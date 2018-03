Petice: Následujme odvážného příkladu Tomáše G. Masaryka

Vážený pane prezidente,

vážený pane předsedo Senátu,

vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny,

vážený pane předsedo vlády,

vážený pane ministře zahraničních věcí,

my občané České republiky Vás žádáme a vyzýváme, abyste v roce, kdy si Češi a Izraelci připomínají naplnění svých snů o svobodě a oslaví 100 let od založení Československa a 70 let od vzniku Státu Izrael, podpořili rozhodnutí USA o přesunu velvyslanectví do Jeruzaléma a v duchu nejlepších tradic československé zahraniční politiky následovali odvážného příkladu Tomáše G. Masaryka a Jana Masaryka, kteří podporovali úsilí židovského národa o založení vlastního státu a také v co nejbližší době rozhodli o přesunu velvyslanectví České republiky v Izraeli do jeho hlavního města Jeruzaléma.

Považujeme za významné i strategické, nejen z hlediska naší zahraniční politiky, aby Česká republika byla jednou z prvních zemí, která své velvyslanectví do Jeruzaléma přesune, byť prozatím v symbolické formě.

Takové rozhodnutí a zahájení přesunu velvyslanectví považujeme za jasné přihlášení se k odkazu zakladatelů našeho státu, za významný signál našim spojencům o strategickém směřování české zahraniční politiky, ale i za vyjádření respektu k právu Izraele určit si svoje hlavní město.

Jsme připraveni být všestranně nápomocni při naplnění vašeho rozhodnutí a plně vás při jeho uskutečnění podporovat. Důvody naší občanské iniciativy vysvětlujeme v otevřeném dopise (ZDE). Na důkaz naší svobodné vůle a podpory této výzvy a otevřeného dopisu připojujeme svůj podpis.

Český spolek přátel Izraele, Centrum Sion

Petici můžete podepsat ZDE

autor: PV