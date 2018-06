Miroslav Kulhavý: Tak průhledný manévr Vám, paní Merkel, nezbaští ani politický analfabet

Migrační plány mamá Merkel se hroutí, Němci se čím dál více bouří včetně vládního politika, Rakousko a hlavně Itálie přikládá pod antimigrační kotel a tak se vlastní židle Merkel povážlivě rozkývala. Co jiného, než odvedení pozornosti je na pořadu dne. Dostat na první strany deníků odmítavý postoj východních zemí a přitom získat politické body tam, kde je odpor proti migraci asi největší (Bavorsko), tomu se říká zabít dvě mouchy jednou ranou.

Průhlednost takového kroku je tak velká, že efekt může být přesně opačný. Zvláště výrok o morálním ospravedlní, po všech těch hrůzách, co Němci v Čechách a na Moravě provedli, kulhá na obě nohy. Usilování o rozvrat republiky, vyhánění a zabíjení českých starousedlíků v pohraničí, masové dokončení přesídlení po 15. březnu 1939, ztráty na životech během okupace jdoucí do statisíců a v neposlední řadě vnímání Slovanů jako podřadné rasy s reálnými plány vysídlení značného počtu obyvatel do Jižní Ameriky; to je jen částečný výčet právě pro morální ospravedlnění.

Je rovněž dobré si připomenou, že o odsunu rozhodly vítězné mocnosti a nezaznamenal jsem žádný německý protest tímto směrem. Ano, divoký odsun, který řádnému vysídlení předcházel, byl již mnohokrát z české strany odsouzen, ale rovněž je dobré si připomenout, že němečtí antifašisté dostali generální pardon a mohli zůstat.

Vytáhnout sice třaskavou, ale přitom tak slabou kartu, to už musí být ta židle hodně rozhoupaná! V zájmu Evropy, ale hlavně Německa, už aby šla ta vítací manča od válu. Otázkou by pak jen zůstalo kam; zda do politického hrobu anebo rovnou před soud za ohrožení státu.

Miroslav Kulhavý

