P.C. Roberts: Jak rozumět výsledku amerických průběžných voleb

Podle mého mínění volilo vnitrozemí republikány proto, že „odrbanci“ se rozhodli Trumpa přece jen podržet. A to ze dvou důvodů. Prvním je, že vždy hovořil o jejich ekonomických problémech, způsobených vývozem amerických pracovních příležitostí do zámoří, který jim v materiálním smyslu zkrátil opratě. A důvodem druhým je fakt, že politika identity, která učinila z demokratů stranu nenávidějící bělochy – a zvláště pak bělochy heterosexuální, definované jako utlačovatelé menšin – znemožňuje v podstatě všem bělochům volit stranu, která je označuje za problém.

Až do časů Clintona reprezentovala Demokratická strana americkou pracující třídu a demokraté byli považování za opak republikánů, kteří reprezentovali byznys. Avšak za vlády Clintona vyjádřili demokraté svůj souhlas s republikánskou politikou vývozu pracovních příležitostí do zámoří, za což je republikáni odměnili značnou finanční podporou. Čímž došlo k dnešní situaci, kdy obě strany politického spektra ovládá stejný pán - americký kapitál.

Pracující třída, takto demokraty opuštěná, volí dnes spíš republikány, a voličská základna Demokratické strany nesestává už dnes z nemajetné a všemi opuštěné pracující třídy. Demokraté se totiž obrátili k nenávisti. V rámci své politiky identity učí lidi, označované za „oběti“, nenávidět své utlačovatele, což mají být, podle jejich slovníku, bílí muži, utlačující jak menšiny, tak ženy. Avšak v obráceném gardu se posléze i tito bílí muži stávají „oběťmi“ - tentokrát oběťmi nenávisti Demokratické strany a vůbec všech lidí, kteří se k této nenávisti vůči „utlačovatelským“ bílým mužům nechají strhnout.

Takto, samozřejmě, ztrácejí demokraté voliče bílé, ale na oplátku získávají hlasy jejich „obětí“. A přihlédnete-li k faktu, že imigrace zajišťuje větší růst voličské základny „obětí“, než je růst voličské základny bělochů, pak vláda politiky identity zařizuje, že reálnou obětní skupinou politiky identity jsou dnes běloši. A jestliže se dnes do hovorů mnohých demokraty zaposloucháte, zdá se vám, že právě tohle je stav, o který jim jde.

Podle zpráv, které jsem si v posledních hodinách přečetl či vyslechl, chce 75% demokratů, aby byl Trump procesem impeachmentu zbaven úřadu. Avšak ve všech těch zprávách chybí, proč by se tak mělo stát. Nu a já mám za to, že jediným tímto důvodem je už zmíněná nenávist. Trump je totiž ztělesněním bělošského miliardářského utlačovatele, který navíc - podle demokratů – pokud jde o ženy, když vidí jednu z nich, ví přesně, kam sáhnout.

Jinak se mi zdá poněkud kuriózní, že se Trump, ačkoli figuruje na kandidátce republikánů, chová jako demokrat. Byl pro mír s Ruskem a byl i pro pracovní příležitosti pro americkou pracující třídu. Mír a pracovní příležitosti byly totiž vždy hesly demokratů. Ale demokraté Trumpa nenávidějí, protože ho považují za prototyp utlačovatelského bělocha – a právě tato tupá nenávist je zavedla až ke spojenectví s vojensko-bezpečnostním komplexem, který jde ostře proti míru s Ruskem. Ze známých důvodů, samozřejmě. Mír s Ruskem ohrožuje jeho rozpočet i moc.

A tak demokraté, ruku v ruce s hlubokým státem (vojensko-bezpežnostní komplex, zpravodajské služby a neokonzervativci), mír s Ruskem zablokovali a dali volný průchod masové imigraci lidí ze Třetího světa do USA, čímž ještě dále zhoršili ekonomické postavení americké dělnické třídy. Hlasy pro demokraty z tábora imigrantů sice demokratům bohatě nahrazují ztracené hlasy z tábora americké pracující třídy, ale na jednu „maličkost“ přitom demokraté zapomněli. A totiž na to, že pracovní příležitosti pro jejich ilegální spojence ze zahraničí závisejí na příjmech americké pracovní síly. Nu a když tu ožebračí, nepřicházejí ilegálové už do USA za pracovními příležitostmi (ty zde nejsou), ale za ubohými sociálními dávkami, placenými Američany, kteří ztratili své živobytí.

Řekl bych, že jestliže bílí Američané v budoucnu nepodlehnou pocitům viny a nezkolabují, demokratická strana skončila, a právě proběhlé průběžné volby byly jejím posledním hurá.

Citovaný odkaz ZDE.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: P.C. Roberts: Důsledky 11. září jsou stále citelnější P.C. Roberts: Genocida řeckého národa P.C. Roberts: Severní Korea má za to, že Pompeo nedrží dohodu P.C. Roberts: Jak nám naše vláda lže

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV