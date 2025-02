Pavel Foltán: ČT státní? ČT c´est moi? Ale „kdo co“?

Z mnoha různých účelových a zástupných reorganizací, delimitací, apod. „loutkových divadélek“ už tu máme dlouhou řadu negativních zkušeností. Ale ne dosti na tom?!? A ten „ďábel skrytý v detailu“ je tu o tom, že ten problém tady nemůže řešit (natožpak správně vyřešit) jen tak někdo, respektive kdekdo. A logicky nelze vyloučit ani otázku „kdo a co je za tím ve skutečnosti“ ergo cui bono? (Veřejnost zase bude mimo?!?)

Ve správně (od podlahy, čili z principu) nastaveném systému by si vlastník zavolal na kobereček vrchní vedení a uložil mu rychlou podstatnou nápravu. Jinak pápá. Vedení by hned zmobilizovalo podvedení, a to by na základě informací z důkladné a odborné analýzy nezávislých expertů a jiných odborníků (podle reálných údajů) v termínu „co nejdříve, nejpozději ihned“ udělalo pro to podvedení profesionální návrh řešení pro to vrchní vedení, a to vrchní vedení by to ihned dodalo ke schválení tomu vlastníkovi, a ten by pak rozhodl: Buď je to OK a udělejte to okamžitě, anebo ne = není to OK – a v tom případě všichni pápá. Načež by to pak vlastník vyřešil z gruntu jinak a líp.

To ale nejde v kocourkovské kotlině, protože tady se s vlastníkem těch médií té „veřejné služby“ = s CZ veřejností = s námi vůbec nikdo nebaví a všichni si tam v tom vedení i v tom podvedení dělají, co chtějí. A nakonec ti podvedení (skutečně podvedení = od slova podvod) jsou tu hlavně ti vlastníci = my, čili ta CZ veřejnost. A tohle je to jádro pudla, co je tady systémově špatně. Už od toho začátku. A tohle se musí změnit, a to z gruntu. Ale teď už tedy ne „co nejdřív, nejpozději ihned“. Teď už hezky systémově, profesionálně, odborně, tzv. de lege artis = hlavně co nejlíp, a to i transparentně, na základě správných analýz, co potom proběhnou veřejnou diskusí odborníků i laiků . Protože špatně nastaveno je to tady už od začátku těch 90. let, čili už 35 roků. A kdo vyvrátí, že to tak nebylo schválně – už od toho počátku? Takže teď tedy znovu, a už konečně pořádně. A ne jako tehdy v cumbefél stylu: „Páni soudruzi, hlavně rychle, i když blbě, ale hlavně rychle, než nám tu naši latentní privatizaci někdo překazí.“

Á propos, je tu ještě pár lidí, co tehdy zažili to „veřejnoprávně – transformační“ tržní komsomolství – a to zblízka, osobně, na vlastní kůži, na vlastní duši – jak kdo, že jo. A je tu ještě pár lidí, co by to teď mohli napravit (i za ty, co už tu nejsou). Ještě je na to čas. Ještě je na to i to tzv. nauhau. Ještě je na to i vůle. Ale nebude to tu věčně . A kdopak by i za tuhle pasivitu promeškání téhle (zjevně poslední) šance potom nesl odpovědnost? A nejen politickou.

A ještě detail k předchozímu odstavci: Všimněte si, jak i tady už od počátku NEBYLA správně nastavená FUNKČNÍ kontrola (ergo zpětná vazba). To je základní vada pro správnou funkčnost všech (jakýchkoli) stabilizovaných systémů. A kdo to neví, anebo komu je to ganz egal, tak ten ať se pozorně podívá do parlamentních škamen. Tam je to nemliš tosamý. Hlavně při schvalování těch mediálních zákonů a jejich velkých i malých novel, a periodicky i těch tzv. „výročních zpráv“ těch Rad těch médií . Ach jo.