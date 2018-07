Petr Bílek: Vzdělání není na prodej

29.07.2018 16:10

Každý pátý člověk, kterého potkáte cestou do práce, neví, kdy vznikla naše republika. Každý čtvrtý z těch lidí, kteří spolu s vámi leží na plovárně, neví nic o příjezdu pěti armád do Československa v roce 1968. Každý třetí člověk z těch, které potkáte při nákupu, netuší nic o počátku totality u nás v únoru 1948. Každý druhý člověk, kterého ukazují televizní kamery na českých ulicích, neví, co znamenala mnichovská dohoda v roce 1938. Tolik sdělila na základě svého výzkumu agentura NMS Media Research.