Miroslav Kulhavý: USA ženou Evropu do války s Ruskem, ale samy si doma budou točit palce

Pokud má být startérem bojů Ukrajina, každému průměrně informovanému jedinci je více než zřejmé, že úmysl přijmout Ukrajinu do NATO je jen vrtění psem, neb skutečné rozložení politických sil je od zdi ke zdi; tj. od demokratů přes oligarchy až k fašistům, sdruženým v bojových praporech. Putin to jistě ví, ale válečný slovník protistrany využívá k oprávněnému gestu s ukazováčkem směrem ke všem státům v NATO u svých hranic.

Když do toho přidáme pohled domů, do ČR, vidíme bandu amatérů nebo vládu bez mozku, klanící se válečnému štváči za mořem. To jsou opravdu tak slepí (hodí se tvrdší slova), že nevidí to pokrytectví a rozpor mezi sankční rétorikou a tvrdým postojem vedení EU a chováním jejích lídrů, Německa a Francie?! Už jen pohled na jejich obchodování s Ruskem má vnímavým napovědět, něco se mluví, ale voda (obchod) teče.

My pošleme na Ukrajinu ostrou dělostřeleckou munici (tedy ne ryze obrannou), ale Němci pošlou helmy! Co si ten dodavatel ropy a plynu má o ČR pomyslet?! To je jako když by sedlák při dojení týral krávu bičováním přes hlavu. To i dítě pochopí, že kráva oprávněně kýblíček rozkopne, žádné mléko nedá a sedlákovi zadníma rozkopne hubu! A tomu našemu slepenci u vlády musí být jasné (nebo při IQ pod 80 není?), že s dodávkami surovin z Ruska to dopadne stejně.

A poslat tam naše vojáky? (m.j. návrh Petra Koláře, býv. diplomata) Za koho by umírali; za fašouny, co uctívají Banderu a spol.? No, nejsme v první linii, Slováci se zrovna perou, zda přijmout či odmítnout v rámci NATO americké vojáky a techniku, ale že by u nás mohlo sem tam něco vybouchnout, není od věci. Místo řinčení zbraněmi, zvláště od nás, takto malého státu, by měl být slyšen silný hlas, volající po jednání u kulatého stolu. Jistěže nejvíc válčit chtějí zbrojařské firmy (hlavně z USA) a v tomto světle jsou někteří politici ve světě, ale i u nás, jen hloupými pohunky, možná za mrzký peníz. Nevím, co je horší, zda hloupost v kombinaci s lhostejností a nezájmem, anebo horování za tvrdé sankce vůči Rusku s vyústěním k válečnému dobrodružství.

Vlastní příčiny rozbrojů na Ukrajině a angažovanost Ruska jsou na obsáhlý samostatný článek, ale ve stručnosti je více než zřejmé, že ukrajinské nacionalistické síly vyvolaly reakci ruské menšiny v luhanské a doněcké oblasti plus aktivitu Ruska, které se, popravdě řečeno, nenechalo moc pobízet. Někdo přemýšlel (jinak se to nedá výstižně napsat) prdelí a vyhlásil ruský jazyk na Ukrajině za nepatřičný. A bylo vymalováno.

K neradostné situaci přihazovat na stůl ze strany EU krymskou kartu je pokrytectví a lež nejhrubšího zrna. Mainstreamová média často záměrně nezmiňují, že ruští vojáci byli na Krymu smluvně oprávněně, tedy v určitém režimu, a že Krym jako takový byl autonomní státní útvar uvnitř Ukrajiny se svými volenými orgány, od ronu 2000 dokonce i s vlastní hymnou. Proběhlo řádné referendum o setrvání nebo přiřazení k Rusku (byť ho OSN neuznává) a i přítomní náhodní pozorovatelé, kteří dvakrát Rusko nemilují, přiznávají, že přítomnost ruských vojáků (dislokace hlavně v ulicích) výsledek referenda neovlivnila.

Vedle toho akce Kosovo s humanitárním bombardováním svrchovaného státu je paskvil NATO a i EU. Spočítal už někdo napáchané škody, a hlavně mrtvé rukou UČK, takto povstalecké armády, a to před válečným dobrodružstvím, což byla hlavní příčina aktivního vstupu srbské armády? A připsalo si NATO (tedy USA) na zabijácké triko mrtvé civilisty včetně dětí? Zkrátím: velmi fandím hlasům, které volají po odvolání našeho uznání státu Kosovo!

Obecně závěrem: NATO nemá ve svých dokumentech povinnost pomoci napadenému členskému státu, tedy žádná jistota případné ochrany; vše je na dobrovolnosti. Naši vojáci už umírali na různých bojištích a nejsem přesvědčen, že to bylo vždy ve prospěch světového míru. Je dobře někam patřit a v tom případě bych se přimlouval za užší spolupráci V4.

O EU už byla řeč – káže vodu a pije víno. Ve všech oblastech, v průmyslu, zemědělství a dalších oblastech hospodaření státu, by bylo prozíravé začít klást větší důraz na soběstačnost a znovu rovněž na spolupráci v rámci V4. Ukazuje se, že v zahraniční politice je to dvojnásob potřebné!

