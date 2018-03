Petice zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem

My, níže podepsaní, žádáme Zastupitelstvo a Radu Zlínského kraje a jmenovitě i hejtmana Jiřího Čunka, stejně jako další osoby zodpovědné za řízení zdravotnictví ve Zlínském kraji,

- aby začali řešit skutečné problémy, se kterou se potýká zdravotnictví ve Zlínském kraji, to znamená nedostatek praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, stejně jako stomatologů v kraji. Průměrný věk praktických lékařů je 58 let. Bez lékařů v terénu, se celý systém zdravotní péče zhroutí a péče se stane velmi těžce dostupná. To považujeme za prvořadý úkol kraje v oblasti zdravotnictví, kterým se však nikdo nezabývá.

- aby zajistili plnohodnotný rozvoj všech okresních nemocnic jako pilířů dostupné specializované lůžkové zdravotní péče ve všech částech Zlínského kraje. Omezování péče v regionech a rušení oddělení jsou nevratné kroky. Jsme jedním z regionů, kde geografické rozložení nemocnic je optimální a nemocnice ve Vsetíně, v Kroměříži, v Uherském Hradišti a ve Zlíně zajišťují kvalitní a dostupnou péči. Jejich ekonomická situace je po dlouhé době stabilizovaná.

- aby domýšleli důsledky svých rozhodnutí. Například zrušení běžné dětské operativy znamená de facto zrušení dětského oddělení. Bez něj nemůže existovat porodnice, bez dětského oddělení nebudou dětští lékaři, kteří zajišťují i dětskou pohotovost v regionu. Přesunem pacientů, a tím i spektra výkonů do jediného centra, se ve zbylých okresních nemocnicích vážně naruší proces povinného vzdělávání zdravotníků. Tento krok odradí zejména začínající lékaře a sestry, aby nastoupili do těchto nemocnic. Tím je ohrožen v konečném důsledku pacient.

- aby si konečně uvědomili, že to nejcennější ve zdravotnictví jsou erudovaní zdravotníci a nehazardovali s posledními zbytky jejich trpělivosti. Nedostatek personálu se jeho chaotickými přesuny mezi nemocnicemi v žádném případě nevyřeší. Riziko dalšího odlivu lékařů a sester z našeho kraje je velmi pravděpodobné.

- aby zajistili rovnoměrně dlouhodobé investice do modernizace všech okresních nemocnic ve Zlínském kraji. Zdravotnictví nevyřeší jedna vybavená „supernemocnice“ v centru na úkor ostatních okresních nemocnic. Netřeba vymýšlet vymyšlené. Inspirovat se můžeme např. od sousedů z Rakouska, které má velmi racionální regionální i nadregionální péči.

- aby centralizovali s rozmyslem nákladnou a superspecializovanou péči, nikoliv však péči běžnou, kterou dnes bez problémů zajišťují nemocnice okresního typu.

- aby tvořili jakékoli systémové změny zdravotnické politiky kraje ve spolupráci s garanty lékařské kvality, což jsou Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, odborné společnosti a profesní sdružení. Jen tak lze minimalizovat nežádoucí otřesy, které každá změna zaběhnutých a fungujících systémů vyvolá.

Žádáme, aby Zastupitelstvo Zlínského kraje petici projednalo na svém nejbližším zasedání.

Kontakt a petiční výbor:

MUDr. Jaroslav Novák, Partyzánská 14, 76701 Kroměříž e-mail jarynnovak.km et seznam.cz tel. 606623461

MUDr. Ivana Horková, Sokolská 81, 76901 Holešov e-mail I.Horkova et seznam.cz

Ludmila Šromotová, Altýře 4269/24A, 76701 Kroměříž e-mail lisrom22 et gmail.com

MUDr. Miloš Kucian, Blahoslavova 5, 76701 Kroměříž e-mail MilosKucian et seznam.cz

MUDr. Tomáš Šindler, Bílany č. 130, kroměříž 76701 e-mail tomas.sindler et volny.cz

Psali jsme: Pajonk (Svobodní): Hejtman Čunek hraje s krajským zastupitelstvem nefér hru Hejman Čunek: Nic nerušíme, dostupnost zdravotní péče se rozšíří Lékaři z Kroměříže bijí na poplach kvůli Čunkově zdravotnické koncepci Lékaři nemocnice v Kroměříži: Kroměřížskou nemocnici nedáme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV