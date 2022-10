Otevřený dopis: Nenechejme ve Fulneku zvítězit totalitu, aroganci, lži a pomluvy

reklama

Jsem spolu s ostatními demokratickými stranami, které uspěly ve volbách do Zastupitelstva města Fulneku, velmi znepokojen dosavadním vývojem. Naprosto chápu, že máte plné právo se rozhodnout, s kým budete v nadcházejícím období spolupracovat. Jen nevím, do jaké míry Vás předsedové dvou místních organizací KDU-ČSL, pan Václav David a pan Václav Lipinský, upozornili na rizika, která jsou s Vaším stávajícím rozhodnutím spojena, a připravili Vás na tlak, jemuž budete vystaveni. Věřte člověku, který byl ve stejné situaci jako Vy.

Nelze nevzpomenout, jakým způsobem bylo ustaveno zastupitelstvo před čtyřmi lety. Tehdy také, jako i nyní, se zastupitelé rozdělili na dva absolutně nesmiřitelné tábory. Tenkrát jsem měl za to, že přeci – když jde o dobro Fulneku a jeho občanů – musí existovat možnost spolupracovat v širším měřítku. V neděli těsně před ustavujícím zastupitelstvem, které bylo hned den poté, jsme se nakonec dohodli na rozdělení funkcí a tím uzavřeli koaliční dohodu 14 členů koalice. Už tenkrát mi bylo divné, že někteří zastupitelé (p. Krištofová, p. Jaborský, p. Schindler) nechtěli tuto dohodu stvrdit svými podpisy na koaliční smlouvě, kterou jsme společně vypracovali. Právě dva výše zmínění pánové totiž hned druhý den na ustavujícím zastupitelstvu pošlapali vše, co jsem vždy považoval a nadále považuji za absolutně morální a nedotknutelné. A to tak, že před celou občanskou veřejností a také před svými voliči pošpinili svůj koaliční slib, když p. Jaborský odmítl hlasovat podle jeden den staré koaliční dohody a p. Schindler se raději ani na ustavující zastupitelstvo nedostavil. Konkrétně p. Jaborský odmítl svůj slib, že bude ustavena rada města ve složení: p. Krištofová, p. Činčalová, p. Mocová, p. Bill a p. Ertelt. Nehlasovali pro p. Mocovou a p. Ertelta. Jen díky tomu, že ostatní zastupitelé mi dali důvěru pro práci v radě města, jsem se dále začal seznamovat se způsoby práce p. Krištofové. A už po roce a půl nemilých zkušeností jsem došel k názoru, že její prostředky k prosazování vlastních cílů formou intrik, pomluv, lží a zatajování skutečností i před námi, radními, nejsou slučitelné s tím, jak by mělo být naše město vedeno. Vrcholem, kdy trpělivost některých radních a zastupitelů přetekla, bylo zjištění, že p. Krištofová jednala proti rozhodnutí zastupitelstva a prosazovala si vlastní cíle, jako např. bránila práci na přípravě vybudování nové MŠ, snažila se tento úkol odsouvat a poté, kdy byla na neplnění svých povinností upozorněna, se snažila postoupit tuto činnost na p. místostarostku a při její dlouhodobé nemoci toto požadovala po radní p. Mocové. Dalším jejím velkým pochybením bylo, když dlouhodobě odmítala pracovat na přípravě významné stavby na ochranu životů a majetku našich spoluobčanů v Jerlochovicích – na realizaci ochranné nádrže proti povodním. Zde také nečinila kroky k tomu, aby tento projekt byl v co nejkratší době zdárně zrealizován. Dokonce na dotazy radních si vymýšlela lživé informace o vývoji tohoto projektu. Přitom šlo o životy, zdraví a majetky spoluobčanů!

