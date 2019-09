Oldřich Fischer: Myslet trochu...

Jak to, že si na ni nikdo nevzpoměl? Ta kdyby se zbourala, tak by jsme mohli mít místo, např. pro garáže, snad pro celou Prahu. A ne jenom, pro snad jednoho,„kámoše“. V první fázi by se mohla nejprve celá ulice natřít na růžovo. To by bylo slávy! Snad natřít na růžovo i všechny, tzv. politiky, co se tím zviditelňují. Nejprve bychom měli všechny bourače všech soch poslat okopávat řepu. Aby se uklidnili. Těch soch, co jsme mohli mít. A stačilo pár zlepšovacích návrhů. Viz socha Stalina.

Přetesáním vousů jsme mohli mít sochu Havlíčka. Nebo frontu na maso. Zářným, odstrašujícím příkladem, buď nám jedna ulice ve Vršovicích. Nejprve Tyršova, pak Dunajská, pak Stalingradská, pak Žitomírská. Jako laik nevím, jestli snad Žitomír nebyl třeba nějaký representant nějaké finančně náboženské skupiny. To by název ulice mohl být znovu časem ohrožen. Nebo by Žitomír mohl být označen za nedemokrata. A už škrtáme v mapách. Historicky je odrůda, ( kmen?) bouračů, nesmrtelnej, jako třeba záškrt nebo souchotě.Nejprve se bouraly totemy místních bohů, pak třeba bible Kralický. Těchto bouračů máme dodnes snad půl parlamentu.

Pak se bouraly spisy Stalina a Gottwalda. To sběrné suroviny plnily plán na 130 ? procent? Pak Slánskýho. Pak hraniční zátarasy. Pak zeď v Matiční ulici. Takovej americkej president teď staví v podstatě novou čínskou zeď na hranicích s Mexikem. To by chtělo vyvinout nějakou vakcínu pro imunitu proti bouračům a je nějak isolovat. Kdo chce mocímermo něco bourat, tak by měl dostat příležitost, třeba na jatkách.

autor: PV