Miroslav Macek: Z přebujelých lidských práv se stala zbraň hromadného ničení

Pořadí MS ve fotbale opsané z facebooku:

1. Africa All Stars

2. Chorvatsko

3. Belgické Kongo

***

Britská premiérka Theresa Mayová varovala vlastní konzervativní stranu, že k brexitu nakonec nemusí dojít, pokud poslanci nebudou podporovat její plány na odchod z Evropské unie.

Theresa May first!

***

Tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, který se okolnostmi ruského vměšování do voleb dlouhodobě zabývá, obvinil (podle televize CNN) dvanáct příslušníků ruských tajných služeb z hackerského útoku na počítače Demokratické strany před prezidentskými volbami v roce 2016.

Republikáni v Kongresu naopak připravují obvinění z velezrady náměstka generálního prokurátora USA, amerického právníka Roda Rosensteina, který připravil obvinění proti 12 Rusům v případě údajného ovlivnění amerických prezidentských voleb. Uvádí to ve svém článku americký konzervativní server Politico. Republikáni chtějí obvinit Rosensteina z pomalého pokroku ve vyšetřování agentů FBI, kteří jsou podle kongresmanů zaujatí vůči prezidentu Donaldu Trumpovi.

Tak si vyberte…

***

Z přebujelých lidských práv se stala, jak dnes a denně vidno, zbraň hromadného ničení.

***

Václav Klaus mladší:

ODS už splnila přes 90% svého volebního programu - nevstoupila do vlády Andreje Babiše.

Namístě je spokojenost.

***

Karolina Stonjeková:

Když jseš dostatečně evropsky hodnotnej, můžeš si za prachy mastit frykulína ve sprše, a přesto nepřestat bejt morální autoritou.

A taky třeba můžeš bejt na summitu NATO zlitej jak bernardýn a motat se jak rogalo, ale furt jseš ten správnej pašák.

Ty evropský hodnoty, to je stejně bezva alibi. Patentovat by se to mělo!

***

I slovenština je jazyk vtipný:

Každý národ má svojho kokota. Len vy máte aj toho nášho.

autor: PV