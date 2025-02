Pavel Foltán: Karel Kryl: „… válka je holka moje …“

Ale máme tu i jiné „kabrňáky Brňáky“, jako např. Petra Fialu, takto zatím předsedu oné strany a vlády v tomto 9. volebním období Poslanecké sněmovny, kde sedí rovněž i ve funkci poslance. A tenhle kumulovaný multifunkcionář (slovníkem vox populi tedy „papaláš“ – což je citace) to má s tou válkou (an sich i jinak) poněkud zjednodušeně jednodušší. Z vox populi by se daly citovat i jiná konstatování fialových faktů. Avšak – když tedy už perly, tak perlózní – a řečeno v hantecu šalingradských štatlařů „fialový perly yaxwyňa“ (opět citace z vox populi). Zejména v den výročí 25. února, resp. v předvečer toho data i z mééédyja mejnstrýmu s ambientně fialovým odstínem. Tož:

Vox populi nepřehlédnutelně a nepřeslechnutelně připomíná, že předseda strany a vlády Petr Fiala (a nebyl sám) před nedlouhým časem v mediálním TV mejnstrýmu tvrdil, že „jsme ve válce“ (citace) – ergo ČR, tedy i my, občané ČR a naše veřejnost. Jenže ČR není v žádné válce!!! A tohle jsou vysocí státní úředníci – včetně zejména předsedy vlády ČR – povinni vědět. A jsou povinni respektovat zákonná pravidla, i podmínky, za jakých je, resp. není ČR ve válce. Podle vox populi by tedy vzhledem k tomu kdekoli kdokoli mohl konstatovat, že tady někdo naplnil např. i skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy (a případně i některých trestných činů dalších). A leckde leckdo (i z vox populi) by k tomu fakticky mohl poznamenat, že pro některé trestné činy apriorně ze zákona tady platí tvrdší podmínky, jako např. vyšší sazby a nepodmíněné tresty (tzv. podle 2. odstavce a dalších – podle dotčených §§ v dotčených případech) a podobně. Třeba při spáchání těchto apod. trestných činů v organizované skupině, atd., a podobně. A že u některých trestných činů je stejně trestná ve stejné sazbě i tzv. součinnost (podle příslušných §§ trestních předpisů).

A co by se tady u nás v Kocourkově asi tak stalo, kdyby si někdo z právníků (např. z těch nevystudovaných v Plzni) Pospíšil, a podle „mustru Okamura“ podal trestní oznámení třeba i na to? Neboli „padni komu padni“. Co by se pak asi tak dělo? Ještě do voleb. Včetně případného vyžádání těch dotčených osob o to vydání k trestnímu stíhání (i včetně následného jednání Sněmovny o tom, a včetně masivní kampaně v mediálním mejnstrýmu – podle „mustru Okamura“). Zaúřadoval by opět dvojí metr? Inu, možná to ještě bude i v Kocourkově dost zajímavé (do těch podzimních voleb).

Každopádně – ať už se i tohle stane, anebo nestane, všichni dotčení musí počítat i s tím nesporným faktem, co už delší dobu zní z vox populi: „Lid není vůl. Válka je vůl.“