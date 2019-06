Petice: Nepodporujme špinavý fotbal!

My, níže podepsaní, už jsme znechucení, jakou žumpou se český fotbal stává, nebo spíše nadále jí je. Poté, co se blýskalo na lepší časy třeba pokusem obsadit Michala Listkiewicze do vedení komise rozhodčích a příslibem zavedení videorozhodčího, byly opět naděje fanoušků na čistší prostředí zadupány. Listkiewicz, který komisi určitě neřídil bez chyb, ale s evidentní snahou o objektivitu, byl zvláštně odejit a nahrazen Josefem Chovancem, který je ve své roli nevýrazný, nedůrazný a spíše přívěskem inkasujícím nehorázných 140 000 Kč měsíčně než zárukou dobré práce. Takže komise je, jak se zdá, spíše ve vleku pana Wilczeka, který je poslušným psem pana Berbra, který se ne a ne pustit řídících struktur FAČRu a stále platí za šedou eminenci fotbalu, i když se snaží vytvářet dojem, že to tak není.

Zavedení VAR také nepomohlo, protože zaprvé videorozhodčí není delegován na všechna utkání, čímž vlastně nerovnost podporuje, ale navíc i pod videem jsou sudí schopní řídit mnohá utkání tendenčně, případně s takovými hrubkami, které by pod drobnohledem videa neměli projít, přesto se stále dějí. Jestli z důvodu, že někde v zákulisí silnější pes m*dá, nebo protože jsou rozhodčí natolik neschopní, může být fanouškovi jedno, výsledek je stejný, český fotbal nevzbuzuje důvěru.

V posledním ročníku české nejvyšší fotbalové ligy najdeme celou řadu momentů, které probouzejí skepsi fanoušků v to, že se bitvy skutečně odehrávají pouze na zeleném pažitu. Vrcholem byla barážová dvojutkání mezi Brnem a Příbramí a Jihlavou a Karvinou, která byla řízena tak tristním a tendenčním způsobem, že i ten největší optimista musel začít přemýšlet o tom, že asi ne vše proběhlo úplně v pořádku. Mimo tato propíraná utkání ale připomeňme ještě rozhodnutí sudího Proskeho, který odmítl výzvu VAR a chybně nenařídil pokutový kop Ostravských proti Plzni ve 14. kole. Sudí Julínek nařizuje penaltu proti Karviné po viditelně simulovaném pádu hráče Dukly Miloševiće, zároveň otáčí faul brankáře faul gólmana Hrušky na Wágnera v neprospěch Karviné v utkání Karviná – Dukla Praha v 25. kole. O kolo dřív chybně sudí Proske nepřiznal Dukle penaltu a chybně uznal gól po faulu Zlínu ve vzájemném utkání těchto týmu. A to je jen špička letošního ledovce chybných a zvláštních rozhodnutí rozhodčích. Navíc hráči a trenéři často mluví o arogantním chování arbitrů, které podporuje dojem, že ze své zlovůle mají radost a užitek.

Jak všichni viděli, jihlavské vedení situaci nevydrželo a sepsalo výzvu, která přímo vyzvala pana Malíka, předsedu FAČR, ať jedná, mimo jiné třeba odvolá, nebo přijme odvolání právě pánů Chovance a Wilczeka. Také jistě doufali, že strhnou lavinu a někdo další se odhodlá něco podniknout. Dočkali se ale akorát toho, že pan Malík reakci označil za hysterickou a nekonstruktivní, pan Berbr jako II. místopředseda pro Čechy mluvil do televize o chybě nepoužít VAR během baráže a házel tak pokrytecky vinu na LFA, a ta se tváří pro jistotu, že se jí situace netýká, výraznějšího vymezení proti situaci jsem si nevšiml.

Rozhodčí z utkání Karviná-Jihlava byli nakonec na rok suspendování, arbitr Ardeleanu „zodpovědný“ za utkání Brno-Příbram na začátku nového ročníku pískat také nebude. To je řešení hodné Šalamouna, kdy se vlk nažral a koza zůstala celá. Figurky byly uklizeny z očí, strůjci problémů, které jsou očividně systémové, jsou a budou nadále u válu.

