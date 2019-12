Oldřich Rambousek: Babiše nemám rád, Zemana taky zrovna nemiluju, ale...

Občané se zajímají o zprávy z bulváru, kdo šuká koho či kterou, kdo fetuje, kdo se kde pochcal atp. Prakticky vzato lidi nezajímá to, co se jich přímo nedotýká. Hlavně že mají plné košíky jedovatého žrádla z Kauflandu a že jim někdo nesahá na jejich nachrmolené majetečky.

Záležitosti, o kterých nyní budu psát, se zdánlivě mohou zdát nedůležité či nemožné, ale skutečně jen zdánlivě. Nyní jde o všechny Čechy, naši vlast a naše majetky, o budoucnost naši a našich potomků. To není prosím strašení, to je holý fakt.

Jak všichni víte, Babiše je všude plno. Kritika stíhá kritiku, střet zájmů je permanentní a Babiš by měl odstoupit. Je to zloděj, stbák, komunista a Slovák. Taková je prvosledová rétorika jeho odpůrců, ale také zmanipulovaných či zaplacených lidí na náměstích. Těch, kteří skutečně vědí, oč jde a co se za maskami skrývá, není moc. Mentálně jednodušší lidé na tuto vějičku naskočí, ani nevíte jak. Ve hře je však něco, co si sami velmi těžko dovedete představit, a víceméně současný stav považujete za samozřejmost. Ono však samozřejmé dnes už není nic a v kuloárech zuří zpravodajská bitka širších rozměrů. Ve hře je budoucnost České republiky a Polska v návaznosti na Benešovy dekrety a Bierutovy dekrety, jež jsou si značně podobné. O dekretech Bieruta jste asi nevěděli, protože o nich se v ČR vůbec nemluví. Tyto dekrety mají pro ČR a Polsko zásadní význam a jsou de facto posledním obranným valem a překážkou v pohlcení národní suverenity a identity našich zemí Němci.

Jste nasraní viďte, zase politika. Ano je to politika a je to ta politika o které moc nevíte, a když budete mlčet, tak spláčete nad výdělkem. Je to skutečně za dveřmi a vše je s německou precizností naplánováno. Že s tím můžu dát alespoň na svátky pokoj? Nemohu. Víte, poskládání informací a dat či jejich získání stojí čas. Ten neustále ubíhá a pro Čechy a Poláky je nyní nepřítelem, pokud nepochopí rychle. Snažím se vás informovat co nejrychleji, ale než takovýto dokument vypracujete, to není ze dne na den. Je už jen na vás, jak se k problému postavíte, ale neříkejte pak, že vám nikdo nic neřekl, neb to právě dělám.

Můžete mít na Babiše či Zemana vztek nebo nemusí být vašimi favority, jako je to u mě, ale důležité je pochopit realitu. Babiš, ale i Zeman jsou na seznamu pro Německo nežádoucích politiků. Proč? Je všeobecně známé, že Zeman by zrušení Benešových dekretů nikdy nepodepsal a že jsou mu bližší dobré vztahy s východem než se západem. Proto je Zeman problém. Ze zákulisí vím, že se prakticky vzato čeká na jeho smrt, čímž by se uvolnil prezidentský post. Je to hnus, čekat na něčí smrt, ale je to tak. Samozřejmě by na funkci prezidenta opět kandidoval pan Drahoš! Víte proč? Protože je to proněmecky zaměřený člověk. Je to jeden z těch, kdo čeká na Zemanovu smrt, aby mohl uplatňovat politický směr, který mu byl naočkován na setkání s Berndtem Posseltem v městečku Teplá v západních Čechách. Mimo jiné na tomto setkání byli přítomni i Libor Rouček (ČSSD) a Karel Schwarzenberg (TOP 09). Ovšem pozor, ještě před tímto jednáním se sešli na jednání se sudeťáky (Stefanem Hortlerem) i budoucí signatáři Milionu chvilek, a pozor, Michaela Marxová Tominová (ČSSD). Hortler je čile komunikující vrcholový představitel landsmanšaftu s Angelou Merkelovou. To znamená toliko to, že ČSSD je pro český národ velmi nebezpečná a že se o politice landsmanšaftu nejedná jen na lokální úrovni v úzkém kruhu landsmanšaftu, ale i na úrovni vrcholové státní politiky Německa. Nejde o nic jiného než o zrušení Benešových dekretů. To potvrdil dokonce i šéf bavovorské CSU Horst Seehofer, tak i šéf bavorké AFD. Prakticky vzato záležitost zrušení Benešových dekretů byla v Německu institucionalizována. Není proto možné tvrdit, že Němci nebudou mít žádné majetkové požadavky, ba naopak.

Proč skutečně tak moc vadí Babiš? Stb, komunisti či střet zájmů jsou jen zástěrka pro skutečnou podstatu. Zásadní odpor proti Babišovi je ryze praktického rázu. Jeho Agrofert totiž vlastní ve městě Wittenberg v Německu firmu Agrofert Deutschland, která je největším výrobcem certifikovaných hnojiv v Evropské unii, a v České republice hospodaří Agrofert na značné výměře zemědělských ploch, o které mají sudetští Němci eminentní zájem. To je Babišův problém. Pro odstranění Babiše byl vytvořen právě spolek Milion chvilek, který se nijak netají tím, co je pro něj prioritním zájmem. Důležité však je, aby veřejnost dostala informace, kdo je v pozadí tohoto spolku a kdo jej financuje.

