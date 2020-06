Oldřich Fischer: Korunavir vítězí

reklama

Stejnou službu zastanou buď rukavice používané v potravinách, nebo i sáček na pečivo. Ten můžete na zápěstí upevnit gumičkou. Pochybuji, že tuto metodu začnou používat všichni ve zdravotnictví. Zdravotní sestry, doktoři. Takže na každém balíčku stoupl výrobní firmě čistý zisk o 240 korun. To je procent jako máku. Kolik balíčků rukavic se spotřebuje měsíčně ve všech nemocnicích a zdravotnických zařízeních v celém státě – nevím. Jistě moc. To ani nepočítám spotřebu pro ty, co se léčí z domova. Jako já. Těch je.

To je jen případ, co se týká jen mě. Co všechno se ve zdravotnictví potichu zdražuje, se nedovíme. V každém krámě s obvazy jsou ceny jiné. Někde stojí třeba ten samý obvaz 12 jinde 26 korun. Proč nesmí být ceny zveřejněny jako v hypermarketech, například zelí? Občan by si mohl nalézt, co v které lékárně stojí. Obvaz by třeba koupil v Karlíně, náplast na Kačerově. Při návštěvě specialisty mi pro zrychlení práce obvazy rozstřihli. Byly jen asi třicetkrát vyprané. Jeden stojí asi 35 korun. To je měsíčně asi tisícovka. Za půl roku, půl důchodu. A to nepočítám stovky za gázu, buničinu, kožní tekutinu a další.

Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 8466 lidí

Teď obyvatelstvo šilo roušky. Při příštím zdražení si už budou občané vyrábět obvazy. Ze starého polštáře nebo kapny. Z té budou moci mít obvazy do příležitostné potřeby pro celou rodinu. Vůbec se nesmějte. Potřebujete-li denně jeden nebo dva obvazy, tak jich půjdete koupit naráz alespoň deset. Na prostý obvaz 6 cm v délce asi 5 metrů budete čekat ve zdravotnické prodejně celý týden. A to je součástí polikliniky. Budete-li trochu někde krvácet, pak čekat na obvaz týden je docela dost.

(Toto není humoristický text.) Doma vyrobený obvaz, jako když najdete. A je zadarmo. A přežehlený je i sterilní. Pilulky na cokoliv stále mění název. S novým názvem stojí třeba stejně, ale místo dvaceti pěti je jich v krabičce jenom dvacet. Taková borová voda zdražila asi tisíckrát.

Jestliže se teď hlásí nejrůznější firmy o finanční dotace od státu, že za infekce jim nebohým poklesl zisk, tak stát by si měl prověřit, nakolik se možná zahojily jinak. Zelenina a ovoce a brambory zdražily na násobky. Že se zdraží průmyslové výrobky, denně inzerují. To, že výrobcům poklesl zisk na pár měsíců, budou mít doma brzy. Pak už jen finanční vývar. Napořád. Nikdy nezlevní. Denně se dozvídáme, kolik lidí zase onemocnělo. Je zajímavé, že na tisíce vězňů si infekce asi netroufla vůbec. Neslyšel jsem, že by tam někdo onemocněl. A určitě nebyli nejméně dva metry od sebe s rouškama.

Psali jsme: Oldřich Fischer: Škola – domádo Oldřich Fischer: Vylepšeme Staromák Oldřich Fischer: Státní vyznamenání Oldřich Fischer: Celosvětová migrace? Problém na čtvrt hodiny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.