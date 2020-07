Oldřich Rambousek: Jak únavné je poslouchat stále dokola ty samé kecy

Támhle je krize, tam zas válka,kdesi vypukla ekonomická krize a za rohem číhají muslimští bratři, z Asie prý vzešel koronavir a ejhle tu zas bouří černoši. Jako by toho nebylo málo, tak ve Švédsku bylo započato s procesem čipování obyvatelstva, když Greta vyšuměla a do ekonomik se lijí ničím nekryté peníze. Ekonomické veletoče nafukují finanční bublinu a je jen otázkou času, kdy to praskne. Co má ten běžný človíček řešit dřív? Čeho se má běžný občan skutečně bát?

Ve své podstatě udělá obyčejný občan nejlépe, když to vše pustí z hlavy, neboť není v moci žádného jednotlivce, aby cokoliv změnil. Nicméně existuje praktické řešení stavu a to tkví ve spojování se lidí. Znamená to tedy organizovat se. Bohužel žádná politická strana k tomuto účelu nemůže být využita, neboť u každé politické strany platí to, že vrcholový menežment strany profituje a řadoví členové pouze platí, přičemž ani jedna politická strana nenabízí zásadní politické, mocenské a společenské řešení na bázi lidové demokracie podložené revolučním hnutím. Máme tedy něco hmatatelného??? Krom sebe sama bohužel ne. Tam však musíme začít. Každý sám u sebe a to za použití vlastního rozumu, zcela bez vlivu mediálních výblitků protekčních a velmi dobře placených novinářů, ale také bez politických ejakulací jakýchsi Kalousků, Fialů, Babišů, Filipů a dalších. Chápu, že používání vlastního rozumu může být pro některé jednotlivce bolestné, ale tento horizont je prostě nezbytné překročit.

Velmi dobře si pamatuji, jakou euforii způsoboval v roce 1989 Václav Havel. Většina lidí tomuto prodejnému zmetkovi věřila a dnes natvrdo sklízíme plody té jeho smyšlené pravdy a lásky. Spousta lidí si dnes vyčítá, ale to je pozdě. To tenkrát jste měli použít vlastní rozum. Vy si myslíte, že někde ve světě funguje demokracie??? Ale kdež! Demokracie je jen pro vyvolené, ale nikoliv pro většinovou společnost. To platí u nás v ČR stejně jako v USA. Všechny ty krize, invaze, rasové nepokoje, nejsou součástí demokracie, ale jsou to řízené problémy k ovládání a okrádání lidí, či k zavádění nových postupů při řízení a ovládání společnosti. Nehledejte za těmito záležitostmi společnost, neb tyto záležitosti vyvolává pouze úzký okruh lidí, sledujíc pouze své hmotné cíle. Vždy se ptejte-komu to slouží a proč. Nikoho z mocných nezajímají obyčejní lidé, ale peníze, neb ty jsou v dnešním monetaristickém systému alfou i omegou. Nedejte nic na to, že v televizi, či novinách jsou informace jiné. To jsou informace placené a jako takové slouží tomu, kdo za ně platí. Neříkejte mi, že jste tak hloupí, aby jste to nevěděli.

Každý příslušník toho, či onoho národa je v první řadě předurčen k tomu, aby ctil svou vlast a národ, aby bránil svůj jazyk a kulturu, ale i sebe, rodinu a bližního svého. To jsou základní atributy bytí člověka. Svou vlast, zem i národ je povinností bránit za každé situace a to bez ohledu na řeči politiků. Naši čeští politici už dávno zaprodali naši domovinu a vy je vy blbci ještě chodíte o volbách volit. Kam jste to klesli??? Vy věříte takovému dobytku a nevidíte, že už nevlastníme ani vodu v naší zemi, že nerostné suroviny nám téměř nepatří, neb jsou bez vědomí národa prodávány cizákům. Vám nevadí, jak byl během třiceti let zprzněn Český jazyk a jak upadla Česká kultura?? Máte v sobě sakra ještě nějakou národní hrdost a čest???

Tady jsme v Čechách a žádný muslim, černoch nebo cikán nám v naší domovině nemá co rozkazovat pokud nebude ctít naše právo, kulturu a jazyk. Jinak ať si táhne odkud přišel. Na tento stav nesmí mít vliv potupné chování papeže, který migrantům myje nohy, nebo dementní chování Američanů, kteří líbají černochům boty. Kdo toto podporuje není nic jiného, než zrádce vlastního národa. Když v těchto bodech nebudeme dostatečně tvrdí, tak nás postupně asimilují. Bohužel všechny politické strany nás k té asimilaci vedou, krom SPD. Proto klidně řeknu, že takové politické strany a politiky, kteří nestojí za naší zemí a národem nepotřebujeme. Jsou nám k ničemu a je zbytečné si je platit. Jen štvou lidi záměrně proti sobě a to je zločin. Jenže i oni mají strach a tak stresují lidi koronavirem, aby se báli.

CO MYSLÍTE-NEBYLO BY DOBRÉ ZAČÍT UŽ POUŽÍVAT KONEČNĚ ROZUM???