Za Jihlavu se tedy de facto ani nikdo nepostavil, včetně Brna, které bylo také poškozeno, asi ze strachu právě z vlivných zákulisních vodičů. Tuto frašku, kterou český fotbal je, tedy nevyléčí žádné změny zevnitř, ale pouze z venku.

Proto apelujeme na sponzory, jmenovitě společnosti Fortuna, AAA auto, Alexandria, Mall.cz, O2 TV, GoPro, nebo i další, které by o sponzoringu české nejvyšší a druhé nejvyšší ligy uvažovali, nepodporujte svými penězi toto žluklé vejce. Jenom utažením kohoutů můžete zamezit tomu, že se zodpovědní činovníci budou bát, aby nevznikaly pochybnosti o čistotě fotbalu. Pouze partneři, kteří dají najevo, že chtějí být spojeni s produktem, který baví, vyvolává pozitivní emoce, mluví se o něm především kladně a spojuje, mohou dosáhnout toho, aby se zase „pískala všem rovina“ a body se rozdělovaly pouze na hřišti, a ne někde v Příbrami na balkóně.

Speciálně vyzýváme Datart, který je sponzorem VAR, který sice může být dobrý sluha, ale ve špatných rukou je také špatný pán, aby zvážil, zdali v této podobě, s chybami, které má, chce tento projekt sponzorovat?

Vy výše zmínění bohužel svým sponzoringem legitimizujete chování této hrstky lidí, která si z českého fotbalu dělá píseček, na kterém se ten výsledek sám neudělá. Z marketingového hlediska je to podle nás asi stejně kvalitní rozhodnutí jako házet vlastním zákazníkům výkaly do obličeje a křičet: „Nakupujte u nás.“ Jinými slovy nechápeme, jak Vám spojení s tímto prohnilým produktem může přinášet radost, a navíc, zvláště v dobách horečných diskusí o čistotě fotbalu, přinášet vůbec nějaký užitek?

Jak bylo trefně poznamenáno v pobarážovém Dohránu plus, v Anglii by se podobné věci nestaly. Pokud v PL dojde k chybnému výroku rozhodčích, nikdo nepochybuje o tom, že se tak stalo z důvodu selhání lidského faktoru, ne nějakým pochybným jednáním v zákulisí. Protože pokud by právě sponzoři získali jen dojem, že někdo PL tímto způsobem poškozuje a devalvuje tak produkt, okamžitě by se ozvali a vyvinuli úsilí, aby takové zdání PL nevyvolávala. Zvažte tedy, s jakým produktem chcete být spojeni Vy!

Vyzýváme také televizní stanice O2 TV Sport a ČT Sport, aby zvážily, jestli v této podobě chtějí skutečně český fotbal vysílat a tím ho podporovat? Vyzýváme je, aby přemýšleli aspoň o symbolickém bojkotu vysílání prvních pár kol, nebo aspoň toho prvního. Zvláště Česká televize by jako veřejnoprávní médium, které sportovní kanál provozuje z důvodu kultivace prostředí a podpory sportu, a především podpory zájmu dětí a mládeže o sport, měla uvážit, jestli v této podobě jde česká fotbalová liga příkladem. U O2 TV Sport jakožto soukromého provozovatele s cílem vytvářet zisk můžeme pouze apelovat, ať vedení televize myslí na to, že pokud pochybnosti nezmizí, mohou začít mizet fanoušci, tedy ti, kteří platí televizní předplatné, ale i lístky, streamy a vlastně ti, které chtějí také oslovit sponzoři.

