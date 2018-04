Miroslav Pořízek: Drahoš touží po funkci viceprezidenta

To, že je Jiří Drahoš ambiciózní muž, potvrdil již během kampaně před prezidentskými volbami. Bývalý předseda Akademie věd je člověkem, kterému sebevědomí rozhodně nechybí. Však také bezprostředně po své poměrně těsné porážce ve druhém kole prezidentské volby uvedl, že ta energie, kterou se podařilo během volební kampaně vyvolat, by se měla do budoucna vyžít.

Hovořilo se o tom, že by Drahoš mohl kandidovat v letošních senátních volbách nebo příští rok ve volbách do Evropského parlamentu. Jenže vše může být ještě jinak.

Drahoš se netají svou prozápadní orientací i sympatiemi k již zesnulému bývalému prezidentu Václavu Havlovi a jeho životnímu odkazu. Před druhým kolem lednové prezidentské volby mu podporu vyjádřila většina neúspěšných kandidátů z prvního kola. Přesto se Drahošovi nepodařilo vystřídat Miloše Zemana ve funkci hlavy státu, a to ani přes velkou přízeň hlavních sdělovacích prostředků. A snad právě proto, že v rozhodujícím klání byl nakonec poměrně těsný rozdíl mezi ním a vítězným Zemanem, vyslovil se nyní Drahoš ke své další budoucnosti snad až s nečekanou otevřeností. Prý se mu, pro něj samotného překvapivě snadno, daří získávat mezi vlivnými politiky podporu ke změně ústavy, která by zavedla funkci viceprezidenta. Tuto myšlenku údajně již podpořili například Miroslav Kalousek, ale i Petr Gazdík, Pavel Bělobrádek nebo Miroslava Němcová. Proti prý není ani vycházející hvězda české politiky a představitel mladé pravicové inteligence Dominik Feri. Dlouholetá poslankyně Němcová podporuje zavedení funkce viceprezidenta a již se nechala slyšet, že využije každou příležitost jak systematicky oslabovat postavení současného prezidenta. Během svého poslaneckého mandátu se chce soustředit především tímto směrem, jelikož její voliči to po ní žádají a téměř denně od nich dostává řadu podnětů, kterak znepříjemnit Miloši Zemanovi jeho druhé funkční období na Pražském Hradě. Podobně se již vyslovili i někteří další poslanci ze stran tzv. Demokratického bloku. Lidovecký předseda Bělobrádek přímo uvedl, že Zeman potřebuje silnou, inteligentní a věrohodnou opozici a nově zřízená funkce viceprezidenta, která by měla připadnout právě Drahošovi, je k tomuto účelu přímo ideální. Prý jej v tomto mínění podpořili i někteří zkušení právníci a znalci ústavního práva. Jmenovat je ale zatím nechce. Sám Drahoš věří v prosazení potřebných změn vedoucích k úpravám ústavního pořádku. „Miloš Zeman se při svých zahraničních cestách dle mého soudu až příliš často orientuje na východ. Myslím, že by bylo nejen dobré, ale přímo nutné tuto pozici vyvažovat. Naši spojenci z NATO si zaslouží, abychom je více podporovali. Svoji roli bych si představoval asi takto – když Zeman opět vyrazí na východ, já naopak nasměruji svoji cestu na západ. Když má Zeman tak rád Moskvu a Peking, já mám minimálně stejně rád Washington nebo Paříž. A nebojím se to dát najevo. Naše zahraniční orientace musí nabrat žádoucí směr. Navíc jsem dosud neměl možnost poznat tato města z pozice turisty a návštěvníka. Projít všechny významné památky, muzea, parky a bulváry. Spojil bych tak příjemné s užitečným. Jsem schopen přijmout roli obětavého i nesmlouvavého obránce demokracie a strategického euroatlantického partnerství a tyto trvalé hodnoty až do roztrhání těla hájit,“ uvedl Drahoš.

S nově vzniklou funkcí samozřejmě vyvstává nutnost vyřešit některé technické a organizační záležitost týkající se například sídla viceprezidenta, personálu a také finančního zajištění. Sám Drahoš věří, že finance se nejdou i na několik poradců. Co se týká možného umístění, nejraději by byl, kdyby se sídlo nacházelo poblíž ambasády USA v Praze. Hodlá zde totiž pravidelně konzultovat své postoje k aktuálním mezinárodním problémům, tak aby mohl žádoucím způsobem směrovat svoji aktivitu ke všeobecné spokojenosti našich západních spojenců. Drahoš také prozradil, jaké spolupracovníky by rád měl po svém boku. Zde by se chtěl opřít o mladou generaci a vyžil by dle svých slov i některých spolupracovníků z kampaně při prezidentských volbách. Nebojí se ani případných těžkostí při prosazení potřebných legislativních změnách, které by vedly ke zřízení nové funkce. „Pokud by v této záležitosti došlo k obstrukcím, tak v případě potřeby jsem připraven svolat své příznivce do ulic a vyzvat lidi i k občanské neposlušnosti. Zde bych viděl možnou inspiraci například v posledních událostech na Slovensku, kde si tlak ulice vynutil rekonstrukci vlády a pád premiéra Fica. Vůbec bych podobnou nátlakovou akci nevylučoval ani u nás. Zejména ve velkých městech. Cítím velmi silnou podporu a hodlám ji plně využít ve prospěch posílení demokracie v této zemi. Je nutné bezpodmínečně omezit Babišovu a Zemanovu moc. Jsem plně připraven i na veřejnou debatu o prospěšnosti funkce viceprezidenta. Argumentů mám dost a dost a nebojím se ani případných názorových střetů s odpůrci. Již mě v tomto podpořila i Česká televize, která mi v hlavním vysílacím čase nabízí dostatečný prostor pro prezentování mých myšlenek,“ dodává Drahoš. Vypadá to, že nás může čekat hodně horké jaro.

Miroslav Pořízek

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV