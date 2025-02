Pavel Foltán: Bude zestátnění ČT precedens a příklad?

V rámci poslaneckých schůzí k tzv. „Velké Mediální Novele“ (alias „VeMeNo“ podle vox populi) sněmovní opozice avizovala povolební záměr delimitovat ČT a další dvě tzv. „média veřejné služby“ na příspěvkové organizace státu. Teď je vedlejší, jestli by to byly příspěvkové, anebo rozpočtové organizace. Opozice zároveň avizovala plán spojení médií veřejné služby (tj. ČT, ČRo, a ČTK) do jednoho subjektu. A zase – teď je vedlejší, jestli by tou delimitací vznikla jedna státní „rozpočtovka“, anebo jestli by tu byly tři samostatné státní rozpočtovky, příspěvkovky, apod. Teď je vedlejší i to, jestli by ono avizované spojení do jednoho subjektu bylo přínosem, anebo jen další slepou uličkou. Teď je vedlejší zatím i to, podle jakých azimutů jakých cizích vzorů by se pak nastavila navigace té cesty do té další slepé uličky. To teď zatím ještě nehraje hlavní roli. Teď je tu zajímavá teze v tom, že to eventuální zestátnění vytvoří precedens i startovní čáru k nápravě chyb a vad, vzniklých tady za předchozích 35 let, a zejména za předchozího 3,5 roku. A v tom směru by to zestátnění ČT a spol. už tu hlavní roli hrálo (dokonce i roli titulní) a zároveň by to zestátnění bylo precedenčním příkladem k zavedení doktríny Česká republika na 1. místě, protože pro nás je Česká republika číslo jedna!

Tolik stručně, jasně a tzv. „blbuvzdorně“ v kostce říká normální zdravý selský rozum.