Tím se dostáváme k poslední výzvě! Od fanoušků směrem k dalším fanouškům. My níže podepsaní musíme jít příkladem, musíme být hysteričtí a nekonstruktivní a musíme být prvními, kteří fotbal takto přestanou podporovat. Proto do doby, kdy nebude alespoň vidět snaha toto prostředí kultivovat, nebudeme na fotbal chodit. Přidejte se k nám a dejme do pohybu sílu, která bude vztyčeným prostředníčkem do obličeje všem šíbrům, kteří nám berou z fotbalu radost. Musíme být první, kdo dá najevo, že takhle to dál nejde. Nenechte se strhnout falešným pocitem statutu quo, pokud v letošním ročníku chyby a podivná rozhodnutí nahrály do karet Vašeho klubu, příště to tak být nemusí a může zrovna Váš tým tahat za kratší provaz. Tento apel směřujeme především směrem k hooligans, ultras a dalším organizovaným fanouškovským skupinám, jděte příkladem a plivněte spolu s námi do ksichtu korupci a těm, kteří jí podporují.

V neposlední řadě také doporučujeme majitelům klubů, aby našli nějaký koule a sami se rozhodli, jaké kroky učiní, aby takovouto výzvu podpořili. Příště by stačilo zamyslet se nad tím, koho do vedení fotbalu volíte.

Každopádně doposud jakýkoliv podobný pokus vzdorovat těmto poměrům skončil fiaskem. Ti, kteří projevili snahu něco měnit, byli sami. Těch, kterých si stěžovalo, bylo málo. To, co se změnit podařilo, rychle vzalo zasvé. Proto musíme být jednotní, musí nás být mnoho. Proto ještě jednou vyzýváme sponzory: NEPODPORUJTE FOTBAL SVÝMI PENĚZI. Vyzýváme ČT Sport a O2 TV Sport: NEVYSÍLEJTE ČESKÝ FOTBAL A ZVAŽTE JEHO BOJKOT. A deklarujeme, že my níže podepsaní fanoušci, NEBUDEME NA FOTBAL CHODIT, pokud nedojde k jasným krokům, kterými FAČR, LFA, i VV FAČR nedají najevo, že je v jejich zájmu fotbal vést takovým způsobem, který nebude každé kolo vyvolávat pochybnosti o čistotě našich profesionálních soutěží.

Lze toho docílit třeba těmito kroky:

Odvoláním, či odstoupením nejvyššího vedení VV FAČR, jmenovitě předsedy Malíka a místopředsedů Zlámala a Berbra. Pochybnosti by jistě nadále vyvolávala i přítomnost ve VV FAČR Dagmar Damkové, i tato dáma by měla odejít, nebo být ze své funkce odvolána. V komisi rozhodčích by měli svou funkci složit, nebo být odvoláni předseda Chovanec i místopředseda Wilczek. A především by na jejich místa mělo být zvoleno objektivní a nikomu nezavázané nové vedení. Z profesionálních soutěží by měli být staženi rozhodčí, kteří se v minulosti prokazatelně dopouštěli fatálních chyb, dopouštěli se řízení, které lze označit minimálně za pochybné, ne-li tendenční a vůbec ti, kteří dlouhodobě nepožívají důvěru fotbalové veřejnosti, odborné sportovní novinářské obce, a jejichž přítomnost na utkáních vede všechny k pochybám o férovosti jimi řízených utkáních. Jmenovitě jde například o sudí Patáka, Nenadála, Ardeleanua, Julínka, Proskeho... Komise rozhodčích by měla stanovit jasná pravidla, jakými bude trestat rozhodčí a stanovit metu, při jejímž překročení bude rozhodčí vyřazen z profesionální listiny napořád. Zároveň by měli být rozhodčí neustále vzděláváni, aby rostla jejich odbornost, prohlubovala se jejich zkušenost, která by pomohla eliminovat chyby lidského faktoru. Cílem by mělo být co nejvíce rozhodčích dostat na akce mezinárodního charakteru a zvyšovat tak jejich věhlas, i jejich vlastní hrdost, která jim pak nedovolí se zpronevěřovat ideálům fair play. Největší edukaci je v tomto směru třeba věnovat VAR, který stále není v rukách českých rozhodčích nástrojem, který by pomohl zvýšit férovost. LFA by měla udělat zároveň co nejvíce proto, aby byl VAR dostupný co nejdříve aspoň na všech prvoligových utkáních a dále tento projekt rozvíjet. A dál?

Nespokojený fanoušek, který doufá, že není sám

