Petr Hampl: Byzantský katolický patriarchát - Tříkrálová sbírka, ale...

V Katolickém týdeníku č. 2 a v Diecézním zpravodajství č. 2 jsou reklamní fotografie a články propagující Tříkrálovou sbírku. Letos katolická církev zorganizovala více než 70 000 dětí. Opravdu mimořádná horlivost!

S jakou horlivostí ale reaguje na katastrofální ohrožení českých dětí?

Dnes je vyvíjen enormní nátlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Oč jde? Znamená to zavedení mechanismu likvidace rodiny a kradení dětí z pokryteckého důvodu – prevence domácího násilí. Ukradené děti přednostně „adoptují“ homo-manželé a pedofilové. S tím souvisí i prosazování zákona o tzv. homomanželstvích a zákona o právu na změnu pohlaví, a to už od 12 let.

Proč vedení církve nevyužilo chození koledníků dům od domu k tomu, aby sbírali na petiční archy podpisy proti zločinným zákonům a proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, tedy k záchraně českých dětí?

Půjde výtěžek sbírky na podporu pronásledovaných křesťanů na islámském území?

Programovaně vnucovaná demoralizace dětí má otřesný následek – nový fenomén: děti sexuálně zneužívají děti! Pachatelé jsou ve věku 8 až 15 let a oběti 4 až 8 let. Policie ve Velké Británii oznámila, že v roce 2018 přijala hlášení o 40 tisících případů dětí sexuálně zneužitých jinými dětmi, přičemž 2626 případů se událo přímo ve škole. Podobná krize je v USA. Tato vlna se valí i na Česko. Co dělá ČBK?

Ptáme se: Kdy ČBK zorganizuje před parlament 70 000 dětí, aby úpěnlivými prosbami žebraly o vlastní záchranu před uzákoněním zločinných mechanismů na kradení dětí rodičům, jejich psychickému traumatizování a sexuálnímu tyranizování? Dosavadní postoj církve proti Istanbulské úmluvě je pouze alibistický.

Hanbou je, že Brnem procházel průvod v čele s králi na koních, ale kající průvod k odčinění hrozné urážky Pána Ježíše v brněnském divadle církev nezorganizovala!

Vláda Maďarska se rozhodla podporovat pronásledované křesťany v Iráku, Jordánsku, Sýrii... Vynaložila už více než 17 milionů eur na provoz nemocnic a rekonstrukcí křesťanských kostelů. Mnohé např. irácké rodiny se už mohly vrátit do svého domova. Aktivita Maďarska je velkým příkladem i pro českou vládu. Kéž i Charita v tom následuje maďarskou iniciativu: Ať zveřejní celkovou sumu Tříkrálové sbírky a předá ji maďarské vládě, aby byla jistota, že bude skutečně použita na pomoc trpícím křesťanům. Jinak je velké nebezpečí, že Charita velkou část sbírky použije na islamizaci Česka pod rouškou pomoci „uprchlíkům“!

(zdroj: petrhampl.com)

