Novinářka sociálních témat: Doba roušková už zahnala do špitálu mládež s narušenou psychikou

Krvácení z nosu, migrény, bolesti břicha, opary - to jsou nejčastější důsledky nošení roušek po celou dobu vyučování. Tyto zkušenosti si svěřují dospěláci například v několikatisícové skupině Rodiče bez roušek. Výjimkou, už od jara, nejsou ani prychosomatické či psychiatrické dopady.

Když si pedagožka Nikola ze Základní školy a Mateřská školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž posteskla, že poprvé v životě mají na psychiatrii, kde pracuje, nejvíce případů úzkosti ze strachu jít do školy, neváhali jsme ji oslovit. O tom, že už skutečně u nás existují případy hospitalizace mladistvých, kteří mají úzkosti navazující na pandemickou situaci a nošení ústenek, se totiž v podstatě v médiích nemluví.

U teenagerek nastoupily už i psychické potíže

Popsané stavy se velmi často objevují u dívek z devátých tříd, kterých se v září týkal přechod na střední školu. „Projevila se u nich úzkost a strach z toho jít do školy, do nového prostředí, nového kolektivu - a to vše s ´náhubkem´ na obličeji," shrnula stručně zmíněná žena, která na psychiatrii působí zhruba pět let, zprvu jako praktikanta, poté dobrovolnice, posléze jako pedagožka. „Za těch pět let si nepamatuju, že by byl někdo s diagnózou úzkosti a strachu jít do školy. Nepočítám-li tedy šikanované děti a podobné případy," zdvihá varovný prst. Většinou dle jejích zkušeností děti ze základní školy právě naopak přecházejí s radostí na střední školu, a nikoli naopak, že by se báli na ni jít, aniž by tam kdykoli předtím byli.

„Jsou to především dívky a tenhle strach se u nich rozvinul právě v době karantény... Tyhle děti mohly být úzkostnější již dříve, ale teprve teď se to v nich rozvinulo. Jedna dívka mi například říkala, že úzkosti cítila už na jaře, ale to chodila do školy kousek od domu, tak to nějak dala. Jenže teď se k tomu přidal i dojezd autobusem, a to už prostě nedává..." podotýká ještě ´kantorka nemocných´.

Aktuální společenská situace se podle jejích slov projevila i na průměrném věku pacientů: „Průměrný věk je hodně vysoký... Dříve jsme měli průměrný věk někde kolem 10 let, nyní jsme třeba na 14 letech věku pacienta."

Kroměřížká zkušenost přináší ještě jeden poznatek: Přestože se tento neblahý fenomén nyní rozmohl, zdravotnické zařízení není naplněné. „Není plno, jelikož rodiče se v této době bojí dát dítě léčit..." zdůvodnila učitelka, která mimo jiné patří zakládající členy skupiny Rodiče proti rouškám. Mnozí mají strach, že by došlo k zákazu návštěv, že by museli daleko dojíždět (s rouškou v hromadném dopravním prostředku) a podobně. Mnoho mladistvých tak bohužel kvůli rodičovskému strachu z Covidu zůstává bez léčby choroby, kterou skutečně v danou chvíli trpí.

„Mami, já nemůžu vůbec dýchat“

I mnohé děti, které do školy chodí, se bojí - například si ochranu dýchacích cest i jen posunout, když se jim dělá špatně a když už na tom trvá i jejich rodič. Třeba tato dívenka, která během vyučování psala mamince:

Posléze vyšla maminka z anonymity a popsala, jak se její dcerka nyní, v pondělí podvečer, má: „Dcera leží, bolí jí hlava i oči, takže začínající migréna. Pokud dcera bude trpět na migrény, tak jsem schopná to řešit na vyšších místech.“

Tělo se snaží roušku vypudit

Není jediná, mnoho dětí začíná padat nejen únavou, bolestmi hlavy, ale stěžují si na žaludeční potíže a prekolapsové stavy před omdlením. Kdo nevěří, může se přesvědčit sám - veškerou svou starostlivost svěřují rodiče zejména sociální síti, například v již několikatisícové skupině Rodiče proti rouškám:

„Dneska mi pro 13letou dceru musel po sedmé hodině dojet syn - začala ji strašně bolet hlava a omdlévat z nedostatku kyslíku. Jsem už fakt neskutečně nasraná," rozhorlila se Daniela H.

„Syn první den s rouškou malém zkolaboval, šel domů po druhé hodině se slabostí a pocitem na omdlení a zvracení... Zítra by mel jít do školy, má celý den zažívací potíže, no do školy nejde," komentovala Veronika M.

Co se týče zvracení, je podle pracovnice kroměřížského zařízení zcela běžné: „Hodně dětí v rouškách zvrací, je to podmíněný reflex cizího tělesa, který se tělo snaží vypudit,“ objasnila.

„Má dcera nemá astma, nikdy se nestěžovala na bolest v hrudníku! Dnes ve výuce řekla že to bolelo a nedalo se dýchat!" přidala se A. Kobzeva.

„Já mám to samé. Nesmi je mít ani pod nosem, přišla domů, že ji bolí hlava. Novodobé gestapo," doplnila svou zkušenost Hedvika P.

Plicní lékařka: dýchají si zpět vlastní bakterie. Vážné poškození!

Stížnosti jsou oprávněné i z odborného lékařského hlediska. „Myslím, že naše trpělivost byla dostatečně dlouhá a odborná lékařská veřejnost by měla zásadním způsobem zasáhnout. Dosavadní postup při nepravdivé, nepodložené a odborně nezdůvodněné pandemii by se mohl naší populaci zle vymstít," sdělila k situaci plicní lékařka a primářka Pavla Nykodýmová. Za několik měsíců restrikčních opatření a především nošení roušek má velmi negativní zkušenosti.

„Pacienti s AB a CHOPN se při nošení roušek zhoršují, jak subjektivně – zhoršení dušnosti, tak i objektivně – zhoršení hodnot při funkčním vyšetření a je nutno upravovat medikaci. Jsem zásadně proti plošnému nošení roušek. Poškozuje to pacienty na zdraví. Dýchají si zpět vlastní bakterie, zvyšuje se jim CO2 v krvi s následným vážným poškozením zdraví," uvedla lékařka, která svůj názor poskytla ke zveřejnění platformě Stav bez nouze.

Lucie Bartoš, publicistka

