Petice za ochranu podzemních vod a záchranu prameniště Škvoreckého potoka

11.11.2018 12:45

My, občasné Škvorce, starousedlíci a ti, kdo se přistěhovali do staré původní zástavby apelujeme na starostku a místní zastupitele, aby ukončili živelné budování vrtaných studní do velké hloubky (více než 30 m) doprovázené povolením masivního odběru podzemních vod, a to do provedení uceleného hydrogeologického průzkumu, který by zmapoval prameniště potoka, hladiny spodních vod a stávající kopané i vrtané studny.