Oldřich Rambousek: Co si to dovolujete vůči mistru Gottovi?

Mluví tak o člověku, který byl a je na vrcholu už 60 let a zpíval milionům lidí, kteří jej měli a mají rádi. Víte, pane Jando a Šídlo, vy nejste odborníci, aby vám příslušelo mistra Gotta hodnotit. Vy jste jen ubohá závistivá pakáž, která se snaží za každou cenu rozeštvávat lidi, a je vám z cela lhostejné, jaké prostředky užíváte. Víte dobře, že sami nemáte na to, abyste dosáhli takových úspěchů a takové popularity, jako mistr Gott, a tak jej alespoň špiníte. Vy nemáte ani úctu ke stáří, tu minimální úctu, která osmdesátiletému člověku právem náleží. Co vy jste to za dobytek? To vás rodiče zrovna dobře nevychovali!

Možná si takto pan Janda a Šídlo představují demokracii a liberalismus, ale takových je opravdu hodně napříč celou společností. Poslanecká sněmovna není výjimkou. Tam si nedávno paní Langšádlová a pan Výborný otírali hubu o Josipa Tita, přičemž nemají ani elementární povědomost, co to bylo za člověka a co vytvořil. Takovýchto výlevů v poslední době velmi přibylo a většinou jsou z úst pravičáků, sluníčkářů, podporovatelů Německa, sudeťáků a katolíků. Nelze se potom divit, že je společnost nervózní a nasraná. Nediv se, Babiši, když jako premiér této země nezaujímáš k takovýmto věcem stanovisko, ač bys měl! Mistra Gotta by ses zastat měl, a to veřejně, a odsoudit ty ubožáky uslintané.

Divíš se, Andreji, že jsou lidé popuzeni, když v našem parlamentu sedí teplouši, feťáci, zloději a parlament EU nevyjímaje? Divíš se, když lidem káže morálku jakási Geislerová, která sotva vychodila základní školu? Nebo Mádl, přihlouplý herec se stále nataženou rukou na dotace, jako Bartoška a Hrušínský? Divíš se? Já ne! Už dávno jsi měl ze své pozice zakročit, neb toto nejsou projevy demokracie, ale morálního a kulturního úpadku, kombinovaného s duševní labilitou a duševním mrzáctvím. Takoví nemají co dělat ve vládě, sněmovně a ve vysokých funkcích. Je to demoralizující. Docela by mě zajímalo, zda mistr Gott žádal někdy o dotace, jako třeba Mádl, Hrušínský či Bartoška! Osobně si myslím, že těžko.

Paní Gottové je vyčítáno, že Karla Gotta moc hlídá. Vy se jí divíte? Já ne! Mistr Gott je už starý nemocný muž a nemá již sil čelit idiotům typu Jandy či Šídla, kteří jsou mladí! Navíc si to pan Gott ani nezaslouží, aby si o jeho osobu otírala svou hubu taková špína! Paní Gottová je manželkou mistra a je její povinností a právem svého muže chránit. Její postoj chápu a respektuji. Nečinil bych jinak.

Vyčítáte někteří Karlu Gottovi, že podepsal antichartu. Vážení, takových bylo a dodnes to zatloukají. Pan Gott sám přiznal, že podepsal, a současnost potvrzuje značnou prozíravost mistra, protože to je jakoby tušil, co se dostane k moci za odpad a lidi, schopné kolaborovat s bývalými nacisty a landsmanšaftem. Mistr i mnohé pověděl o tom, kdo ovládá celou planetu (ekonomicky i politicky). Z tohoto pohledu bylo jeho rozhodnutí správné a nadčasové a takový Janda se Šídlem se ještě houpali tátovi v pytlíku.

Nechci už dále tuto špinavost rozebírat, není to příjemné. Jen vyzývám kompetentní osoby, aby proti takovýmto lidem, jako je pan Janda a Šídlo, bylo rázně zakročeno a vy občané, kteří máte pana Gotta rádi a záleží vám na něm, NEDEJTE HO. Až potkáte kdesi pana Jandu nebo Šídla, tak na ně vylijte alespoň kýbl sraček.

Závěrem mi, mistře, dovolte, abych i já vám, sic dodatečně, popřál k vašemu významnému životnímu jubileu, a přijměte, prosím, ode mne omluvu za ty lidi, kteří nemají stud a morálku a jsou schopni člověka, jako jste vy, veřejně urážet a napadat.

