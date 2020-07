Miroslav Macek: Rouškománie začíná nabývat zcela kocourkovských rozměrů

reklama

Už od soboty si Češi musí nasadit roušky na hromadných akcích ve vnitřních prostorách nad 100 lidí.

Ministr zdravotnictví zdůraznil, že opatření se týká pouze organizovaných akcí - pokud se například v baru sejde více než 100 lidí „neorganizovaně“, roušky mít nemusí. „Pokud to bude tak, že lidé jdou do baru, kde si sednou a popíjí, tak tam to není hromadná akce,“ uvedl Vojtěch.

Stejně tak nevadí, pokud se více než stovka různých lidí sejde v restauraci na oběd. Pokud by ovšem do stejné restaurace přišla více než stovka svatebčanů nebo účastníků jedné oslavy, roušky by byly povinné. Povinnost nosit roušky se netýká MHD (výjimkou zůstává pražské metro) ani supermarketů.

Tolik zpráva. Uznejte, že rouškománie začíná nabývat zcela kocourkovských rozměrů. Jsme holt v Česku…

***

Část opatření, která rakouská vláda přijala v boji s šířením koronaviru, byla neústavní. Rozhodl o tom rakouský ústavní soud. V rozporu se základním zákonem bylo mimo jiné nařízení o zákazu vycházení, kvůli jehož porušení padly tisíce trestních oznámení. Pokuty, které už lidé zaplatili, bude muset stát potrestaným nejspíš vrátit, informovala agentura APA.

Za neústavní označil rakouský soud nařízení, na základě kterého směli lidé do veřejných prostor a hromadné dopravy vstupovat jen v případě, že šli do práce, chtěli poskytnout pomoc nemocnému, vyřídit neodkladné záležitosti jako nákupy potravin či léků nebo se vydali na procházku s rodinným příslušníkem. Nařízení platilo od poloviny března do konce dubna.

A jakpak je to u nás?

***

Jen pro porovnání:

Tuberkulózou se v roce 2018 nakazilo okolo 10 milionů lidí a 1,5 milionu jí podlehlo. Virem HIV se v roce 2019 nakazilo 1,7 milionu lidí a na nemoc AIDS jich 690 000 zemřelo. Celkově již na AIDS zemřelo 33 milionů lidí.

Psali jsme: Miroslav Macek: Lidská blbost je opravdu nekonečná Miroslav Macek: Na Babiše se už vaří voda… Miroslav Macek: Počet pozitivně testovaných na Karvinsku se blíží pěti tisícům. Není holt nad chytrou karanténu Miroslav Macek: Tipoval zavedení povinného nošení plen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.