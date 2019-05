Petr Bílek: Musíme hejbnout kostrou

Po návratech z širého světa vidí člověk ostřeji. Jako by mu někdo protřel oči. Co unikalo, zastřeno zvykem a únavou při rutinním obstarávání, vynoří se v detailu, protože si s sebou přinášíme kus cizího pohledu. Načichli jsme prostě jiným povětřím, uši jsou bystřejší po cizojazyčném tréninku a putování nám prodloužilo krok. Měřítko naší mentální mapy se změnilo.

Uvědomíme si například, že kdyby piloti dopravních letadel nezačali zpomalovat už dávno nad sousedními zeměmi, nikdy by se jim nepodařilo přistát v Praze. Úl našeho domova by přelétli a skoro ani nezaznamenali, že hučí, tak jasně a samozřejmě jsme vklíněni do Evropy. Jsme odsouzeni k Evropě. Ale zdá se, že značné části Čechů se to nelíbí. Je jim nepříjemné připustit si, že celá naše národní existence byla vždy součástí vyrovnávání mocenských poměrů v kontinentálních rozměrech. I když zapomeneme na průzkumy veřejného mínění, rozhlédneme-li se kolem sebe, zjistíme, že ona hluboce zakořeněná nedůvěra k zahraničí a krátkozrakost má praktické důsledky.

Už téměř tři desetiletí je to jen na českém státu, aby své rychlé železnice a dálnice nabídl jako podávanou ruku sousedům. Místo abychom byli z Brna ve Vídni za necelou hodinu, postáváme na semaforu u Pasohlávek a dumáme nad projekty, jak rozrýt Moravu naprosto zbytečnými kanály. Odvážíte-li se z Budějovic do Lince o prázdninách, dávná koněspřežka vám bude připadat jako kýžený ideál komfortu. Technologický standard vyspělých zemí by umožnil, abychom dojeli vlakem do Berlína za hodinu a půl. To bychom na tom ovšem museli chtít pracovat. Kde chybí vůle, nemá cenu vymlouvat se na nevyřízené stavební povolení.

Líbí se nám v tom důlku mezi horami, lebedíme si tu na svém a jsme rádi, když můžeme brumlat o suverenitě. Jako by nám pořád nedocházela osudová odkázanost na kontinentální politický, ekonomický, společenský a infrastrukturní kontext. Možná že národní stát je opravdu jediná forma, která je s to zajistit demokracii, ale stát nám zatím nikdo nebere a o to důležitější je, aby opravdu fungoval, aby se nestal nástrojem v rukou izolacionistů, aby na vemínka státní vlčice nebyli přisáti baculatí vykukové.

Globalizace přetváří planetární mocenské struktury. Jsou u nás lidé, kteří by tento pojem nevyslovili ani ve snu, aby nepřivolali ďábla jménem. Mají to marné. Jednou rozpoutaných sil nelze se zbýti. Země třetího světa z probíhajících procesů většinou profitují a tradiční Západ se popadá za hlavu, neboť tuší, na čí účet se tak děje. Jsme na jedné lodi s těmi, kteří jsou stále ještě relativně bohatší, ale to nemusí trvat věčně, pokud si pořád budeme chtít hrát jen na vlastním písečku.

Ke všemu zapomínáme, že leckterý kyblíček a leckterou lopatičku nám umožnili pořídit kdesi v Bruselu. V loňském roce se u nás mnoho mluvilo o tom, zda století samostatné státnosti bylo jen slepou cestou a omylem, nebo zda korunovalo více než tisícileté dějiny národa. Odpověď se ale nenajde v debatách historiků a nikdy nebude definitivní, protože každý náš nový den bude rozhodovat o tom, která z variant je právě platná. O smyslu minulosti se rozhodne v budoucnosti.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV