Oldřich Rambousek: Chudáček pan Rakušan a hnutí STAN. Kdo by je neznal, ten by je koupil

V první řadě tu na tomto místě musím položit zásadní otázku. Proč se jedná pouze o peníze, které hnutí STAN obdrželo od voleb do současnosti? Vždyť i peníze, obdržené před volbami, mohou zásadním způsobem smrdět. Já vím, peníze obdržené před volbami byly investovány do voleb a do programu ANTIBABIŠ. Předsevzatý cíl odstranit Babiše byl splněn, volby vyhrány a nyní celý ten nečistý spolek PIRSTAN a Spolu inkasují desítky milionů ze státních peněz, tedy z peněz daňových poplatníků. Proč tedy neudělat gesto a nevrátit sporných 3,5 milionu korun, když od daňových poplatníků přijde do stranické kasičky mnohem víc a cíl byl splněn? Proč se nyní před občany nebít v prsa, jak je hnutí STAN čestné? Vy, pane Rakušane, dozajista spoléháte na to, že jsou lidé blbí, ale pozor, ne všichni. Já vám tuto politickou a propagandistickou hru nežeru. Takovéto srandičky si můžete dělat tak leda z Gazdíka!

Hnutí STAN nepřímo přiznalo, že se mohou do jeho financování dostat poněkud sporné prostředky, a je tedy nyní na poctivých policistech (jestli tedy ještě v ČR nějaké máme), aby se na hnutí STAN podívali trochu více zblízka a prověřili jejich toky peněz detailněji. Víme totiž z historie, že tyto záležitosti se dají velmi dobře kamuflovat a zalhávat. Své by nám o tomto mohla vyprávět ODS, která měla černé konto ve Švýcarsku a do poslední chvíle občanům o těchto penězích lhala.

Jsem také poněkud rozmrzelý z postojů představitelů naší státní moci v případě nepokojů v Kazachstánu. I tyto smutné záležitosti jsou dále poměrně sprostě využívány v protiruské politice, která naší zemi škodí a je nespravedlivá. Cožpak jste nezaregistrovali, že ruská vojska vstoupila na území Kazachstánu na pozvání tamního prezidenta? Že to nebyla jenom ruská vojska, ale vojska, s nimiž má Kazachstán smlouvu o vzájemné pomoci? Tedy o vojska čtyř zemí?

Vstup těchto vojsk je nutno vnímat tak, že šlo o vstup vojsk spřátelených zemí, a to dočasného charakteru. Navíc, pane Rakušane, Fialo, Langšádlová, Černochová a další, co je vám vůbec do toho? Vy se tak rádi staráte o záležitosti jiných zemí, že zapomínáte, že vaše hnojiště je zde v Čechách, kde máte bordelu a starostí až dost. Ani jeden z vás není ředitelem zeměkoule či pan Farský, který se nechá vědomě zvolit do sněmovny, přičemž předem věděl, že zmizí na stáž (vymytí mozku) do USA. Že jde o podvod na voličích, snad nemusím ani říkat. Kdyby měl Farský alespoň kousek cti, tak odstoupí z kandidátky ještě před volbami, neboť nemůže plnit to, co občanům slíbil. Jeho přístup snese příměr se záměrnou manipulací voleb, ale i lidí. Inu, jidášský groš je jidášský groš. Takové svinstvo, jako činí pan Farský, kdyby udělal Babiš, to by bylo řevu! Máte podivný metr, páni eurohujeři.

