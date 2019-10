Pavel Černý: 1 milion lidí z řad střelců, myslivců, policistů a rybářů je naštvaných a cítí se podvedeni

Jako první přinášíme zprávu, velmi nepříjemnou pro téměř milion lidí, které zasáhne plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek. Bohužel celá ta dlouhá léta měli pravdu všichni ti, kteří měli obavy a na problém upozorňovali, a to navzdory dezinformacím a popírání ze strany Evropské komise. Chlácholící dezinformace bohužel přejímaly i některá (i veřejnoprávní) média. Na chystaný kompletní plošný zákaz brokového i kulového olověného střeliva a rybářských olůvek i mimo mokřady opakovaně upozorňovaly i organizace Liga Libe a ČMMJ, a před mnoha lety dokonce přesně a pravdivě předpovídaly rok zákazu 2022. Příprava zákazu postoupila nyní do další fáze - od letitého popírání k dnešnímu "přiznání" ve formě oficiálního "jízdního řádu" chemické agentury Evropské komise ECHA - černé na bílém s konečným datem restrikce 2022 zdroj 1). Samotná agentura Evropské komise ECHA zákaz olova nazývá jako "nejžhavější vědecké téma" a vyzvala k "předkládání připomínek a důkazů" zdroj 2).

"Když jsme letos v lednu přinesli třem nejvyšším ústavním činitelům výzvu organizací reprezentujících téměř 1 milion občanů proti plánovanému zákazu olova zdroj 3), tak úředníci Evropské komise ihned přispěchali s nařknutím, že prý naše výzva je nepravdivá. Prostě vše popřeli s tím, že prý žádný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek mimo mokřady se nechystá, a že prý děláme hoax či »bouři v malé české sklenici vody«. Teď už to ale nemohli dál úplně tajit, tak aspoň neupřímní úředníci v tichosti poodhalili masku pokrytectví, a pověsili nenápadně na web podrobnosti o zákazu olova, a to pouhé dva pracovní dny před očekávaným projednáním v radě EU zdroj 4), a pouhý týden před veřejným online projednáním zdroj 5). Vlastnímu zákazu, jak bývá zvykem, samozřejmě bude předcházet internetová fraškoidní »veřejná konzultace« s odbornou i laickou veřejností, která sloužívá úředníkům komise jako alibi, že »my jsme přece návrh opatření projednali s odbornou i laickou veřejnosti, kde každý mohl dát svoje připomínky«. Z minulosti bohužel na několika příkladech víme, že podobné veřejné konzultace formou ankety bývají úředníky připravovány a interpretovány naprosto tendenčně a účelově, a když už náhodou odpovědi občanů nevycházejí dle přání úředníků komise, tak se výsledky ankety »z důvodů statistické nereprezentativnosti« stornují, tak jak se to už stalo v r. 2013 s anketou tehdejší eurokomisařky Malstromové, která požadovala drastické zpřísnění legálního držení zbraní," uvádí Dr. Ing. Bohumil Straka, viceprezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní.



Veřejnou konzultaci formou internetové ankety spustila Evropská komise ve čtvrtek 3. 10. 2019, a do 16. 12. 2019. se jí může zúčastnit každá fyzická i právnická osoba v EU vyplněním formuláře zdroj 6). Jak se zdá, opět se potvrzuje legendární výrok šéfa Evropské komise Junckera zdroj 7): »Na něčem se dohodneme, necháme to ležet a čekáme, co se stane. Pokud nikdo nezapříčiní rozruch, protože většina lidí nerozumí tomu, co bylo rozhodnuto, pokračujeme krok za krokem, dokud není cesty zpět«.



Protest proti zákazu olověného střeliva obsahuje také petice s fyzickými podpisy přes 103 000 občanů vážícími 100 kg „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ zdroj 8), kterou od června projednává senát parlamentu ČR. Petici občanů proti zákazu olověného střeliva podepsali postupně i všichni nejvyšších ústavní činitelé: prezident Zemana s chotí, premiér Babiš, předseda sněmovny Vondráček, předsedy senátu Kubera, jakož i mnoho senátorů a poslanců.



"Vždyť ještě před týdnem 24. 9. 2019, když sněmovna projednávala pozici ČR k chystanému plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek zdroj 9), někteří poslanci v přímém přenosu lhali, chlácholili a ostrakizovali ty, kteří upozorňovali na problém. Někteří lhali úmyslně, jiní z neznalosti a nekompetence - nevím co je horší. A co bude v praxi plošný zákaz olova mj. znamenat? zdroj 10) Velké zhoršení bezpečnosti střelby vlivem mnohem větší odrazivosti náhražkových střel, narušení schopnosti myslivců více regulovat zvěř v lesích, po které se teď tolik volá, zdražení střeliva - jen policii to bude stát stamiliony navíc a ostatní střelce miliardy, likvidace střeleckých sportů -čeští olympijští vítězové a mistři světa ve střelbě z pistole, brokovnice, vzduchovek i malorážky-biatlonu nebudou mít šanci trénovat, přičemž ekologický přínos je ve hvězdách, a může být nakonec i kontraproduktivní. Zvažované náhražky na bázi mědi, zinku, cínu, oceli a bismutu totiž, na rozdíl od olova, korodují, a mají způsobilost být ještě toxičtější pro životní prostředí. Prostě vyháníme malého čerta, kterého známe od dob husitů, velkým ďáblem, kterého neznáme, a jménem výzvy milionu naštvaných občanů žádáme vládu, příslušné ministry a zákonodárce, aby plošnému zákazu olova mimo mokřady zabránili, jak dříve slíbili," uzavřel Dr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty reprezentující 60 tisíc myslivců.

