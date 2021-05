Pavel Kalenda: Politici po prodělaném Covidu by měli být postaveni mimo službu

reklama

1) Hamáček prodělal Covid

Za celý rok světové pandemie už víme, že Covid-19 je zákeřné virové respirační onemocnění a vir napadá především plíce a mozek, což se projevuje často ztrátou čichu a chuti. V říjnu loňského roku se nakazil Covidem místopředseda vlády Jan Hamáček (ZDE).

2) Poté rozvířil kauzu Vrbětice

Dne 17. dubna večer se uskutečnila mimořádná tisková konference vlády, na které vystoupili premiér Andrej Babiš a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ZDE) a oznámili národu, že je důvodné podezření, že za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 stojí pracovníci ruské vojenské rozvědky GRU. Nejzajímavější je, že mnohé oficiální informace vlády nebo vicepremiéra Hamáčka si navzájem silně odporovaly. Pan prezident Miloš Zeman se po týdenní analýze faktů a tajných podkladů vyjádřil v tom smyslu, že nenašel ani jeden přímý důkaz, že za akcí Vrbětice stojí agenti GRU a verzí, co vedlo k výbuchu muničáků a kdo za tím stojí, je více. Totéž zaznělo z úst ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Naopak duo Babiš – Hamáček důrazně trvalo na jediné verzi, tedy že za výbuchem ve Vrběticích stojí jen a pouze dva agenti GRU - Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga – ti stejní, kteří nedokonale otrávili Skripala a jeho dceru Julii v březnu 2018 v Salisbury (ZDE).

Jaké jsou tedy možné varianty (pracovní verze) příčin výbuchu skladu ve Vrběticích, jak o nich hovoří pan prezident nebo ministryně Benešová?

3) Varianty výbuchu Vrbětic

a) šlendrián při manipulaci s výbušninami

Toto nejméně pravděpodobná varianta výbuchu byla oficiálně uvedena ve stanovisku Policie ČR pro Poslaneckou sněmovnu jako výchozí pro následné šetření prvního výbuchu skladu č. 16 ve Vrběticích (16.10.2014 v 10:43), při kterém zahynuli dva zaměstnanci firmy Imex Group (ZDE). Navíc, tito dva specialisté už byli 6 týdnů po smrti, když došlo k výbuchu ve druhém skladu č. 12 (3.12.2014 v 7:15). Proto Policie ČR přeformulovala variantu výbuchu na „úmyslný trestní čin obecného ohrožení“ a takto ji také prezentovala ve Sněmovně.

Na fotografii z místa následného výbuchu je vidět několik ohnisek požáru, nějaké hořící kousky se válí před skladem a v pravých dveřích nějaká osoba v helmě, podobná pyrotechnikům PČR ,něco zkoumá.

Vrbětice, sklad č. 16 zhruba 20 minut před hlavním výbuchem (zdroj iDnes 6.5.2018)

Ostatní brigádníci firmy Imex Group dostali na 16.10.2014 mimořádné volno a nebyli tudíž nikde v areálu. Naopak, den před výbuchem sklad navštívil sám bez doprovodu zcela mimořádně ředitel firmy Imex, Petr Bernatík, jak dokladoval premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci dne 7.12.2014 (ZDE).

b) šlendrián při skladování různých typů munice (bílý fosfor) včetně zakázané munice

Tato varianta možné příčiny byla nastolena po druhém výbuchu ve skladu č. 12 a zejména přišla na mysl po výbuchu pyrotechnického skladu v Bílině v roce 2020. Tam bylo uvedeno, že příčinou mohlo být samovznícení munice (ZDE). Václav Bilický, pyrotechnik a vyšetřovatel v.v. napsal, že každá výbušnina nebo munice má svou expirační dobu a postupně se stává více brizantní s tím, jak vysychá (ZDE). Také je náchylnější ke samovznícení. Je ale zcela zakázáno skladovat vedle sebe různé typy výbušnin a bílý fosfor. Právě ten byl náplní 57 ks leteckých svrhávacích prostředků (čistá náplň 3990 kg fosforu), které se nacházely ve skladu č. 16 spolu s 15406 kg leteckých pum.

c) zahlazení stop po nezákonném prodeji zakázané munice (Excalibur Army s.r.o. a Real Trade a.s.) a do zakázaných teritorií (Imex Group, Bochemie a.s.)

