Miroslav Macek: Sociologové už nahrazují ekonomy

Češi přijmou euro, až uvěří, že jim pomůže dohnat Německo, říká sociolog Prokop v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Mluví z něj víra v projekt a neznalost. Projekt selhal. Sociologové už nahrazují ekonomy. Brzo nahradí i stavební inženýry a mostů bude padat ještě víc, dodává k tomu ekonom Pikora.

To by mě náramně zajímalo, jak si to pan sociolog přestavuje, jak by nám to euro “pomohlo dohnat Německo”. Asi tak, jako pomohlo Řecku, Itálii, Španělsku a pod?, dodává ekonomka Šichtařová.

***

Zajímavá logika feministek:

Muži jsou zavilí sexisté, agresivní tyrani, kteří utlačují jiná pohlaví. Jsou nesmírně zavilí a každého, kdo s nimi nesouhlasí, chtějí zlikvidovat.

Žádáme rovnoprávnost!

***

Listopad 1917, Petrohrad:

„Sergeji, co je to tam dole v ulici za řev?“

„Vaše blahorodí, bouří se chudý lid!“

„A co chce?“

„Aby už nebylo boháčů, Vaše blahorodí.“

„Proč se raději nebijí za to, aby už nebylo chudáků?“

autor: PV