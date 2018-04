Pavel Padrnos: Po zimě opět na kolo! Pět tipů, než vyrazíte

Cyklisty, stejně jako tento článek, podporuje společnost TopForex - zkušený broker, který klienty vždy důsledně upozorňuje na rizika, než se vydají na svůj závod po globálních finančních a kapitálových trzích. Cyklistika i obchodování mají jedno společné: nikdy v minulosti nebyly tak jednoduché!

1. „Stěrače?“ „Stírají!“

Aneb proveďte základní kontrolu. Můžete se to zdát absurdní, ale nejdůležitější je, abyste si kolo po vytažení na světlo dobře prohlédli. Neodpadá z něj něco? Kola se točí hladce bez kmitání? Nikde nic nedrhne? Brzdy fungují? Pak je to ta lepší varianta. Nicméně zejména u silničních s jemnou a přesnou „aparaturou“ doporučujeme profesionální servis, neškodí jej udělat samozřejmě ale ani u kol horských. Chcete-li se o servis pokusit sami, čtěte dále…

2. Že nejste uklízečka? Nevadí, stejně je kolo nutné vyčistit

Vodou umývejte jen hrubou špínu. Máte-li z poslední podzimní vyjížďky na kole pozůstatek ve formě vrstvy bláta, vezměte to nejlépe „wapkou“, případně prudkým proudem z hadice. Předejdete tak mechanickým odřeninám, které by se Vám mohly podařit vytvořit při otírání hadříkem nebo kartáčem. Na lehce znečištěné kolo použijte čistič na kolo ve spreji a měkký kartáč na rám. Tvrdší kartáč pak na řetěz, převodníky a přehazovačku. Tam také kromě specializovaných olejů i vazelínu, která na rozdíl od oleje tak brzo nevyschne. Velký pozor dejte s mazivy u brzdy, tam se s olejem rozhodně nepřibližujte!

3. Jděte na brzdy, ať vás to nebrzdí!

U ráfkových brzd nejprve zkontrolujte brzdové špalky, které brzdí třením o kovový ráfek. Zmáčkněte brzdy a sledujte, zda se oba špalky přitlačí k ráfku současně. Pokud jsou špalky obroušené nebo jinak opotřebované, případně slabě doléhají, raději je nechte vyměnit a seřídit v servisu.

V případě systému kotoučových brzd se už jedná o „vysokou školu“, a tak v případě pochybnosti vždy pospěšte do servisu.

4. Kola od kola

Stejně zásadní jako brzdy jsou u kola kola. Nafouknout kola asi napadne každého. Ale co takhle zvednout bicykl střídavě z jedné a druhé strany a nechat volné kolo otáčet? Nesmí při otáčení kmitat, resp. kývat se. Lupu si na to brát nemusíte, ale pozorně si prohlédnout z boku pneumatiky je důležité. A pokud najdete prasklinku, jsou třeba nové pneumatiky.

5. Řetěz, přehazovačka a jedeeem!

Řetěz by při otáčení měl být na převodnících, nesmí být vytahaný nebo mít zatuhnuté články. Pokud je v pořádku, vždy jej před jízdou promažte. Použijte olej na řetěz, a to rovnoměrně za současného otáčení pedálů po zpátku. Řetěz je čas od času nutné vyměnit, to ale raději svěřte odborníkům.

Po zvednutí a roztočení kola vyzkoušejte také všechny stupně přehazovačky. Pokud nepřehazuje lehce, zkontrolujte řetěz, převodníky, přesmykač a kazetu, zda neuvidíte defekt, jako třeba chybějící zuby na převodníku nebo kazetě, případně jiné opotřebení. Pak je to zase úkol pro profesionály v cyklistické ambulanci.

Pokud se váš dvoukolý přítel těší plnému zdraví, neváhejte a vyjeďte ho provětrat na vzduch!

O TopForex a cyklistice

Trh s měnami je jako velký cyklistický závod, chvíli to stoupá, tam vítěze čeká horská prémie, pak se jede prudce z kopce a nakonec je cílová rovinka, kam ne každý dojede. Cyklistický závod sám o sobě však nebyl ten důvod, proč svou podporu a značku spojila společnost TopForex s profesionální cyklistickou stájí Radima Kijevského. Pod názvem TopForex - Lapierre se ambiciózní stáj zatím chce rozvíjet v Česku a na Slovensku, než výrazněji promluví do mezinárodní scény. Právě v těchto zemích je vedle šestnácti dalších trhů výrazně aktivní mezinárodní investiční a brokerská skupina TopForex, umožňující obchodování na globálním trhu, a to prostřednictvím profesionálních online obchodních platforem.

TopForex, stejně jako cyklistický tým TopForex - Lapierre, cílí na aktivní lidi. Investoři mohou využívat několik profesionálních obchodních platforem, které umožňují sledování aktuálních cen a kurzů všech obchodovatelných instrumentů, analýzu grafů, použití různých obchodních pokynů i rychlou realizaci obchodů, a to jak na PC, tak i v podobě aplikací na chytrých zařízeních. Vedle velmi populární MetaTrader 4 je k dispozici také platforma xStation s funkcí xSocial pro sociální obchodování. To v praxi znamená možnost klasického či reverzního kopírování ostatních traderů, díky kterému je možné automaticky uzavírat stejné či naopak modifikované až úplně opačné transakce než zvolení obchodníci. S novými typy aktiv pro obchodování – dnes už to nejsou jen měny, akcie nebo dluhopisy – se rychle rozvíjejí i moderní technologie, které klienti používají. U solidních brokerů je součástí i poradenství a zaškolení. S TopForexem tedy investujete nejen do aktiv, ale i do sebe sama, a to už stojí za úvahu!

