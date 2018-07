Pavel Černý: U pana Gazdíka jsme narazili na člověka, co naslouchá rozumné argumentaci

Téma bylo vzhledem k zaměření LIGY (lidskoprávní/bezpečnostní) jasné, tedy šlo o řešení důsledků zákazové směrnice Evropské komise v oblasti soukromých legálních zbraní. A jak dle slov prezidenta "LIGY", Mgr. Pavla Černého, pplk. v.v. dopadla ona schůzka? Citujeme:

"Musím říci, že jsme v případě pana Gazdíka narazili na člověka, co je nejen ochoten naslouchat rozumné argumentaci, ale též s námi souzněl i v naprosté většině názorů. Zvláště myšlenka jakýchsi bezpečnostně branných rezerv státu, tvořených kupříkladu majiteli soukromých legálních zbraní, byla panu předsedovi Starostů a nezávislých až překvapivě blízká. A rozhodně by prý dotyčný vrcholný politik nebyl i proti jednání o tom, takto právě nejenže ošetřit novou formu případného řešení negativních dopadů zákazové bruselské směrnice, která by právě nyní měla první svou vlnou omezit české majitele soukromých legálních zbraní - ale současně též právě podobným způsobem zvýšit akceschopnost našeho státu při zvládání některých extrémních situací, co žel v budoucnu mohou nastat...".

Z důvodů čím dál více deklarované skepse velké části střelecké veřejnosti - a to ohledně slibů četných politiků, k tomu ještě Pavel Černý dodal:

"Pochopitelně, lidé slibům našich politiků nezřídka již nevěří, ale i když jednání dnes probíhalo, jak jsem již řekl, tedy pro české majitele soukromých zbraní rozhodně úspěšně, něco jiného mohou být v politice občas slova a občas následné činy. A na ty činy, tedy míníme konání více než konkrétní, dojde přímo ve sněmovně zřejmě daleko dříve. Míníme těsně před podzimními komunálními i senátními volbami. A tak poslanci, a to samozřejmě nejen STANu, ale i všech ostatních stran v Parlamentu, budou opravdu co se týče naší věci opravdu pod velkým dohledem. Neb jak řekl Karel Kryl, Politikům se nevěří, politici se kontrolují... A neb jsou právě tito volenými zástupci občanů, čili jejich určitým servisem, co by měl především hájit a prosazovat jejich práva a zájmy, mělo by to tak být, ne?"

Více na:

facebook.com/LIGA.LIBE

www.peticezbrane.cz

Psali jsme: Pavel Černý: Bezprecedentní diskriminace od samotné ochránkyně práv? Pavel Černý: (Ne)Jednání LIGY LIBE s předsedou TOP 09 LIGA LIBE - Ochránce nejen před bruselskou zákazovou směrnicí proti zbraním Je to diktát z Bruselu. Máme snad být do budoucna protektorátem? Podplukovník Černý vyráží do útoku s novinkou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV