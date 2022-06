Miroslav Macek: Alternativní projev předsedy vlády

reklama

Fialův kabinet prý nenechá nikoho padnout. To je hodně špatná zpráva, protože zrovna ten by co nejdříve padnout měl.

Lidový přepis Fialova projevu opsaný z diskuse na novinkách.cz:

Jsme ve válce!! Ukrajina bojuje za nás! Za inflaci může Putin a Babiš! Vše sledujeme a intenzivně diskutujeme! Občanům pomáháme! Důchodci například dostali ze zákona přidáno a snížili jsme na půl dne díky našemu zásahu benzín o korunu sedmdesát! STAN nemá problém, je to jen selhání regionálního politika a my naopak zvyšujeme politickou kulturu ! Kupte si na podzim roláky a teplé ponožky! Mám vás rád!

Jiří Koskuba, bývalý poslanec ČSSD, primář interny pražské Fakultní nemocnice Bulovka:

„Inflace je obrovská. Když vidím, jak peníze mizí z mé peněženky, z mých účtů a co platím, nemyslím si, že je 16 procent. Je daleko vyšší. Bohužel. Další věc je, že toto není konec, a to, co dopadne na naše občany na podzim, bude z mého laického pohledu ještě strašlivější. Co docela nechápu, jak to zanechává náš národ poměrně v klidu. Jestli my vůbec máme vládu? Jenom vnímám, že naše vláda řeší Ukrajinu. Více než o polovině vlády vůbec nevím. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že naše vláda pro svou zem nedělá opravdu nic.

Co se týče kroků EU, shrnul bych je poměrně cynicky. Je problém, když něco vede blbec. Ještě horší je, když to vede aktivní blbec. Tím bych hodnocení kroků EU uzavřel.

Ruský prezident Vladimir Putin má strach, že „jiskra demokracie“ přeskočí do jeho země, řekl v pondělí německý kancléř Olaf Scholz v rozhovoru pro list Münchner Merkur. Putin se podle něj snaží rozdělit Evropu a vrátit se k politice vlivových zón. „V tom neuspěje,“ prohlásil kancléř.

Alternativní projev předsedy vlády:

Dámy a pánové, vážení spoluobčané!

Rády bych Vám v této turbulentní době popřál hlavně zachování zdravého rozumu a dostatek sil k oproštění se od mediálně vybičovaných emocí.

Nejprve bych rád zdůraznil, že nejsme ve válce. Nikdo nás nenapadl, válku nám nevyhlásil a také my jsme ji nikomu nevyhlásili.

Současná špatná politická a ekonomická situace je zapříčiněna spoustou minulých chyb, z nichž ta největší byla hrnutí problémů před sebou, jejich neřešení a jejich záplatování dalšími a dalšími ničím nepodloženými miliardami a biliony, na čemž se v rámci EU naše minulé vlády bohužel též podílely. Nemohlo to tedy skončit jinak.

Mám pro vás následující řešení:

Okamžitě odejdeme z lipské energetické burzy a začneme distribuovat českým občanům a firmám elektrickou energii za české, podstatně nižší ceny.

Okamžitě odejdeme ze systému emisních povolenek a patřičně zdaníme vysoké zisky solárních baronů.

Okamžitě začneme vyjednávat dlouhodobý kontrakt na dodávky ruského plynu.

Okamžitě přestaneme finančně podporovat válečné konflikty.

Okamžitě přestaneme podporovat ekonomickou migraci.

Okamžitě přestaneme podporovat neproduktivní neziskové organizace.

Okamžitě přestaneme ostrakizovat a kriminalizovat občany za jejich názory, rozdělovat tak společnost a vytvářet „jedinou přípustnou pravdu“.

Okamžitě se pustíme do legislativního procesu, na jehož konci bude stav, kdy občané budou moci kontrolovat vydání každé koruny z veřejného rozpočtu.

Co nejrychleji přestaneme přisypávat do rozpočtu další a další ničím nekryté peníze, neboť by to je roztáčelo další inflaci, a postaráme se o co nejrychlejší změnu systému přerozdělování, aby na jedné straně nebylo pár korporací vydělávajících miliardy tu na epidemiích, tu na energetických zdrojích, a na druhé straně rostoucí počet ožebračovaných a chudnoucích lidí.

Okamžitě přestaneme vnášet do ekonomiky politické aspekty a vytvoříme všem, kteří podnikají nebo chtějí podnikat, co největší svobodný prostor.

Žádám vás, dámy a pánové, o co největší podporu, neboť bez vás a bez vaší důvěry to nepůjde.

Dejme se ihned do práce!

