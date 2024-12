Norbert Odvárka: Je v televizích cenzura?

V dnešní době jsou média jedním z nejdůležitějších nástrojů pro informování veřejnosti o aktuálních událostech, společenských problémech a tématech, která formují naše postoje a názory. S rostoucími obavami o objektivitu a vyváženost ve zpravodajství se stále častěji objevují otázky, zda média dokážou skutečně splnit svůj úkol a zda jsou schopna přinášet rozmanité názory bez cenzury.

Nedávná zkušenost s natáčením rozhovoru pro CNN Prima NEWS s panem Ladislavem Kytkou, členem a zakladatelem spolku Budoucnost pro děti, poskytuje výstižný příklad této problematiky. Pan Kytka, známý jako aktivista proti genderové výuce na školách, byl natáčen s cílem sdílet své názory a obavy ohledně této kontroverzní tematice. V reportáži nakonec nebyl. Tento incident nastoluje otázku, proč by mělo k takovému výběru dojít, a zda se tím neohrožuje samotný princip objektivního informování.

Jednostranný přístup v médiích je pro diváky vždy zavádějící, manipulační, a vede k polarizaci společnosti. Když se ve zpravodajství objeví pouze jedna část debaty, začíná být ohrožena pluralita názorů, což je v rozporu se základními principy novinářské etiky a zodpovědnosti. Úkolem médií je usilovat o to, aby prezentovala různé pohledy a umožnila tak divákům či čtenářům utvořit si vlastní názor. Když však nahradíme objektivitu selektivním výběrem informací, přicházíme o důležitou dimenzi veřejného diskurzu.

Dál bych se rád posunul k otázce cenzury v mainstreamových médiích. Pokud skutečně existuje tlak na to, aby určité názory nebyly prezentovány, ať už z důvodu politických, ekonomických nebo společenských zájmů, pak se média stávají nástrojem manipulace namísto zprostředkovatele pravdy. Vzniká tak nebezpečná situace, kdy se veřejnost dostává k omezenému nebo spíše vybranému spektru informací a tvaruje si názory na základě neúplných nebo zkreslených dat. Tato situace nejen že snižuje důvěru veřejnosti v média, ale také podkopává demokratické hodnoty a svobodu slova, které jsou základem pluralitní společnosti. Komu tedy vadilo vyjádření pana Kytky? Byl to snad moc politické? Nebo naopak špatně politické? Nebo někdo jen rozhodl, že se to do zpráv prostě nehodí?

K tomu, abychom se jako společnost posunuli vpřed, je nezbytné poctivě zkoumat a hodnotit práci médií, vyžadovat od nich transparentnost a odpovědnost. Čtenáři a diváci by měli být aktivní, zvídaví a kritičtí k tomu, co konzumují. Tento přístup posílí nejen veřejný diskurz, ale také podpoří novináře, kteří se snaží o odbornou a objektivní práci. A znám jich mnoho. Těch poctivých a pravdivých.

Média musí být svobodná. Musí být vnímána jako prostor, kde se svobodně a bez obav vyjadřují různé názory. Cenzura, ať už vědomá či nevědomá, podkopává tento základní princip a ohrožuje demokratické hodnoty našeho světa.