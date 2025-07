Miroslav Kulhavý: Fialova kobyla kope, neumí odejít důstojně

Ač nejsem volič SPD, věnoval bych se žalobě za pravdivý plakát. Nevím, jak se žalobce popere s fakty, až žalovaná strana předloží statistiku z celé Evropy, zabývající se tisíci napadeními občanů nožem rukou přišedších migrantů a to právě těch z Afriky a nebo muslimů. Poslední příznačnou aktualitou je demonstrace Syřanů v Berlíně, kde se masově vyzývalo ke znásilňování a zabíjení; 50 policistů jen přihlíželo.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 324 lidí

Z dlouhodobého hlediska je výrazným příkladem řádění migrantů – muslimů ve Francii, kde m.j. dochází k napadání křesťanských kostelů v řádu stovek až tisíců. EU se chová jak slepá bába, protože ten základní rozpor mezi ústavami demokratických států a islámskými pravidly uvedenými v Koránu je dlouhodobě znám a je do očí bijící.

Jednoznačně z toho vyplývá, že každý muslim by měl při vstupu do Schegenského prostoru podepsat, že v Evropě nebude prosazovat zásady z Koránu vyzývající k násilí a k boji proti jiným náboženstvím, co je doslovně v Koránu uvedeno. Plakátový protest SPD je proti migračnímu paktu (a je to na něm uvedeno), který Fialova vláda podepsala a který se týká právě migrantů z Afriky a muslimů.

Tak jak soud klepnul přes prsty Rakušanovo zařazení SPD mezi extrémistické strany, tak stejně jsem zvědavý, zda soud žalobu přijme a jak posléze rozhodne. Určitě budou na pořadu dne odvolání, myšleno dle rozhodnutí z jedné či druhé strany ze zúčastněných.

P.S. Nemohu si odpustit poznámku, že všechny kauzy vůči opozici mají předvolební politicky nátěr a na druhou stranu Fialova kampelička a hlavně bitcoinová aféra a další z lůna vládní koalice jsou poněkud upozaděny.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Pomýlený Rakušan, stejně tak prezident a slabá Konečná Miroslav Kulhavý: Devastace zdravotnictví za hlasy pro pětislepenec Miroslav Kulhavý: To, co Martin Fendrych kritizuje, sám dělá Miroslav Kulhavý: Pokrytectví z předních pozic