Pavel Černý: Nepřestávejme v našem občanském odporu. Dostali jsme se opravdu daleko

Vážení,

něco málo k tomu, k čemu došlo včera - tedy stažení novely zákona z programu sněmovny. Tedy což je ve skutečnosti jisté odročení implementace bruselských zákazů do naší legislativy...

Mám z toho obrovskou radost - asi jako vy všichni. A pochopitelně znovu jen zde vyjádřit od nás všech svůj vděk poslancům, co pro toto dnes ruku zvedli - v čele se zpravodajkou, paní Janou Černochovou.

Včerejšek ukázal nejen to, že v poslanecké sněmovně vyhrál u naprosté většiny našich zákonodárců zdravý rozum, ale opět i tu věc, že naše snažení konané nejen v minulosti, nese své nepochybné plody.

Zejména v poslední době to bylo nejen nastartováním další, Nové petice, ale i náš nedávný, široce medializovaný "Otevřený dopis" naší vládě, který byl taktéž pro vaší informaci poslán v kopii každému poslanci i senátorovi... A to udělalo dle našich zpráv "své"...

A tak to má být. Politici zkrátka musí vidět opravdový zájem lidí - a být ujišťováni znovu a znovu, že jde o téma opravdu masové a společensky důležité. A to se za ty léta práce jak naší, tak i mnohých z vás, té obrovské dnes už spousty úžasných a obětavých lidí, fakt naplno daří...

Avšak (vše má totiž vždy své nějaké ALE...), nepropadněme prosím nyní nějaké euforii, že zlo je nyní již zcela zažehnáno či nezískejme nějaký, rozhodně falešný pocit nějaké konečné výhry. Shrnuto, nevyhráli jsme, ještě. Rozhodně ne...

Neb v dubnu bude ona novela na programu našeho parlamentu skoro s jistotou znovu. A i když současné politické strany budou doufejme jen nerady riskovat nevůli či dokonce zlobu stovek tisíc svých voličů, bitva o naše práva, majetky a vlastně i část svobody se může rozhořet prostě naplno.

Toto co bylo, je sice opravdu příjemná zpráva, ale je to v celkovém boji jen malá epizoda - a žel pouze takříkajíc oddálení našeho problému o jeden měsíc, tedy určité jen získání času. A ten musíme prosím nyní využít naplno - tedy sbírat síly. Co to v praxi znamená?

Jednoduše, především shromažďovat co nejvíce podpisů Nové petice, neb ty budou ještě sakra třeba. A také spolu s tím šířit plošně celou naší společností potřebnou osvětu a znovu a znovu vysvětlovat lidem kolem, o čem to vše vlastně je - tedy, že to zdaleka už "není jen o zbraních"...

Shrnuto: nepřestávejme v našem občanském odporu. Dostali jsme se opravdu daleko a jsme čím dále silnějšími - a politici nemohou už jen tak nějak přehlížet naší sílu a jsou si více a více vědomi toho, že se velká část slušných českých lidí prostě jen tak snadno nedá. A berou to na vědomí... (i když z toho někdy někteří z nich nemají moc radost)

Takže, pokračujte prostě s námi dále, jdeme správnou cestou a to je dobře...

Prostě: nedejme se!

Díky za to vám všem, každému z vás...

Pavel Černý