Chci tím jen upozornit Vás, nové zastupitele, že u výše zmíněných osob nelze předpokládat, že změní své myšlení a konečně začnou pracovat pro občany Fulneku jen s těmi nejlepšími úmysly. Jednoznačný důkaz o tom, že tito lidé nezměnili své postoje, je vedení předvolební kampaně, kdy se p. Krištofová, p. Schindler a p. Jaborský neštítili opět použít k ovlivnění voličů snůšku lží, pomluv a obvinění současného vedení města. Zcela lživé je například obvinění, že naše město je zadluženo úvěrem 200 mil. Kč a bude platit 60 mil. Kč úroků. Přitom si lze jednoduše zjistit z účetnictví, že město nemá v současnosti sjednaný žádný úvěr, splácí pouze úvěr, který sjednala p. Krištofová jako starostka v roce 2019, a v současné době je nesplacený zůstatek tohoto úvěru cca 9 mil. Kč. Dále p. Krištofová vznášela bez jakýchkoliv důkazů obvinění, že současné vedení města je zkorumpované; že nová MŠ bude stát město 200 až 250 mil. Kč, přitom dostupné sjednané smlouvy o dílo jsou pouze ve výši cca 125 mil. Kč. Dokonce na svých veřejných setkáních s občany prohlašovala, že zastaví neekonomický předražený projekt MŠ. Přitom byla na zastupitelstvu velice detailně seznámena s tím, že projekt je zcela transparentně vysoutěžen, že je na něj podána žádost o dotaci, která je již ve fázi, kdy by nemělo dojít k jejímu zastavení, že je celá výstavba podmíněna rozhodnutím Krajské hygienické správy o odkladu do konce roku 2023, kdy musíme mít vyřešeny všechny hygienické problémy, jinak nám stávající školku zruší. Ještě před čtyřmi měsíci p. Krištofová veřejnosti vyhrožovala, že z důvodu navýšení kapacity nové školky (tenkrát to bylo podmínkou získání dotace) dojde ke zrušení vesnických školek. Po zjištění, že jsme na ministerstvu školství a ministerstvu pro místní rozvoj vybojovali změnu zadávacích podmínek pro získání dotace (v příloze posílám jeden z několika dopisů, ve kterých jsem přesvědčoval ministra školství o nutnosti změny v zadávacích podmínkách) a již není nezbytné stavět školku pro více dětí, než kolik je v dosavadní školce, úplně přetočila svůj postoj a začala strašit občany, že se staví školka pro 60 dětí a pro mladé rodiny bude tímto stanoveno neúměrně vysoké školné??? Nevím, kde k těmto vykonstruovaným informacím přišla, ale každý rozumně uvažující občan ví, že se dnešní budovy staví úplně v jiném energetickém standardu, každý si může ověřit, že do fulnecké školky dlouhodobě dochází cca 90 dětí, a to někteří rodiče ještě raději své děti vozí do jiných školek v okolí. Prostě tato zastupitelka lže. Velice mě udivuje, že vy, mladá generace zastupitelů, se ztotožňujete s jejími praktikami, necítíte silné ohrožení, že budete podvedeni, a např. za dva roky nebudete mít kde umístit své ratolesti. A to jsem ještě nezpochybnil její manažerské schopnosti, kdy svůj projekt realizace rekonstrukce staré školky nebyla během svého čtyřletého období v letech 2014–2018 schopna dotáhnout ani do fáze stavebního povolení. V té době byla možnost získat úplně stejnou dotaci, o jakou jsme nyní zažádali my. Ale to by musela mít vůli a věnovat tomu maximální úsilí, chuť a čas, aby tento záměr dotáhla do konce.

To vše zmiňuji proto, že jsem se o nekalých praktikách p. Krištofové přesvědčil sám na vlastní kůži. A tito nedůvěryhodní lidé by měli mít na další volební období absolutní nekontrolovatelnou moc si o všem rozhodovat sami?! A s podporou KDU-ČSL, která vyznává naprosto jiné hodnoty?! Možná namítnete, že v radě města bude mít KDU-ČSL své zastoupení a nedovolí, aby se něco podobného opět dělo. Chápu tyto představy. Protože to samé jsem si před lety myslel i já…

Vážení zastupitelé za stranu KDU-ČSL, doufám, že na výše zmíněné skutečnosti a nebezpečí Vás Vaše vedení upozornilo. Určitě víte, že rada města rozhoduje usnesením nadpoloviční většiny, tj. třemi hlasy. Když jsou tedy v pětičlenné radě tři zastupitelé z jednoho hnutí, toto hnutí získává absolutní moc, protože účast zbývajících dvou radních je jen formální – nezmohou nic, i kdyby měli ty nejčestnější úmysly. Určitě si všichni velmi dobře vzpomínáme na tzv. vládní parlamentní koalici složenou z poslanců ANO a ČSSD s podporou KSČM, kdy právě ČSSD díky tomuto paskvilu skončila v propadlišti dějin. Nemusím snad připomínat, že současný vývoj jednoznačně ukazuje, že totalitnímu vládnutí již definitivně odzvonilo. Proč tedy umožnit znovuobnovení totality v našem městě? Proč zbytečně ohrozit jeho další rozvoj? Mám za to, že Vaši příznivci a voliči si před volbami nemysleli, že budete postupovat ve stejném duchu jako v několika minulých obdobích.

