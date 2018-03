Miroslav Kulhavý: Studenti protestují před tureckou ambasádou?

Ne, nedejte zmást, nebyli tam. Jsou pro ně důležitější prázdná hesla o obraně svobody slova, tedy konkrétně o obraně Kalouskovy tendenční ČT, než stovky mrtvých včetně mnoha dětí po trestuhodné invazi turecké armády na syrské území konkrétně proti Kurdům. Zvláště by je mělo zvednou prohlášení zrůdy Erdogana, který licoměrně popřel, že by na zabíraném území (Afrín) byli civilisté s tím, že jsou tam jen zločinci; tedy od kojenců počínaje!

Inu, Topka nedala pokyn, ČT informuje minimálně nebo vůbec, učitelé až po rektory asi nic moc, protože by museli osvětlit také souvislosti. Že by to bylo nekorektní? Asi ano, neb Turecko je náš „spojenec“ v NATO; tedy „náš“…. spíše spojenec přes americkou vojenskou základnu! Největší svinstvo je nejprve tleskat odvážným a úspěšným kurdským bojovníkům proti ISIL a pak, když mouřenín splnil úkol, se na ně vykašlat a pustit na ně nadrženého vraha Erdogana. Perličkou jsou německé tanky v turecké první linii, u kterých snad byla možnost vyřadit palebnou sílu, ale nestalo se. Alibistický nesouhlas velmocí bez dalších kroků nic neřeší. Turek bombarduje i Syřany, kteří projevili snahu jít Kurdům na pomoc a tím i hájit své území proti agresorovi.

Co dělá OSN? O čem rozhodla Rada bezpečnost? 100 let staré úmyslně špatné rozhodování Anglie a Francie o koloniálních hranicích nás dohání aktuální obžalobou. Více jak 20-ti miliónový národ neměl a nemá dodneška nárok na samostatný stát?! Z pohledu nestranného „Marťana“ je vše jasnější: Asádovi, podporovaného Ruskem, Kurdové vždy vadili, Turecko, s příměřím s Ruskem a s USA za zády, genocidně utiskuje Kurdy na vlastním území a jen využívá příležitosti (při mlčenlivosti EU pro dohodu a migrantech) vypořádat se s Kurdy jednou pro vždy. Co na tom, že na jejich výsostném území!!! Vize opětovného Velkého chalifátu dostala malinko ostřejší podobu, viďte Osmani, vyhnaní od Vídně!

A do toho, jak na zavolanou, k nám přijíždí potentát z USA, takto údajně 3. nejdůležitější muž Paul Ryan, který je asi dost nadopován negativismem proti prezidentu Zemanovi. I to je vaše zásluha, kalouskovo mládeži v ulicích, neb překroutit adresnou kritiku ČT do obecného pojmu ohrožení svobody slova je paskvil, ke kterému jste se přihlásili. Důkazem skutečné a nenaordinované svobody slova je tento článek na tolik mainstreamem špiněných PL. Ty totiž neselektují názory podle předem dané šablony jako právě ČT a dají prostor i nekorektní kritice svého konání; v ČT naprosto nepředstavitelné.

Když už se milí pomýlení studenti tak berete o svobodu slova, zkuste v souvislosti s výše zmíněným Tureckem zalovit ve své mladé paměti, kdy jste, a zde vůbec uslyšeli na ČT výklad, čemu vlastně muslimové věří a jak se dívají na nás Evropany; kdo je jejich vzorem, jak konal a proč?! Pátrání vás ušetřím; pokud tam bude skvadra tíhnoucí k myšlenkám Topky, nikdy nic OBJEKTIVNÍHO o islámu v ČT nezazní.

Vážení pomýlení studenti, dejte na jednu hromádku pravdu o genocidě Kurdů včetně jejich historie, zamlčování o agresivní povaze islámu (aktuálně nové vraždění ve Francii), kterou nezastíní „semkneme se“, pokrytectví USA vůči zločinci Erdoganovi, do toho Zemanův názor na islám v Evropě a současně jednostranné očerňování jeho osoby bez uznání kladů (ne, že by nebylo co kritizovat) od většiny Drahošových voličů, těch pravých rozdělovačů společnosti, to vše přikryto tendenčností ČT a …. pak se vydejte do ulic a řekněte občanům a hlavně politikům, k čemu jste dospěli. Prázdná hesla vám nesluší!

Před tureckou ambasádou byste mohli začít!

autor: PV