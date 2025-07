Martin Herman: Vojenský puč. Jak daleko jsme od něj byli, nebo dokonce jsme?

A cože se to odehrálo u nás? No přece mapování opozičních a jinak „zajímavých“ politiků, které prováděly složky naší Armády České republiky, a to tak důkladně, až se museli řadoví aktéři raději zeptat, jestli je to, co jim vedení nařídilo, ještě vůbec v souladu se zákonem.

Kdysi jsem napsal článek „Vládne ČR Vojenská junta? Daleko k tomu není. Vojáci už hlásají, že jsme ve válce, nabádají k porušování předpisů a ovlivňují ministry - a ti je poslouchají.“ Bylo to v reakci na naprosto jasné vměšování armády do chodu státu.

Pokud si vzpomínáte, šlo tehdy o to, že prezident Pavel, nebo lidé z jeho týmu, ovlivnili práci ministryně a zasáhli do jejích kompetencí, aniž by k tomu měl jakoukoli pravomoc. Týkalo se to vyšetřování tzv. Skupiny D, která měla vozit zbraně na Ukrajinu, a ne všechno se zdálo úplně legální. Nakonec se na tuhle iniciativu herce Ondřeje Vetchého nějak záhadně zapomnělo a karavana jela dál…

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 324 lidí

Další, nad čím jsem se pozastavil, byl fakt, že se vojákům v záloze vydávají Diplomatické pasy na vrátnici ministerstva zahraničí. Ty pasy jim podle všeho zařídil a podepsal jakýsi generál, opět – aniž by k tomu měl jakoukoli pravomoc. A nešlo opomenout ani právníka a plukovníka Foltýna z Vojenské prezidentské kanceláře, pracujícího ale současně pro vládu, který tehdy nabádal k porušování zákonů či předpisů s tím, že žijeme přece ve válce.

Nad tím vším se ale prapodivně a bez zvláštní pozornosti médií uzavřela voda. Vyšetřování ani nezačalo – zapomeňte.

Už tehdy jsem za tím vším podivným děním viděl rostoucí vlivu vojáků, bývalých vojáků či aktivních záložáků na Českou republiku. Protože není v demokratickém státě normální, aby prezident-generál rozkazoval ministryni, aniž by na to měl jakoukoli zákonnou pravomoc, a ona ho poslouchala. Protože není normální ani to, aby vystudovaný právník-plukovník, obchodník s drony a výbušninami a vrchní vládní strategický komunikátor veřejně mluvil o tom, že země je ve válce, a z tohoto důvodu nabádal k porušování zákonů. A samozřejmě není normální ani to, aby na jiném ministerstvu jiný generál udělil v rozporu se svými pravomocemi Diplomatický pas vlivnému podnikateli, shodou okolností příslušníkovi Aktivních záloh a obchodníkovi s drony a výbušninami.

Jenže podle všeho tohle byla jen taková malá zkouška bojové připravenosti a ve světle posledních zjištění se mohlo jednat o značkování teritoria vlivu a moci a mapování terénu, které mohlo mít za úkol připravit půdu k něčemu daleko většímu. Pojďme si tedy trochu zaspekulovat…

Víte, v čem spočívá kouzlo vojenských převratů? V detailním zmapování nepřítele a okamžitém zásahu do jeho řad a jeho odstavení ihned po převzetí moci. Tak třeba generál Pinochet v Chile po nastolení vojenské junty potlačil nepohodlné politické odpůrce a servítky si nebral. Došlo i na porušování lidských práv včetně mučení a mizení osob. Při vojenském převratu v Argentině zase došlo k tzv. Špinavé válce. A opět – vojenská junta využila k potlačení opozice tajné zatýkání, mučení a vraždy.

A mohl bych pokračovat dál a dál a došli bychom k tomu, co mají tyhle vojenské puče společného. Je to podrobné zmapování opozičních politiků a potenciálních odpůrců. Na ty míří první úder po převzetí moci. Vojáci totiž nepotřebují, aby jim do jejich vlády kdokoli zbytečně šťoural a kazil jim pocit z dobře odvedené práce řečmi o demokracii…

A cože se to momentálně odehrávalo u nás? No přece mapování opozičních a jinak „zajímavých“ politiků, které prováděly složky naší Armády České republiky, a to tak důkladně a na takové úrovni, až se museli řadoví aktéři a shromažďovači údajů raději zeptat, jestli je to, co jim vedení nařídilo, ještě vůbec v souladu se zákonem. A víte, jak znělo zadání? „Provést segmentaci a obecnou analýzu skupin aktivních aktérů voleb a navrhnout témata, kterými budou působit na různé cílové skupiny a jakými prostředky.“

Ano, čtete dobře. Armáda si analyzovala politické strany, pro všechny případy navrhla i volební témata, a dokonce i prostředky!!! A jaké by tak asi Armáda mohla navrhnout prostředky, že? A co by se stalo, kdyby na tyto praktiky poslanec Pavel Růžička (ANO) neupozornil?

Tak to se můžeme jen domnívat. Jisté ale je, že armáda, která i tak, jak bylo uvedeno a prokázáno, mnohde překračuje svoje pravomoci, svádí tvrdé boje s ministryní obrany. A využívá k tomu neskutečný šlendrián a stín korupce, který okolo Jany Černochové (ODS) zajistily různé neprůhledné veřejné zakázky (kuchyně za 60 milionů atd.). Říká se tomu krycí palba a má odvést pozornost od hlavního cíle útoku, a tím je podle mě samotná podstata našeho státního zřízení. Takže pozor na ně…

Třeba i proto, že ze zveřejněných informací plyne i fakt, že vojáci ke sledování politiků použili velmi problematický software GERULATA, v souvislosti s kterým např. slovenská vláda prohlásila, že “strategická komunikácia štátu bude výsostne v rukách štátu a nie je dôvod do nej zapájať súkromné spoločnosti alebo mimovládne organizácie”, a vypověděla všechny smlouvy s jeho dodavatelem.

Na důvěře pak nepřidá ani konstatování europoslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové, že: “Vláda Petra Fialy udělala přesně to, co si ruská propaganda přeje: nasadila vojenské zpravodajce na sledování voleb. Skandální na tom všem není, že to opozice kritizuje. Skandální je fakt, že to česká vláda vůbec udělala. Překročili čáru, kterou demokratický stát nikdy překročit nesmí.”

Názor na dění, které jsem výše popsal, ať si každý udělá sám. Pokud bych měl říci ten svůj, tak k omezování svobody slova, jehož nástup spojuji s praktikami, které aplikuje současná vláda v čele s Fialou, Rakušanem a dalšími, nyní přibylo ještě zapojení Armády ČR do výsostně politických záležitostí, a návrat k praktikám z dob minulého režimu se tak stává prostým faktem.

Zdroje ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Psali jsme: Herman (ANO): Tohle STAN a ODS neodpouští Herman (ANO): Husák a Pavel = prezidenti zapomnění Herman (ANO): Foltýnovy sv*ně dostaly středočeskou podobu. S prasetem v bahně, znělo ze STAN Herman (ANO): Kolínský starosta chce po ANO omluvu. Bude na ní trvat i po zveřejnění těchto informací?