Je skutečně velice zajímavé, že v pozadí Milionu chvilek stojí nejvíce lidé, kteří se účastnili sudetoněmeckého školení v Mariánských Lázních. Hlavním tématem tohoto školení bylo, jak docílit toho, aby česká vláda sama a dobrovolně usilovala o zrušení Benešových dekretů, a jak v České republice nastolit pořádek ve smyslu nové Německé Evropy. Zajímavá témata, viďte? Kdo z politiků či veřejně známých osob toto školení absolvoval? Tak například Barbora Procházková, která dříve pracovala pro pana Bakalu a jeho Respekt. Nyní pracuje jako šéfka zpravodajství ČT 24. Ondřej Matěka, pracující na ÚSTR. Libor Rouček (ČSSD), bývalý místopředseda Evropského parlamentu, který pravidelně dojíždí na zasedání sudetoněmeckého landsmanšaftu. Zdeněk Papoušek, senátor za KDU-ČSL, a další. A kdo vedl ono zajímavé školení? No, byl to hlavní ideolog sudetoněmeckého landsmanšaftu Tilman Asmus Fischer.

Zde přesné tematické dělení:

Rozštěpit české vlastenecké frakce tak, aby nebyly ochotné navzájem spolupracovat a neshromažďovaly odpor proti německým zájmům v ČR. Byli vytipovaní základní politici, Václav Klaus st. v ČR a Jarosław Kaczyński v Polsku v rámci definování páteřních ohnisek vlasteneckých sil a prosazování českých i polských národních zájmů. Zároveň byl definovaný Andrej Babiš jako překážka v prosazování německých zájmů v ČR. Postupná relativizace historie, aby se stala kompatibilní s německým pohledem a uspořádáním Nové Evropy podle Berlína, kterou definovala už Angela Merkelová. Novodobí historici, vykládající pokroucená historická fakta, relativizující řádění německých nacistů, zveličující údajné vyhnání Němců po 2. světové válce (podepsané na Jaltě). Přimět Českou vládu, aby sama a DOBROVOLNĚ usilovala o zrušení Benešových dekretů. Němci sami nesmějí vstupovat do těchto procesů, které byly podepsány na Jaltě vítěznými mocnostmi, protože by postupovali v rozporu s mezinárodním právem. Dosazením proněmeckých politiků v cílových zemích na všech úrovních se ale dospěje k tomu, že rovněž sami čeští politici budou o zrušení Benešových dekretů DOBROVOLNĚ usilovat. To přece chtějí sami Češi, což už v rozporu s mezinárodním poválečným právem přeci nebude. Musím ještě dodat, že tomuto svinstvu se říká Mariánské dialogy.

Je zřejmé a doložitelné, že v ČR máme prodejné a kolaborující politiky, kteří by prodali i svou matku. O co vás chtějí tito lidé připravit?

Jedná se především o pozemky a stavby na území bývalých Sudet. Jedná se téměř o 200 000 tisíc staveb na vesnicích. Téměř o 250 000 tisíc bytů, domů a jiných staveb ve městech a 23 000 km2 pozemků. To nemáte strach? Před jistým časem jsem psal, že mi to přijde, jako bychom měli opakovat rok 1938, a věřte, že mě ani nenapadlo, že to už je za dveřmi. A věřte tomu, že vás Němci začnou tahat po soudech, jako to učinila Johanna Kamerlanderová, která je dědičkou po rodu Walderode, a přidete o své majetky a domovy, nebo budete muset své majetky vyplácet. Až tam nás ti čeští kolaboranti dovedou. Takzvaná demožumpa v tom jede celá a ČSSD je pojistkou a hlídačem vlády. Jistě se tážete, jak to může běžný občan ovlivnit. No zajisté tak, že při jakýchkoliv volbách nedáme ani jeden hlas ČSSD, TOP, KDU-ČSL, STAN, PIRÁTŮM a ODS. To všechno je šmejd. Dalším řešením jsou stávky a dotlačení vlády k CZEXITU po vzoru Anglie. Ti první pochopili, že na EU cosi smrdí. No a hlavně, až bude mít zase nějakou demonstraci Milion chvilek, tak tam určitě jít a těm hlídacím kolaborantům rozbijte držky. Nezastavíme-li to, tak pán bůh s námi.

A že to je nemožné a straším? Nikoliv. Benešovy dekrety byly už prolomeny několikrát a český národ drží hubu. Na to spoléhají. Vlastenci však nezapomínají na prolomení Benešových dekretů Schwarzenbergy, Havlem, Kammerlanderovou nebo při církevních restitucích. Nyní však už jde o vaše vlastní domečky a políčka, a že jsou to desítky miliard, to snad ani říkat nemusím.

Už od základních škol mrší lidi. Proto ti mladí ani nevědí, co jsou to Benešovy dekrety. Proto mladí říkají, že naši zem osvobodili Američané, a německá zvěrstva se bagatelizují. Proto jsou záměrně vytahována zavádějící témata na štěpení vlasteneckých sil typu Vlasovci, migranti, cikáni, islám atp. O tom ČT hlásí všechno možné, ale o tom, co se za našimi zády děje ze strany Německa, ČT mlčí!

Jako celek tato zásadní záležitost vychází z materiálně ideového základu německého úsilí, což je stará německá taktika s názvem Schwerpunkt, kde se vychází z toho, že všichni musí znát cíle daného úsilí a bude ho dosahováno různými cestami. Tato ideová směrnice zmate protivníka, jenž ve své naivitě přistoupí na německé požadavky. Že v tom jede i německá vláda, je zřejmé, protože když se 28. srpna 2018 konala v Berlíně konference Den vlasti (Tag der Heimat), tak byla založena v tento den i organizace se stejným názvem. Ta byla založena za evropské peníze z dotačních fondů a má jasnou podporu spolkového ministra vnitra. Jejím programovým cílem je prosazování ideologie sudetoněmeckého ideologa Tilmana Asmuse Fischera, jenž je oním Fischerem, který v Mariánských Lázních ideologicky školil české elity.