Tato pracovní varianta se objevila v materiálech Policie ČR ihned po druhém výbuchu ve Vrběticích ve skladu č. 12 pár dní poté, co byly ukončeny asanační práce po výbuchu skladu č. 16 (30.11.2014) a nikdo kromě pyrotechniků a vojáků neměl do areálu přístup (tedy kromě zlodějů, kteří procházeli dírami v plotě bez omezení a kteří kradli zbraně, rozházené výbuchem po okolí - ZDE). Pro tuto variantu svědčí zejména výbuch ve skladu č. 12 a nález samopalů vz.58 a ručních protitankových granátů RPG-75 v Sýrii, kam se mohly dostat přes Ukrajinu. Výrobní čísla samopalů svědčí o tom, že pocházejí ze skladů původní armády ČR, které byly následně rozprodány soukromým firmám.

Instruktážní štítek RPG-75 po vytažení z přepravní bedny ve skladu Islámského státu

v Aleppu aka „umírněných rebelů“, který dobyla Assadova armáda v roce 2016 (ZDE)

Hlavním argumentem pro tuto variantu je nedávná žaloba firmy Imex Group na neznámého pachatele, který prý ukradl ze skladů ve Vrběticích v době asanačních prací tisíc ručních protitankových raketometů RPG 7, osm set samopalů, pět set kulometů a na sto pistolí a tisíce dalších příslušenství jako bodáky na samopaly nebo desítky tisíc zásobníků do kulometů. To vše podle firmy Imex Group chybí po výbuších jejích dvou skladů ve Vrběticích (ZDE).

O tom, že se z areálu ve Vrběticích vyvážely nejenom zbraně do zakázaných teritorií, ale že se tam přímo nacházely zakázané zbraně, jako jsou nášlapné miny, zakázané Ottawskou úmluvou z roku 1997, svědčí to, že 11.11.2015 po prověrce skladů bylo sděleno obvinění firmám Excalibur Army s.r.o. a Real Trade a.s. za skladování zakázaných min. (ZDE).

Obyvatelé okolních vesnic měli také obavy z delaborace raketového paliva, zejména z raket SS20, protože v americké firmě Gabriela Eichlera došlo v minulosti k několika takovým výbuchům. Firma Gabriela Eichlera přes Bochemii delaborovala rakety a palivo posílala do Palestiny do raket Hamásu (Zdroj: https://youtu.be/F8uImKzJsk8).

d) sabotáž ze strany Ruska, aby nedošlo k prodeji materiálu na Ukrajinu, do Sýrie a jinam

Tato varianta je tou nejobskurnější a podle Hamáčka tou jedinou možnou (zcela popřel učebnice kriminalistiky). V roce 2014 mi osobně děkovali aktivisté Majdanu před Štábem revoluce (Obr. 3) za „tatranky“, které dostali od Victorie Nulandové, Zaorálka a Schwarzenbergra. O Tatranky z Opavie jistě nešlo. Cenu tohoto obchodu spočítal Petr Bernatík, ředitel firmy Imex Group, na několik set miliónů korun. Po roce 2014 některé z nepotřebných „tatranek“ asi přeprodala Ukrajina do Sýrie, kde v roce 2016 vrcholil ozbrojený konflikt (ZDE).

Štáb revoluce v Kyjevě 9. 5. 2014 v Kyjevské městské radě (foto autor)

Tato varianta má ale dvě podvarianty: a) Je to práce CIA obdobně, jako ZHN v Iráku, o kterých přinášel "nezvratné důkazy" Colin Powell v OSN a nebo jako sestřelení letadla MH17 opolčenci nad Doněckem – tedy pouze fabulace a hra zpravodajských služeb s cílem rozpoutat horkou fázi studené války proti Rusku (ZDE).

b) Výbuch skutečně provedli Rusové, protože se SocDem a celá Česká republika přiklonila svými konkrétními kroky k fašistům a islamistům po celém světě a snaží se rozpoutat ozbrojený konflikt s Ruskem v čele NATO (nejaktivněji spolu s Ukrajinou a Polskem). Ruská strana proto nechtěla, aby se české zbraně dostaly do nelegálních teritorií (například Ukrajina i Sýrie byly v roce 2014 zakázanými teritorii), nebo zakázaným stranám konfliktů, kterým nikdo oficiálně na světě nesměl nic dodávat (Islámský stát nebo tzv. „umírnění protiassadovští rebelové“). Přesto jsme tam zbraně dodávali.

