Petr Bílek: Ve stínu prosperity

Revizní technici odpadů nejsou motorizovaní. Od úložiště k úložišti se přesouvají po svých. K jejich vybavení standardnímu patří velká taška. Nadstandardně mají na zádech ještě tlumok a v nejvyšší třídě obsahuje výbava pojízdnou tašku nebo dvoukolák. Pokud jde o zbraňové systémy, uplatňuje se především dlouhý drát nebo tenký klacek, který se po způsobu kordu noří do kyprých kontejnerových břich. Pradávná lidská touha nahlédnout do vnitřností skrytě a tajemně spočívajících pod krytem hadrů, plastů a kůží vede ruku neomylně. Letitý cvik končetiny a denně cizelovaná zkušenost ucha i oka odhalí utajené cennosti podle zvuku nárazu či podle konzistence a zabarvení vyvřelin převalujících se v těch pouličních kráterech, z nichž občas i kouř stoupá. Vyskytnou se někdy revizní nadšenci, kteří se jako amatérští speleologové celým tělem zanoří do černých nádob a s čelovkou na hlavě se pouštějí do detailů. Na rozdíl třeba od situace spisovatelů je jim každý nález okamžitou odpovědí na otázku po smyslu jejich činnosti. Už cítím tu závist úřednic na pracáku a pokladních v Lidlu.

Sanitární zřízenci mají své revíry a trasy. Pokud některý z nich po své akci zanechá rozházené odpadky kolem popelnic a kontejnery po použití nezavírá, velmi pravděpodobně se nachází na cizím území. Místně příslušný jedinec na sebe nepořádkem neupozorňuje, neprovokuje usedlíky, těží naopak z jejich klamného klidu, že bezstarostně se dá vyhodit žehlicí prkno stejně jako televizor nebo toaletka. Výživné lokality a objevy se nesdílejí, diskrétnost platí nade vše jak při vlastní expedici, tak po ní. Manželský nebo partnerský tandem piluje postupy a návaznosti operace, role bývají stabilizovány, jedna půlka dvojice je specialista průzkumník, druhá půlka má funkci oceňovatele a tahače. Operační rádius odpovídá chodecké zdatnosti sběračů a koreluje s množstvím příjemných laviček k relaxaci. Kus osobní statečnosti vyžadují výpady do uzamčených dvorů, kde spávají poklady až velkopáteční. Jako mívají myslivci své obeznalé kusy, vyplatí se dlouhodobý screening terénu také v tomto případě. Rodí se tak šance ujmout se včas nebo si vybojovat nástupnictví u hotelových nebo pohostinských depotů.

Podle empirického výzkumu se konkurenční situace zostřuje i v tomto segmentu, kam globalizace nedosáhne. Vratných lahví, této tolik oblíbené komodity, v kuchyňském odpadu ubývá. Jejich lov smyčkou z uzavřených kuželů recyklovaného skla představuje vrcholovou disciplínu náročnou na výcvik, čas a v konečném důsledku se zřídka vyplatí. Jakmile se vám stane, že jste u popelnice druhý nebo dokonce třetí nebo čtvrtý, můžete to časem zabalit. Vyrejžovaný kontejner vás neuživí. Do profese začíná prostě fušovat kdekdo a město to dlouhodobě neutáhne. Neříkám, že oblečení není dost. Ale boj proti kouření redukuje nabídku vajglů a jak se zdražují potraviny, lidi snědí i ty prošlé. Průměrný plat roste, tak snad budou víc vyhazovat.

Petr Bílek

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