Jelikož do této chvíle odmítáte jakoukoliv snahu z naší strany o schůzku nad našimi programovými prioritami, pokusím se v tomto dopisu zmínit základní společné body a doplnit je i vysvětlením.

Připravované projekty

Sociální služby a bydlení – shoda s Vámi. Je zpracována projektová dokumentace (PD) na rekonstrukci vily Retex za účelem vybudování sociálního chráněného bydlení pro 12 klientů. Jednání s Charitou Odry a Slezskou diakonií o budoucím provozování této služby už proběhlo. Zároveň byla podána žádost a již je krajským zastupitelstvem schválena spoluúčast na hrazení provozních výdajů (70 %) z kraje a je připravována žádost o dotaci na rekonstrukci – musí být podána do 30. 11. 2022. Čeká se jen na stavební povolení. Tím se ve Fulneku také uvolní několik bytů pro potřeby pronájmu zejména seniorům. Městské byty – plánujeme opravy bytů ve stejné intenzitě jako doposud – cca 10 bytů ročně. Stavební parcely – máte v plánu něco, co je již realizováno – 20 parcel ve Stachovicích – již se buduje infrastruktura, v listopadu proběhne elektronická aukce na prodej – již je vyvěšen záměr. Lokalita Za klášterem – hotova projektová dokumentace (PD), podána žádost na stavební úřad (SÚ), realizace v polovině roku 2023. Lokalita Sportovní (nad fotbalovým hřištěm) – musela proběhnout změna studie kvůli majetkovým vztahům, dále byla zahrnuta změna územního plánu, aby se v této lokalitě mohly stavět i bytové domy. Zahájení realizace až po provedení změny územního plánu předpoklad 2024. Podpora zdravotních služeb – projednáno s nemocnicemi v Bílovci, Novém Jičíně a Odrách. Byla projednána podpora kraje na možnost získání finanční podpory až 2,5 mil. Kč na jednu ordinaci, podmínkou je smlouva o výpůjčce s příslušným lékařem. Podobně projednáno je i rehabilitační zařízení. Fungování městského úřadu (MÚ) a příspěvkových organizací – jsme přístupni jednání o zodpovědném hospodaření a tvorbě rozpočtu. Uvítáme diskusi o nutnosti městské policie, celkovém stavu bezpečnosti města. Rozvoj kulturního centra, technických služeb a městských lesů máme také v programu. Školství – shoda ve všech bodech. Budeme systémově pracovat – chceme navázat a zdokonalit vše, co uvádíte v programu. Personální destabilizace MÚ je již vyřešena, veškeré činnosti MÚ jsou personálně zajištěny. Sport, kultura, volný čas – konečně byly zahájeny kroky k zatraktivnění našeho města – Síň slávy Petry Kvitové, zřízení kavárny v Knurrově paláci, pořízení do majetku města např. pozemky kolem Černé věže, areál Žákovského háje, zadání pro diplomové práce čtyř studentů architektury z ČVÚT Brno na možnost využití kláštera atd. Pokračovat v rozvoji a podpoře aktivního sportování ve městě. Podpořit obnovu fotbalu ve městě. Spolupráce se spolky – podpora všech aktivních občanů v jakékoliv oblasti. Po covidu jsme opět navázali spolupráci s partnerskými městy a chceme ji dál rozvíjet. Doprava, komunikace, infrastruktura Kanalizace – společný cíl. Kapucínský klášter – společný cíl, již byly zahájeny přípravné akce. Cyklostezky – již je ve spolupráci s krajským koordinátorem a okolními městy zpracován cyklogenerel. Fulnek byl hlavním a nejaktivnějším účastníkem těchto jednání, chceme v tom intenzivně pokračovat. Parkovací místa ve Fulneku – zpracovává se PD zhruba pro 80 nových parkovacích míst v lokalitách vnitroblok ul. Masarykovy – mezi bytovými domy a zahradou J. A. Komenského, ul. Fučíkova, naproti hotelu Amos, ul. Požární – v zálivu u zdi Formprojektu a Husího potoku. Realizace 2023. Řešení náměstí – chceme rozvinout širokou diskusi.

