Miroslav Macek: Skvělý vhled do premiérovy bolševické mysli

Žijeme v podivuhodné zemi, ve které se musí zbourat most, který v havarijním stavu vydrží zátěž skoro 500 tun.

***

Premiér Andrej Babiš (ANO) už na svých účtech na sociálních sítích přišel s několika návrhy, jak řešit problém s nízkou porodností. Nejnověji s návrhem podpořit finančně rodiny se třemi a více dětmi. A to tím, že by jim stát vyplácel příspěvek na větší auto.

Tolik zpráva. Budou to ovšem daňoví poplatníci, nikoliv stát, kdo to zaplatí, ale hlavně to nebude vůbec, ale vůbec fungovat. Ovšem vhled do bolševické premiérovy mysli je to skvělý!

***

Princ Harry (34) prohlásil, že s manželkou Meghan nebudou mít více než dvě děti. Je to kvůli jeho obavám o životní prostředí.

Správně! Kupříkladu taková Jekatěrina Džugašvili měla děti tři. Přitom klidně stačilo, kdyby měla jen jedno – Josifa Vissarionoviče. A hned by bylo na svět lépe a zeleněji!

***

Alexander Tomský:

Do konce října se stane Johnson nejslavnějším politikem Západu od časů Thatcherové a Reagana.

***

Marian Kechlibar:

„…hysterizace společnosti, způsobená vládou ječících aktivistů na sociálních sítích…“

