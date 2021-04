Miroslav Macek: To by bylo hlasů!

reklama

Ideální námět na předvolební plakát:

Pokud nás zvolíte, zveřejníme kompletní zprávu BIS a „spolupracujících služeb“. To by bylo hlasů!

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2881 lidí

***

Think tank IDEA:

„Zatímco zvýhodnění žáci s dobrým sociálně-ekonomicko-technickým zázemím se učí v distančním režimu dál, pouze pomalejším tempem, znevýhodnění žáci naopak začnou ztrácet i to, co se již naučili. V budoucnosti se tak prohloubí již tak vysoké vzdělanostní rozdíly,“ konstatovala spoluautorka studie Lucie Zapletalová.

***

Václav Klaus:

„Nevěřil jsem, že se ještě někdy vrátím do padesátých let, byť s opačným znaménkem. Nevěřil jsem, že budu ještě někdy bezmocně bouchat do stolu při poslouchání režimového rozhlasu a výroků našich vrcholných politických představitelů.

***

Čtenář glos J. K. mi napsal:

Malá poznámka k současné situaci s Ruskem. V sobotu jsem si hned vzpomněl na článek Jan Kellera o novičoku a především jeho konec. Jen pro připomenutí. „Jestliže o novičoku zcela spolehlivě toto všechno víme, měli bychom být s předstihem připraveni na to, že ho Rusové opět použijí, aby se vyřadili z možné účasti na dostavbě Dukovan. Otázka je, jak jim v tom zabránit.“

Co k tomu dodat? Snad jen to, že tentokrát Rusové na "vyostření" vztahů a zničení svých ekonomických zájmů nepoužili novičok, ale starou dobrou výbušninu! Zde se Jan Keller zmýlil.

Psali jsme: Miroslav Macek: Kdo přesně zaúkoloval ty naše vládnoucí debily? Miroslav Macek: Copak senilní Biden, ale senilní politika USA je problém Miroslav Macek: Ne covid, ale kolektivní nákaza blbostí nás ohrožuje Miroslav Macek: Nemusí být vždy levičák. Také to může být docela obyčejný blbec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.