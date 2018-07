Miroslav Macek: Neměly by být potrestány i „vysoké“ školy, když pouští do oběhu takové zmetky?

Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál, který v kabinetu zastupuje sociální demokraty, má stejný problém, kvůli němuž musela už před hlasováním o důvěře rezignovat ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO.

V bakalářské práci, kterou Krčál napsal v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je mnoho stránek stejného textu, který už dříve napsal jiný autor. V některých kapitolách včetně úvodu jsou celé stránky přímo „překlopeny“ z jiné bakalářské práce.

Řadu takových míst odhalil specializovaný program na kontrolu plagiátů, ještě větší část nepůvodního textu však objevil.

Seznam při další podrobné analýze Krčálovy práce. Seznam ministra Krčála s těmito zjištěními konfrontoval. Ministr řekl, že si shody svého textu s jinými pracemi neumí vysvětlit a že na své práci pracoval poctivě.

Tolik zpráva. Zatracení ruští hackeři! Nedají a nedají si pokoj a jak to má pak chudák ministr vysvětlit? Ovšem to podstatnější! Neměly by být potrestány i ty „vysoké“ školy, když pouští do oběhu takové zmetky?

***

Čtenář glos P. V. a starý skipper mi napsal:

Z nejsevernějšího přístavu Libye na Maltu je to bez snosu 196 námořních mílí. Ten gumový člun migrantů může jet maximálně 12 uzlů, tedy cesta by trvala na klidném moři 196 : 12 = cca 16 hodin, spotřebu ten jejich motor musí mít nejméně 20 litrů (pokud mají jen jeden), to znamená 16 x 20 = 320 litrů s sebou (spíše mají 2 motory, protože pašeráci se o svůj život bojí, jako každý bohatý člověk). Nikde jsem na fotkách žádné barely s benzínem neviděl. Podle mě ani nepočítají, že by bez zaslepených neziskovek někam dojeli…

Řešení je tedy jednoduché, neudělat nic a o zbytek se postarají bez dotací EU žraloci.

***

Vadim Petrov:

"Kdo je Petr Stuchlík, který jako kandidáta na primátora vyměnil Patrika Nachera?" ptá se někdo na FB. Úspěšný podnikatel, který má prachy na silnou kampaň, je asi správná odpověď. Taky v souvislosti s nominací nezávislých osobností do vlády a nízkým kreditem vlastních poslanců u AB, mě napadlo, že ANO je vlastně franchisa. AB je franchisor, Petr Stuchlík a nezávislí ministři jsou franchisanti a poslanci ANO jsou jen druhý plán. Takový komparz.

"Franchisor je vlastník know-how, ochranné známky a franchisového paketu daného systému. Franchisant je pak osoba, která podniká na základě prověřeného podnikatelského konceptu v rámci franchisového systému."

Jo, měl jsem podezření, že když tradiční strany mluví o ideových platformách, že jsou mimo současný koncept.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Je tady někdo z pamětníků, jenž zažil temné časy před EU?

Jak se vám žilo, než EU přinesla lidstvu oheň a kolo?

Při silniční kontrole nadýchal řidič 2 junckery…

autor: PV