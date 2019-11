Miroslav Kulhavý: Rozdělená společnost? Ta byla a je přece vždy!

Velká část je jí v t.z. šedé zóně – 33,4 procenta, tedy ti, kteří k volbám vůbec nešli. Těm je s velkou pravděpodobností nějaké rozdělení lhostejné. Ti, jimž volba vyšla žádné rozdělení neiniciují a nepociťují ; „brambory jsou v řádku“ , tedy jinak je vše, jak má být; Zemana volilo 34,2 procenta. Z Drahošových 32,4 procenta se jistě najdou občané, kteří, byť jejich kandidát neuspěl, demokraticky uznají vítěze. Budou to ti, kteří v 1. kole Drahoše nevolili a před druhým kolem byli nerozhodní. Zbývá cca méně než jedna čtvrtina nespokojenců (tedy bez dětí a náctiletých), z nichž jen menší část je aktivní a není schopna po demokratické volbě přijmout výsledek. Někteří mají tu drzost, že sami sebe vyhlašují za elitu národa. Tedy tu rozdělenost nám stále vnucují ti, kteří sami sebe separovali do ulity „spravedlivých“ a svůj stav oddělených se snaží hlasitě vnutit ostatním.

Problém je však i jinde: Jsou to media, která jsou až na prvním místě. Kolikrát v nich už zaznělo včetně ČT: „rozděluje společnost… rozděluje společnost… rozděluje společnost… Už jeden velký nacista věděl, že opakování čehokoli vytvoří „pravdu“. Všichni kritici Zemana tuto mantru neopomenou použít. V protipólu, ti kdož jej hájí, byť s výhradami, nepoužívají: „nerozděluje… nerozděluje… nerozděluje“.

Tahle převážně kavárenská smečka využije každého pohybu, každého slova, každého mrknutí Zemana ke řvaní na lesy, že i jelen v říji je dvojka. Nekritické a často přisprostlé řvaní lídrů většiny opozičních stran je vůči náctiletým právě ve smyslu již zmíněného „stokrát opakovaná lež…“ a ti mladí si budou jen těžko vyhledávat solidní texty o opaku; a rázem je masa omladiny v ulicích. Zblbnout mládež, teprve rozum beroucí, prázdnými hesly považují za úspěch; co na tom, že je to jen politická účelovka s morálkou ze spodních pater.

Samostatnou kapitolou jsou žalobnici ze Senátu, zaštiťující se tím, že tak činí s „Láskou“. Asi se dloubali v nose nemajíce do čeho píchnout. Tak přímo nabízí úvahu o tom, zda by na kontrolu zákonů ze Sněmovny místo Senátu nestačila menší skupina právníků s různým zaměřením plus pár odborníků z jiných oborů, s částečnými pravomocemi současného senátního molocha – vracení zákonů Sněmovně. Po široké diskusi bych to nechal na občanech v referendu.

Z aktuálního dění je až úsměvné (kdyby to nebyla sviňárna), že jsou to často titíž „oddělenci“, kteří adorují již trapného Halika, neopomněli si plivnout na Gotta a nekriticky, bez ohledu na její minulost, vynášejí do nebes Chramostovou. Mohl bych zde vypsat desítky jmen, počínaje mnohými lidmi z vedení opozičních stran, z kultury (určitě bych neopomněl Hutku, Knížáka nebo Rejžka) a nebo také protagonisty z Bakalových médií.

V souladu s titulkem, i bez těch nekritických uřvaných lidských tlampačů, se celková množina občanů vždy, zcela přirozeně, něčem názorově rozchází. Důležitá je pak většinová shoda na věcech zásadních. K tomu je jistě zapotřebí věcná diskuse. Tato cesta k adekvátnímu řešení je hlasatelům jedné pravdy úmyslně zapovězena; odhalili by své hlupáctví a přišli by o tu svou pravdičku pod tíhou názorové pestrosti a argumentů.

Tedy „kavárno“ a někteří přísedící, nechte toho přisprostlého řvaní a pojmenujte věcně bez emocí to, co chcete řešit. Jste to vy, kdo zbytečně jitří vášně, a je až moc průhledné, že tak činíte pouze pro vlastní zviditelnění a někteří pro politické body – FUJ!

