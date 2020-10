Miroslav Macek: Pojďme se především uklidnit

reklama

Nechápu, na co si ti drobní podnikatelé pořád stěžují!

Firma Medimun, kterou ovládá dcera ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) Karolína, získala letos v srpnu dotaci přes 650 000 korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze mají jít na nákup technologií k výrobě dezinfekce. Firma byla doposud většinou ztrátová a vykazovala minimální činnost.

P.S.: Miloši, už jenom za tohle by měl dostat to nejvyšší státní vyznamenání!

***

Babišovi je (podle jeho slov) jedno, co Prymula s Faltýnkem v noci projednávali? To snad nemyslí vážně…druhá možnost, ta pravděpodobnější, pak je, že to už dávno ví.

Podle ministryně financí Schillerové Faltýnek noční schůzku vysvětlit musí. „Pokud to vysvětlit jde,“ dodala.

Proč by to nešlo, dodávám. Kdo ovšem dobrovolně strčí hlavu do oprátky?

***

Švédsko: Počet zemřelých s covidem 19 od 17. X. do 21. X. včetně: 9.

***

Pohled záchranáře:

Pohled z praxe na to, proč hrozí přetížení zdravotnického systému.

Takhle teď vypadá běžný výjezd záchranné služby. Výzva, fofrem k autu, návlek do ochranných prostředků, výjezd, ošetření a transport pacienta, návrat na základnu, likvidace potencionálně kontaminovaného materiálu, dezinfekce sebe i celé sanitky. Po takovém výjezdu je auto hodinu nepojízdné.

Kdo jsou naši pacienti?

Anketa Prymula byl přistižen v zavřené restauraci. Má Babišova vláda odstoupit? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 24450 lidí

Pacient covid +, který naši pomoc opravdu potřebuje. Naštěstí jsou to výjimky. Pacient covid +, minimální příznaky. Pacient covid +, žádné nebo minimální příznaky, dožaduje se hospitalizace, protože v televizi neustále slyší, že na něj nezbude lůžko. Pacient, který má mírně zvýšenou teplotu či lehký kašel, ale i v tomto případě k němu musíme přistupovat, jako potenciální covid +.

V případě č. 1 to může nasekat paseku, tam není o čem. Naštěstí je to drtivá menšina. Ale jistě i laikovi dojde, že skupiny 2-4 by to v pohodě zvládly doma. V těchto případech je největším problémem strach. Ti lidé jsou opravdu na první pohled vystrašení. Tak si zavolají o pomoc. Přijedou k nim takovýhle dva mimozemšťani a dovezou je do baráku plnýho dalších mimozemšťanů. Strach přejde? Nemyslím si.

Při práci na ZZS je zajímavé i to, že se dostaneme na spoustu míst a do spousty zdravotnických zařízení. Nemůžu samozřejmě mluvit za všechny, ale v našem kraji se všude víceméně shodují. Každá nemocnice nějaké pacienty ve vážném/vážnějším stavu eviduje, naštěstí se však tato čísla drží v řádech jednotek. Do nemocnic však kontinuálně proudí velké množství pacientů skupin 2-4, ať už cestou ZZS nebo po svých. A protože pacienta covid + (ať už potvrzeného, nebo suspektního) nelze jen tak jednoduše poslat domů, lůžka pro ně vyčleněná se opravdu mohou rychle plnit.

Personálu těchto oddělení všechna čest. Ochranných pomůcek si užijí ještě mnohem víc než my a samozřejmě je zde mnohem vyšší riziko nákazy. Pak stačí jeden pozitivní test a máme problém. Navíc je tím silně omezena péče o ostatní pacienty, neboť covid lůžka se vyčleňují právě na úkor ostatních oddělení. A opět je třeba připomenout, že existuje velké množství (i mnohem závažnějších) nemocí.

Pojďme se především uklidnit. Pokud má někdo ve vašem okolí strach, snažte se mu pomáhat. Mnohdy by stačilo pro začátek vypnout televizi a přestat klikat na katastrofické titulky. Důležité je zachovat si zdravý rozum, situaci nepodceňovat, ale zároveň se z ní neposrat. No, a když je mi blbě, tak prostě zůstanu doma, dokud mi nebude dobře – jednoduchý, jak facka. A všichni to v pohodě ustojíme.

Na závěr prosím o tři R:

ROZUM, RADOST, RESPEKT!

***

Češi jsou smějící se bestie:

Vláda opět zpřísnila opatření. O zítřejších 8.00 hodin nesmí být u porodu ani matka.

Počasí, že by hospodský ani Prymulu nevyhnal.

A je to tady! Ztratil jsem čich a chuť. Po prvním úleku jsem si však uvědomil, že jsem si ohřál Kostelecké párky.

Psali jsme: Miroslav Macek: Chčijí nám na hlavu a a už se ani netváří, že je to déšť Miroslav Macek: Plaťte bohabojně desátky a důvěřujte Bohu = Pracujte, držte huby a důvěřujte vládě Miroslav Macek: Já navrhuji zavřít Prymulu Miroslav Macek: Vedení ČSSD šlo do karantény, většinu lidí by potěšilo, kdyby šli někam jinam

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.