvářskou zneplatnit) a odpovědné pohnat k odpovědnosti. To už by musel někdo prodat Pražský hrad, aby tuto transakci trumfnul! Mohl pan ministr o tom paskvilu rozhodovat sám a nebo vláda ve sboru? Jistě by stálo za to se o tomto procesu dozvědět více. Bylo by také dobré se zpětně podívat, kdo tlačil na pilu, aby byl prasečák zlikvidován? Nejsou „náhodou“ v sousedství Schwarzenbegerovy lesy, ve kterých (po velké kalamitě) byla ve čtyřicátých letech využita pracovní síla z tábora v Letech?

Na závěr je dobré si udělat souhrn alespoň z posledních let, kdo je pan Herman: lhaní o vyznamenání strýce; snaha účelově bez důkazů hodit špínu na prezidenta; flagrantní porušení zahraniční politiky vlády, navíc té vlády, ve které seděl, to vše jen za laciné gesto v podobě přijetí Dalajlámy na úřední půdě; naprostá apatie (přes řadu přímých podnětů) k problému islámu v ČR včetně neprávem udělené registrace; žádný pokus o to nejzákladnější - diskusi ke sporným otázkám kolem islámu; paktování se se Sudeťáky, kteří mají stále ve stanovách usilování o navrácení majetku; atd. No, na jednoho ministra za jedno období až dost.

Takže zůstává poslední otázka při opomenutí dalších: kdo má ten „VEŘEJNÝ ZÁJEM?“

