Obránci zvířat vyzývají k podpoře iniciativy Konec doby klecové

Spolek OBRAZ – Obránci zvířat dnes na svém facebookovém profilu zveřejnil nové video z českých velkochovů. Záběry zachycují ztrápená zvířata zavřená na malé ploše, kde se nemohou věnovat svým přirozeným potřebám. Telata uvězněná v boxech, kam se sotva vejdou. Prasata tísnící se v kotcích, kde se nemohou ani otočit. Hromada mrtvých selat ležící vedle vyčerpané prasnice a otrhané slepice namačkané jedna na druhé v malé drátěné kleci – i takový pohled se nabízí sledujícím.

Video je sestřihem dříve použitých i dosud nepublikovaných záběrů. Materiál s prasaty má původ na farmách v Mlékosrbech a Převýšově, obrázky slepic pocházejí z Přeštic a telata v boxech byla natočena na farmě v obci Kočí a ve Fryšavě. Spolek OBRAZ chce zveřejněním videa podpořit sběr podpisů pro evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové. Cílem iniciativy je dosáhnout legislativního zákazu klecových chovů hospodářských zvířat po celé Evropské unii. Aby se Evropská komise musela tímto problémem skutečně zabývat, je nutné sehnat během roku alespoň jeden milion ověřených podpisů. Iniciativa odstartovala v září 2018 a končí za necelý měsíc – 11. září 2019.

„V klecích po celé EU trpí sta miliony slepic, prasat, králíků, křepelek, krav, kachen a hus. Jak je vidět na záběrech, tento globální problém se nevyhýbá ani České republice. Ve vyspělé společnosti 21. století je absolutně nepřijatelné, aby se zvířata za celý život nemohla proběhnout, otočit a prožila jej v bolestech kvůli bezohlednému byznysu,“ komentuje situaci předseda OBRAZu Marek Voršilka. „Evropská občanská iniciativa je silným nástrojem, který může pomoct zvířatům po celé unii k lepšímu životu. Proto je důležité, aby se milion ověřených podpisů skutečně nasbíral,“ dodává Voršilka.

Sběr podpisů se rozhodla podpořit i řada celebrit – hudebníci z českých skupin Rybičky 48 a Sto zvířat, herečky Šárka Vaculíková a Jana Plodková, modelka Helena Houdová, herec Václav Neužil, výtvarnice Toy_Box i bloggerka Hello Christie. Rybičky 48 petice vozí s sebou na všechny své koncerty a jejich návštěvníci tak mohou svůj podpis připojit přímo na stánku kapely.

„Pokud máme šanci ukončit utrpení zvířat, je potřeba takovou snahu podpořit. Zvířata si nezaslouží svůj život strávit namačkaná v klecích. Takové zacházení s bezbrannými bytostmi není možné tolerovat. Věříme, že se to díky iniciativě Konec doby klecové skutečně může změnit,“ vysvětluje frontman skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba důvod, proč se zapojila do sběru podpisů. „Klecové chovy jsou zbytečnou krutostí, která do dnešního světa nepatří. Zvířata v nich trpí, přitom to není nutné. Existují ohleduplnější způsoby chovu, než je ten klecový. Zvířatům je třeba pomáhat, proto jsme se rozhodli iniciativu podpořit,“ dodává kapela Sto zvířat.

Podle odhadů zbývá nasbírat už jen několik desítek tisíc podpisů, aby Konec doby klecové museli evropští politici skutečně řešit. V historii byla evropská občanská iniciativa úspěšná jen čtyřikrát.

„Pokud nyní uspějeme, bude to jasný signál pro politické představitele, že široká veřejnost chce pro zvířata lepší podmínky. Zbývá nám poslední měsíc do ukončení sběru podpisů. Pokud nesouhlasíte s tím, co se děje na zveřejněném videu, chcete pro zvířata lepší podmínky a možnost svobodnějšího pohybu, podepište prosím tuto iniciativu na webu bezkleci.eu. Byla by opravdu velká škoda, kdyby roční úsilí statisíců lidí po celé EU skončilo neúspěchem kvůli pár chybějícím podpisům,“ vyzývá předseda OBRAZu. „Díky podobným záběrům se již podařilo v ČR legislativně zakázat kožešinové farmy a přimět obchodní řetězce, aby přestaly nabízet klecová vejce. Věříme, že video nyní podpoří i úspěch iniciativy Konec doby klecové,“ dodává Voršilka.

autor: PV