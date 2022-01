Miroslav Macek: Hlavně nic nedělejte, nic neřešte a nemyslete

reklama

Australská vláda se obává, že přítomnost Djokoviče, který není očkován proti covidu-19, by mohla v zemi podpořit antivaxerské nálady.

Martin Martan k tomu napsal:

Antivaxerské nálady? Co to je za sousloví? Nenapadlo australskou vládu, že by její občany mohl motivovat Djokovič i ke zdravému životnímu stylu, veganství či sportování? Je to ze strany Austrálie ubohé a nesmyslné. Říkají svým lidem, kupte si hamburgery, Colu, naočkujte se, vemte si hadr na hubu a sedněte si do hlediště. Hlavně nic nedělejte, nic neřešte a nemyslete. Od toho jsme tu my. Vláda, systém.

Čeština je jazyk vtipný:

Na poslanci Farském není nejhroznější to, že odjede do Spojených států, ale to, že se vrátí.