Projekty, které jsou již hotovy, nebo právě realizovány

Rekonstrukce šaten na hřišti Stachovice. Rekonstrukce budovy osadního výboru s poštou v Lukavci. Zpracován cyklogenerel. Zpracován pasport komunikací – důležité pro plánování oprav. Zpracován pasport bytů – důležité pro plánování oprav. Zpracován pasport kanalizací – důležité pro plánování oprava výstavbu nových. MŠ – zahájena výstavba, podaná žádost o dotaci (99 mil. Kč), ukončení – kolaudace 11/2023. Zasíťování pozemků – Stachovice – již realizace sítí, Za klášterem – čeká se na stavební povolení (SP). Odkanalizovaní Děrné – zpracovává se PD (časově náročný projekt, je třeba sehnat spoustu stanovisek majitelů pozemků). Rekonstrukce kuchyně a jídelny na ZŠ J. A. K. – náročná, měla být již provedena před 15 lety. Rekonstrukce kanalizace ul. Švédská, Masarykova čeká se na SP, realizace 2023. Zasíťování pozemků pro RD Vlkovice – PD hotova. Oprava mostu ve Stachovicích – již realizace, hotovo do konce 2022. Úprava vnitrobloku za radnicí + bezbariérový přístup – již realizace, ukončení 11/2022. Rekonstrukce hasičárny Vlkovice – probíhá, ukončení 12/2022. Rekonstrukce šaten fotbal. hřiště Děrné – SP hotovo, žádost o dotaci podána, čeká se na rozhodnutí o poskytnutí dotace, pak realizace. Autobusová zastávka Vlkovice – dodělává se PD, realizace 2023. Rekonstrukce mostu Vlkovice – čeká se na SP, PD hotová. Rekonstrukce mostu Lukavec – zahájení rekonstrukce 11/2022. Rekonstrukce veřejného osvětlení za úsporné LED – PD hotovo, máme dotaci, realizace ½ 2023, ½ 2024 (bylo nutno rozdělit do dvou roků z důvodu poskytnuté dotace), návratnost při současných cenách energií do 2,5 let. Rekonstrukce opěrné zdi u Černé věže – zpracovává se PD. Opravy komunikací ul. Sportovní, Krátká, Zámecká, Nádražní – pozastaveno z důvodu rekonstrukce vodovodu v roce 2023 ze strany SmVaK. Most Jerlochovice (u Brtníka) – zpracovává se PD. Nová cesta ke kostelu Jerlochovice – hotovo. Oprava propustku v Lukavci – čeká se na SP. Rekonstrukce budovy OV v Dolních Kunčicích – zpracována PD a SP. Vnitřní rekonstrukce budovy OV v Jílovci. Rekonstrukce budovy Fučíkova 4. Drobné práce – chodník k obchodu Jerlochovice, přístup na hřbitov Vlkovice, opravy cest ve všech obcích, zajištění vody na hřbitově v Lukavci, nová cesta ke hřbitovu v Jílovci.

Pokud si i nadále myslíte, že současná vedoucí koalice pro město vykonala málo, podívejte se do seznamů akcí z minulých období. Jasně dokazují, že intenzita naší práce je oproti předchozímu vedení Fulneku více než dvojnásobná, a to i přes omezení daná proticovidovými opatřeními. A že jsme začali napravovat mnoho starých dluhů a dlouhá léta zanedbávaných projektů. Z výše předloženého výčtu je patrné, že pracujeme na základě požadavků občanů a osadních výborů. Že – stejně jako KDU-ČSL – máme na mysli dobro města a jeho obyvatel. Myslete na to. Nechejte si vše projít hlavou. Poraďte se se svým svědomím. Vyslechněte argumenty podložené fakty, nikoliv výmysly a pomluvy. Stále ještě je čas se rozhodnout jinak.

Petr Ertelt