Varianta zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích, tak vehementně prosazovaná našimi oficiálními představiteli (ZDE), tak svědčí pouze o tom, že buď Hamáček a celá vláda podlehli vnějšímu tlaku (a podvrženým „důkazům“) plus tlaku páté kolony na naší BIS, obdobně, jako před lety při „humanitárním bombardování“ Srbska, nebo se přidali svou politikou oficiálně na stranu neofašistů na Ukrajině a Islámského státu. Naši představitelé si mohou vybrat, které vysvětlení je blíž pravdě, ale obě „ruské“ varianty jsou zcela obskurní.

Já osobně si nemyslím, že by Rusko kvůli jednodenní palebné dávce munice, která vyletěla do povětří ve Vrběticích, riskovalo mezinárodní faux-pas a další mezinárodní izolaci v případě vyzrazení této akce, když ve stejném týdnu na našem území lovili krtka ve vlastních řadách (Skripala), jak o tom přinesli „nezvratné“ důkazy spojenci již v roce 2018. Obojí „nezvratné“ důkazy se navzájem vylučují.

4) Šetření do roku 2018 šlo tak, aby nedošlo k profláknutí různých nezákonností – pachatel neznámý

Oba výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 nebyly do roku 2018 řešeny tak, jak by mělo na této úrovni škod a následků být (ZDE).

Ze zápisu policie z asanace okolí skladu č. 16 vyplývá, že spíše než na ohledání místa výbuchu se pyrotechnici zaměřili na vyčištění příjezdových cest a okolí tak, aby bylo možno převézt zbytky vrbětického skladu do nových muničních skladů v Květné (ZDE).

Až do roku 2018 probíhalo šetření tak, že se postupně vytrácel jak motiv, tak viník. Pachatel neznámý, konstatoval státní zástupce Leo Foltýn (ZDE). I v nynějším stavu celého šetření, je vysoce pravděpodobné, že se nepodaří nikoho obvinit, jak o tom mluvil i bývalý NSZ Pavel Zeman. To by bylo logickým vyústěním zapojení státu do nelegálních obchodů se smrtí a zametání stop.

5) Nová verze „Ruská“ rozkrývá všechny nezákonné obchody a staví ČR právně do nepříznivého světla

Tím, že náš stát vyhostil 18 ruských diplomatů (proč asi 18 – není-liž to trestné číslo, za které dostal Marián Kotleba 4 roky a 4 měsíce vězení a které označil český soudní znalec za propagaci fašismu? Nemá to být připomínka Rusku toho, kdo ve skutečnosti vyhrál 2. světovou válku?) jasně ukázal, na čí straně vedení našeho státu stojí. Naše zbraně mířily k Pravému sektoru a Azovu na Ukrajině a Islámskému státu v Sýrii, tedy skupinám, bojujícím proti proruským silám. Jasně se ukázalo to, co mi říkali aktivisté na Majdanu: „Děkujeme za pomoc proti opolčencům. Budeme se snažit je zlikvidovat a sprovodit ze světa. Pak dojde i na Putina, kterého pošleme za Saddámem a Kaddáfím“.

6) Závěr

Ukázalo se, že po prodělaném Covidu-19 dochází u mnoha pacientů ke ztrátě chuti a čichu. Bohužel, u politiků také může dojít ke ztrátě politického čichu, jak se to ukázalo u Jana Hamáčka. Politici po prodělaném Covidu by měli být postaveni mimo službu stejně, jako nevidomí řidiči nebo piloti, protože mohou způsobit nedozírné škody, například přispět nechtěně k rozpoutání „lokálního“ jaderného konfliktu na území střední Evropy.

