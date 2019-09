Miroslav Kulhavý: Stálo to za to, pane Babiši, vyměnit genocidu Kurdů za byznys?

Zřídit podél turecké hranice se Sýrií třicetikilometrový pás, kde by byla vytvořena infrastruktura s podmínkami k trvalému a nebo i k přechodnému bydlení a směřovat tam syrské migranty, TO CELÉ POD TURECKÝM DOHLEDEM, je na první pohled dobrý počin, který však zastírá ten hlavní důvod, proč má na tom Turecko silný zájem – je to jen pokračování dlouhodobého tureckého genocidního přístupu ke Kurdům, kteří právě na uvažovaném území mají své historické kořeny.

Ano, byl by to dobrý počin, ale kdekoli jinde v Sýrii, bez tureckých postranních zájmů; nejlépe tam, kam by většina migrantů směřovala do svých původních domovů. Rovněž by bylo přínosné, kdyby se česká diplomacie sešla s legálními představiteli v Damašku a také se zástupci Kurdů. Dále by bylo na místě zjistit pohled velmocí, které jsou v dané oblasti zainteresované. Možná nosím dříví do lesa, ale určitě ne vše, neb aktuálně syrská vláda vyzvala všechny cizí armády, které nebyly pozvány, aby opustily syrské území.

Turecko je silný hráč, ale kdyby se veřejně ústy povolaných poukázalo na jeho špatně skrytý cíl, proč má takový zájem o toto řešení, pomohlo by to realizaci potřebného konání, ale jinde a bez tureckého nátlakového vlivu.

Půjdeme-li po časové ose zpět, tak nejdříve Turecko vymámilo z EU miliardy eur na uprchlíky, pak (po politickém hašteření) těmi samými uprchlíky opakovaně hrozí, že jich pustí milión do Evropy, ani na mezinárodní nátlak se nezapojilo do boje proti ISIL (protože s ním obchodovalo a nejen s ropou – Rusové jim konvoj párkrát rozstříleli – proto to sestřelené letadlo), podporovalo tu část bojovníků, kteří jsou vzbouřenci proti vládě v Damašku a to i vojenským vniknutím na syrské území bez jakéhokoli oprávnění a své snažení by chtěli završit nepřímou anexí syrského území, navíc patřící Kurdům – dvě mouchy jednou ranou.

Z historického pohledu jsme u koloniálních mocností a u jejich čmárání hranic (rozděl a panuj), kdy se pro více jak dvacetimiliónový kurdský národ nenašla hraniční čára. Ale i jiné zaznělo z úst totalitního panovníka Erdogana při svých snech o Velkém Turecku, když viděl jeho hranice u Vídně!!

Turecko, proklamující svou nadřazenost v regionu, trvale, až genocidně útočí na Kurdy, ať už doma nebo i za hranicemi. Bohužel kurdské snažení o alespoň řádnou autonomii nemá pochopení ani v Damašku, natož u Turků. V této souvislosti nelze nezmínit zřejmý pozůstatek bipolárního světa a tím je členství Turecka v NATO; tento stav má nespočet otazníků a jejich počet narůstá. A tím jsme u angažovanosti amerických voj. sil v dané oblasti a také u Kurdů. USA dobré kurdské bojovníky využily v boji proti ISIL, zmenšili si tak své ztráty, ale pak je předhodili Turkům a gerilám Tureckem podporované.

Jistě, USA je náš spojenec, ale to neznamená, že musíme souhlasit s každým jeho krokem. A možná až někdy v budoucnu se vyjeví, že všechny války, které se v celé regionu vedly, měli psáno mezi řádky: Evropo, islámští migranti tě v tvém rozkvětu určitě přibrzdí. Důvod? Nikdo z velkých – USA, Rusko,Čína – nepotřebuje na scéně, především v obchodu, silnou Evropu. Současné vedení EU tomu náramně nahrává! Jak se má tedy zachovat malý stát ve střední Evropě vůči těm velkým? Nejsme pupek světa, ale můžeme mít vlastní názor. Ten je nutno prezentovat v intenzivních jednáních, které nemusí být zrovna na titulních stranách.

Všechny tyto skutečnosti jistě pan Babiš zná. Nejsem volič ANO (kdo ví, co bude za dva roky), ale již dříve a opakovaně jsem nesouhlasil s tím, kolik bylo Babišovi naloženo na hlavu z předvolebního hnoje. Tentokrát však musím vyjádřit jasný nesouhlas s jeho vstřícným pohledem na současné Erdoganovy plány.

Takže závěrem, pane Babiši; víte co bude na 30 km pásu s původním kurdským obyvatelstvem?! Zvláště když se z Turecka do něj přesunou migranti z řad salafistů a geril podporovaných právě Tureckem? Nebude to území již předem určené k občanské válce?!! Pokud nejde dělat byznys s Tureckem bez politického zavírání očí – nedělejme ho!

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Na islámské migranty zapomeňte; na ty z ISIL zvlášť Miroslav Kulhavý: Gréto, co uděláš, když politici neudělají nic? Miroslav Kulhavý: To musí být v ČT smutek a chaos! Miroslav Kulhavý: Po staletí trvající genocida křesťanů v islámských zemích hovoří za vše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV